هشدار تازه سازمان غذا و دارو به مصرفکنندگان محصولات پوستی
این ۸ کرم آبرسان را نخرید؛ راهنمای انتخاب آبرسان مناسب برای هر نوع پوست
سازمان غذا و دارو هشت کرم مرطوبکننده و آبرسان فاقد مجوز را معرفی و مصرف آنها را منع کرد. این گزارش فهرست محصولات را منتشر میکند و روش انتخاب آبرسان متناسب با پوست خشک، چرب، حساس و مستعد آکنه، بررسی مجوز، ترکیبات مناسب و شیوه مصرف ایمن را توضیح میدهد.
- اسامی ۸ کرم آبرسان و مرطوبکننده غیرمجاز
- تفاوت کرم آبرسان و مرطوبکننده چیست؟
- چگونه نوع پوست خود را تشخیص دهیم؟
- بهترین آبرسان برای پوست خشک
- بهترین آبرسان برای پوست چرب و مستعد جوش
- بهترین آبرسان برای پوست حساس
- انتخاب آبرسان برای پوست مختلط و معمولی
- هنگام خرید کرم آبرسان چه چیزهایی را بررسی کنیم؟
- روش درست استفاده از کرم آبرسان
- آیا باید پیش از مصرف، تست حساسیت انجام داد؟
- اگر یکی از محصولات غیرمجاز را خریدهایم چه کنیم؟
- پرسشهای متداول درباره انتخاب کرم آبرسان
سازمان غذا و دارو نام هشت کرم آبرسان و مرطوبکننده فاقد مجوز را منتشر کرده و از مصرفکنندگان خواسته است آنها را نخرند و مصرف نکنند. این هشدار بار دیگر یک پرسش مهم را مطرح کرده است: چگونه میان انبوه محصولات بازار، آبرسانی متناسب با نوع پوست، دارای مجوز و کمخطر انتخاب کنیم؟
اسامی ۸ کرم آبرسان و مرطوبکننده غیرمجاز
به گزارش اصفهان امروز، سازمان غذا و دارو اسامی هشت فرآورده مرطوبکننده، آبرسان و مراقبت روزانه پوست را که بدون مجوزهای قانونی در بازار عرضه شدهاند، اعلام کرد.
براساس اطلاعیه این سازمان، منشأ تولید و کیفیت مواد اولیه این فرآوردهها مشخص نیست و محصولات یادشده مورد تأیید سازمان غذا و دارو قرار ندارند.
|ردیف
|نام درجشده در فهرست سازمان غذا و دارو
|نوع محصول
|۱
|GOLDEN CLEAR
|کرم آبرسان پوست
|۲
|MAX LADY
|کرم مرطوبکننده
|۳
|RAKO
|Moisturising Cream
|۴
|BODY BOOM
|Cream
|۵
|BIOAQUA
|Essence Cream، کرم آبرسان
|۶
|ONE SPRING
|Pink Moisture Gel
|۷
|BELLE JARDIN
|Moisturizing Aloe Face Cream
|۸
|SADOER
|کرم مرطوبکننده با رایحه خیار
این هشدار درباره فرآوردههایی است که با مشخصات بالا در بازار ایران عرضه شدهاند. اعلام «غیرمجاز بودن» به معنای اثبات یک عارضه مشخص در تمام مصرفکنندگان نیست؛ بلکه نشان میدهد مجوز قانونی، منشأ تولید یا کیفیت مواد اولیه آنها برای نهاد ناظر احراز نشده است. به همین دلیل، سازمان غذا و دارو توصیه کرده است از خرید و مصرف آنها خودداری شود.
تفاوت کرم آبرسان و مرطوبکننده چیست؟
در تبلیغات محصولات پوستی، واژههای «آبرسان» و «مرطوبکننده» گاهی بهجای یکدیگر به کار میروند؛ بااینحال، عملکرد ترکیبات آنها میتواند متفاوت باشد.
آبرسانها معمولاً حاوی مواد جاذب رطوبت یا «هومکتانت» مانند گلیسیرین و هیالورونیک اسید هستند. این ترکیبات به جذب و نگهداری آب در لایه سطحی پوست کمک میکنند.
مرطوبکنندهها مفهوم گستردهتری دارند و ممکن است علاوه بر مواد آبرسان، ترکیبات نرمکننده و پوشاننده نیز داشته باشند. سرامیدها، اسکوالان، دایمتیکون، شیباتر، روغنهای مناسب و پترولاتوم از موادی هستند که به کاهش ازدسترفتن آب و تقویت سد دفاعی پوست کمک میکنند.
یک محصول مناسب میتواند هر سه گروه را در کنار هم داشته باشد:
- مواد جاذب آب مانند گلیسیرین و هیالورونیک اسید
- مواد نرمکننده مانند سرامیدها و اسکوالان
- مواد پوشاننده مانند دایمتیکون و پترولاتوم
چگونه نوع پوست خود را تشخیص دهیم؟
انتخاب آبرسان باید براساس رفتار واقعی پوست انجام شود، نه صرفاً تبلیغات یا توصیه کاربران شبکههای اجتماعی.
اگر پوست پس از شستوشو کشیده، زبر یا پوستهپوسته میشود، احتمالاً خشک است. اگر بیشتر صورت براق میشود و منافذ یا جوشهای مکرر دارید، پوست شما ممکن است چرب یا مستعد آکنه باشد.
چربی ناحیه پیشانی، بینی و چانه همراه با خشکی گونهها معمولاً نشانه پوست مختلط است. سوزش، قرمزی یا واکنش مکرر به محصولات نیز میتواند با پوست حساس یا بیماریهایی مانند اگزما و روزاسه مرتبط باشد.
تشخیص خانگی همیشه قطعی نیست. قرمزی مداوم، خارش، ترک، التهاب یا جوشهای شدید باید توسط پزشک متخصص پوست بررسی شود.
بهترین آبرسان برای پوست خشک
پوست خشک بیشتر از ژلهای سبک به کرم یا پماد مرطوبکننده نیاز دارد؛ زیرا بافتهای غلیظتر بهتر از تبخیر آب جلوگیری میکنند.
هنگام خرید، وجود یک یا چند مورد از ترکیبات زیر میتواند مفید باشد:
- گلیسیرین
- هیالورونیک اسید
- سرامید
- دایمتیکون
- شیباتر
- اسکوالان
- روغن جوجوبا
- پترولاتوم یا روغن معدنی
آکادمی پوست آمریکا استفاده از محصولات ملایم و بدون عطر را برای پوست خشک توصیه میکند و کرم یا پماد را مؤثرتر از لوسیونهای رقیق میداند. همچنین بهتر است مرطوبکننده روی پوست کمی نمدار استفاده شود. راهنمای پوست خشک آکادمی پوست آمریکا
بهترین آبرسان برای پوست چرب و مستعد جوش
پوست چرب نیز به رطوبت نیاز دارد. حذف کامل مرطوبکننده یا استفاده از شویندههای بسیار قوی ممکن است سد دفاعی پوست را تحریک کند و احساس چربی یا التهاب را افزایش دهد.
برای این نوع پوست، محصولاتی با بافت ژل یا لوسیون سبک مناسبترند. عبارتهای زیر روی بستهبندی اهمیت دارند:
- Oil Free یا فاقد چربی
- Non-Comedogenic یا غیرکومدونزا
- Won’t Clog Pores یا مسدودنکردن منافذ
گلیسیرین، هیالورونیک اسید، سرامید و مقدار مناسب نیاسینامید میتوانند در فرمولاسیون پوست چرب استفاده شوند. آکادمی پوست آمریکا نیز انتخاب محصولات فاقد چربی و غیرکومدونزا را برای پوستهای چرب و مستعد آکنه توصیه میکند.
وجود برچسب «غیرکومدونزا» تضمین نمیکند که محصول برای همه افراد بدون جوش باشد؛ زیرا واکنش پوستها متفاوت است. اگر پس از چند روز یا چند هفته تعداد جوشها افزایش یافت، مصرف محصول را متوقف و فرمول سادهتری انتخاب کنید.
بهترین آبرسان برای پوست حساس
پوست حساس معمولاً به فرمولاسیون ساده، بدون عطر و دارای ترکیبات محدود نیاز دارد. واژه «طبیعی» یا «گیاهی» الزاماً به معنای ضدحساسیت بودن نیست و اسانسها و عصارههای گیاهی نیز میتوانند واکنش پوستی ایجاد کنند.
برای پوست حساس بهتر است از محصولات حاوی این موارد پرهیز شود:
- عطر و رایحه
- اسانسهای روغنی
- رنگهای غیرضروری
- الکلهای خشککننده
- لایهبردارهای قوی
- ترکیب همزمان چند ماده فعال
سرامیدها، گلیسیرین، هیالورونیک اسید، دایمتیکون و جو دوسر کلوئیدی معمولاً در محصولات ملایمتر استفاده میشوند. اگر پوست با روزاسه، اگزما یا حساسیت تماسی درگیر است، انتخاب محصول باید با نظر پزشک انجام شود.
توجه کنید که عبارت
Unscented همیشه به معنای «فاقد ترکیبات معطر» نیست؛ ممکن است محصول حاوی موادی برای خنثیکردن بو باشد. برای پوست حساس، عبارت
Fragrance Free انتخاب مطمئنتری است.
انتخاب آبرسان برای پوست مختلط و معمولی
پوست مختلط معمولاً به یک لوسیون یا ژلکرم سبک در سراسر صورت نیاز دارد. در صورت خشکی گونهها میتوان مقدار کمی کرم غلیظتر فقط روی همان بخشها استفاده کرد.
برای پوست معمولی، انتخاب میان ژل، لوسیون و کرم به آبوهوا و احساس پوست بستگی دارد. ژلها برای هوای گرم و مرطوب سبکترند و کرمها در هوای سرد یا خشک عملکرد پوشانندگی بیشتری دارند.
|نوع پوست
|بافت پیشنهادی
|مشخصات مهم
|خشک و
بسیار خشک
|کرم یا
پماد
|سرامید، گلیسیرین،
دایمتیکون و مواد پوشاننده
|چرب و
مستعد آکنه
|ژل یا
لوسیون سبک
|فاقد چربی و
غیرکومدونزا
|مختلط
|لوسیون یا
ژلکرم
|بافت سبک و امکاناستفاده
موضعی از کرم غلیظتر
|حساس
|کرم یا
لوسیون ساده
|بدون عطر، فاقد اسانس
و دارای ترکیبات محدود
|معمولی
|لوسیون
یا کرم سبک
|متناسب با فصل
و میزان خشکی
هنگام خرید کرم آبرسان چه چیزهایی را بررسی کنیم؟
صرف ظاهر حرفهای بستهبندی یا شهرت یک نام در شبکههای اجتماعی، اصالت و مجاز بودن محصول را ثابت نمیکند. خریدار باید اطلاعات محصول را با دقت بررسی کند.
موارد مهم عبارتاند از:
- نام و نوع دقیق فرآورده
- نام تولیدکننده یا واردکننده
- شماره سری ساخت
- تاریخ تولید و انقضا
- فهرست ترکیبات
- شرایط نگهداری
- شناسه رهگیری و اصالت
- سالمبودن پلمب و بستهبندی
اطلاعاتی که پس از استعلام شناسه نمایش داده میشود باید با نام محصول، تولیدکننده، سری ساخت و تاریخ انقضای روی بستهبندی یکسان باشد. وجود برچسب بهتنهایی کافی نیست؛ زیرا برچسب نیز ممکن است جعل شده باشد.
برای محصولات دارای شناسه اصالت میتوان کد درجشده روی بستهبندی را در سامانه
TTAC.ir بررسی یا کد اصالت را به سرشماره
۲۰۰۰۸۸۲۲ ارسال کرد.
روش درست استفاده از کرم آبرسان
آبرسان یا مرطوبکننده را پس از شستن صورت با شوینده ملایم و زمانی استفاده کنید که پوست هنوز کمی نمدار است. این کار به حفظ رطوبت کمک میکند.
مقدار کمی از محصول را بدون مالش شدید روی صورت و گردن پخش کنید. مصرف بیشتر همیشه نتیجه بهتری ایجاد نمیکند و در پوستهای مستعد جوش ممکن است احساس سنگینی به وجود آورد.
در برنامه روزانه، مرطوبکننده جای ضدآفتاب را نمیگیرد. هنگام حضور در فضای باز باید از ضدآفتاب وسیعالطیف با SPF حداقل ۳۰ استفاده شود.
ترتیب ساده مراقبت روزانه میتواند چنین باشد:
- شوینده ملایم
- داروی موضعی تجویزشده، در صورت وجود
- آبرسان یا مرطوبکننده
- ضدآفتاب در برنامه صبح
آیا باید پیش از مصرف، تست حساسیت انجام داد؟
برای پوستهای حساس یا سابقهدار از نظر آلرژی، بهتر است مقدار کمی از محصول جدید ابتدا روی بخش محدودی از پوست امتحان شود. هر بار فقط یک محصول تازه را به برنامه مراقبت از پوست اضافه کنید تا در صورت بروز واکنش، عامل احتمالی قابلشناسایی باشد.
اگر قرمزی، خارش، سوزش، تورم، کهیر، تاول یا تشدید جوش ایجاد شد، مصرف محصول را متوقف کنید. تورم چشم یا لب، تاول گسترده و مشکل تنفسی نیازمند رسیدگی فوری پزشکی است.
اگر یکی از محصولات غیرمجاز را خریدهایم چه کنیم؟
سازمان غذا و دارو از مردم خواسته است از مصرف هشت فرآورده اعلامشده خودداری کنند. در چنین شرایطی، ادامه مصرف محصول به امید تمامشدن بسته یا بهدلیل نداشتن عارضه فوری توصیه نمیشود.
محصول را نگه دارید، مشخصات فروشنده و رسید خرید را ثبت کنید و موضوع را از مسیرهای نظارتی سازمان غذا و دارو پیگیری کنید. اگر پس از مصرف دچار التهاب، سوزش، تورم یا جوش غیرمعمول شدهاید، محصول را کنار بگذارید و برای ارزیابی به پزشک یا داروساز مراجعه کنید.
پرسشهای متداول درباره انتخاب کرم آبرسان
آیا پوست چرب به آبرسان نیاز دارد؟
بله؛ پوست چرب نیز ممکن است کمآب یا تحریکشده باشد. برای آن باید از ژل یا لوسیون سبک، فاقد چربی و غیرکومدونزا استفاده کرد.
هیالورونیک اسید برای چه پوستی مناسب است؟
هیالورونیک اسید یک ماده جاذب رطوبت است و در محصولات انواع پوست استفاده میشود؛ اما فرمول کامل محصول و تحمل فردی نیز اهمیت دارد.
آیا آبرسان معطر برای پوست حساس مناسب است؟
معمولاً خیر. عطر و اسانس میتواند احتمال تحریک یا حساسیت تماسی را افزایش دهد.
آیا قیمت بالا نشانه کیفیت بیشتر است؟
خیر. قیمت یا بستهبندی لوکس، مجوز، اصالت یا تناسب محصول با پوست را تضمین نمیکند.
آیا نامهای اعلامشده را میتوان مصرف کرد؟
سازمان غذا و دارو خواستار خودداری از خرید و مصرف فرآوردههای مشخصشده در فهرست هشدار شده است.