برای شکایت، مشاوره یا پیگیری هر موضوع صنفی در اصفهان، این فهرست آدرس و تلفن اتحادیه‌های مربوطه را در یک نگاه نشان می‌دهد

هر صنف در اصفهان یک اتحادیه مشخص دارد و زیر نظر اتاق اصناف اصفهان است. رسیدگی به شکایات، صدور پروانه کسب و نظارت بر آن رسته شغلی را برعهده می‌گیرد. اگر با یک فروشنده یا کسبه اختلاف دارید، یا می‌خواهید مجوز فعالیت بگیرید، باید مستقیم با همان اتحادیه تماس بگیرید. در جدول زیر آدرس و شماره تماس اتحادیه‌های صنفی فعال در اصفهان به تفکیک صنف آمده است.

ردیف اتحادیه صنفی آدرس تلفن ۱ تولید و فروش سیستم‌های رایانه‌ای و فناوری اطلاعات خیابان بزرگمهر، ایستگاه قصر گل، کوچه ۶۴، پلاک ۵، ساختمان سرو، طبقه دوم ۰۳۱۳۲۳۱۸۸۹۵ تا ۹۸ ۲ تلفن ثابت و همراه خیابان پروین، قبل از چهارراه صباحی، روبه‌روی پارک کوهسار، ساختمان کوهسار، طبقه اول ۰۳۱۳۲۵۰۲۵۲۱ تا ۴ ۳ صنایع دستی خیابان نشاط، چهارراه شکرشکن، جنب درمانگاه جوادالائمه ۰۳۱۳۲۲۳۳۶۹۳ ۴ پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان خیابان احمدآباد، روبه‌روی مهدیه، داخل کوچه ۰۳۱۳۲۲۱۵۲۱۶ ۵ پارچه‌فروشان خیابان ابن‌سینا، ابتدای کمال ۰۳۱۳۴۴۶۲۱۹۴ ۶ پوشاک دوخته‌فروش خیابان سروش، مقابل آل‌خجند، ابتدای کوچه شهید تحویلیان ۰۳۱۳۲۲۸۲۴۸۴ ۷ پیتزافروشان ابتدای خیابان آتشگاه، جنب بانک سپه، اول کوچه شکوفه ۰۳۱۳۷۷۳۴۸۲۳ ۸ سیم‌پیچ، الکتروموتور و ژنراتور خیابان طالقانی، ۵۰ متر بعد از اردیبهشت ۰۳۱۳۲۳۳۶۱۷۹ ۹ الکتریک و الکترونیک خیابان طیب، روبه‌روی مسجد درب‌کوشک، ساختمان سامان، طبقه ۲ ۰۳۱۳۲۲۰۴۵۱۴ ۱۰ بستنی، آبمیوه و فالوده خیابان کمال، جنب حسینیه کربلایی‌ها ۰۳۱۳۲۲۵۹۲۱۸ ۱۱ خرازی و تریکوفروش خیابان نشاط، جنب بانک سپه، طبقه دوم ۳۲۲۵۰۰۶۱ / ۳۲۲۹۸۰۶۲ / ۳۲۲۹۸۰۶۵ / ۳۲۲۹۸۰۶۶ ۱۲ مصنوعات مسی خیابان سپه، مجتمع تجاری چهلستون، طبقه دوم ۰۳۱۳۲۲۱۸۶۲۶ ۱۳ مصنوعات مقوایی خیابان سپه، کوچه تلفنخانه، جنب مسجد سرخی ۰۳۱۳۲۲۲۰۱۰۰ ۱۴ تولید و فروش تودوزی و روکش اتومبیل فلکه ارتش، خیابان بهداری لشکر ۰۳۱۳۶۲۴۳۴۹۷ ۱۵ بناهای پیش‌ساخته خیابان شیخ بهایی، بین بانک ملی و تجارت، ساختمان میهن ۰۳۱۳۲۳۵۴۳۶۷ ۱۶ گز و شیرینی خیابان کاشانی، مقابل نمایندگی پژو ۰۳۱۳۳۳۵۵۱۸۴ ۱۷ پولک و نبات خیابان ابن‌سینا، جنب کوی مسجد آقانور ۰۳۱۳۴۴۶۲۱۴۳ ۱۸ تولیدکنندگان فرش دستباف خیابان حکیم، نرسیده به مسجد حکیم، ساختمان فیروز ۰۳۱۳۲۲۱۴۲۹۸ / ۰۳۱۳۲۲۳۵۷۹۵ ۱۹ وانت تلفنی و پیک موتوری میدان شهدا، ابتدای چهارباغ پایین، ساختمان گل‌نرگس، طبقه ۴ ۰۳۱۳۳۳۵۲۲۸۵ / ۰۳۱۳۳۳۸۷۷۵۷ ۲۰ صنایع مبل و دکوراسیون ابتدای خیابان فیض، جنب بانک صادرات، پلاک ۸۷ ۰۳۱۳۶۶۳۵۰۴۹ ۲۱ آرایشگران آقایان چهارباغ عباسی، کوچه کازرونی، مجتمع تجاری مریم، طبقه اول ۰۳۱۳۲۲۴۱۱۳۹ ۲۲ کتاب و لوازم‌التحریر خیابان گلزار جنوبی، نبش بن‌بست ۱۷ ۰۳۱۳۲۶۵۰۲۰۳ / ۰۳۱۳۲۶۶۴۳۸۷ / ۰۳۱۳۲۶۶۴۳۸۸ ۲۳ لوازم یدکی خودرو سبک و سنگین خیابان شیخ بهایی، بین چهارراه اردیبهشت و مصدق ۰۳۱۳۲۳۶۸۸۵۱ ۲۴ آرایشگران زنانه چهارباغ عباسی، کوچه سینما سپاهان، مجتمع تجاری مریم، طبقه اول ۰۳۱۳۲۲۰۶۶۹۸ ۲۵ میوه و سبزی‌فروش خیابان مولوی ۰۳۱۳۴۴۵۱۰۰۸ ۲۶ باطری‌سازان خیابان شهیدان غربی، کوچه ۲۶ (شهید عسگری)، پلاک ۳۵ ۰۳۱۳۳۳۵۷۷۹۶ ۲۷ شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها اتوبان چمران، خیابان اشراق شمالی، مجتمع اداری پرسا، طبقه اول ۰۳۱۳۴۵۲۱۳۴۳ ۲۸ صنعت دامپروری خیابان سجاد، جنب بانک ملی، پلاک ۱۲۴ ۰۳۱۳۶۶۰۴۴۴۲ ۲۹ ماشین‌ساز، فلزتراش و خدمات فنی خودروهای سنگین میدان جمهوری، خیابان رباط اول، ساختمان ارسطو، طبقه اول ۰۳۱۳۳۳۸۴۳۰۷ ۳۰ طلا و جواهر خیابان فردوسی، ایستگاه چرخاب، ساختمان آسایش، طبقه اول ۰۳۱۳۲۲۰۷۵۷۲ / ۰۳۱۳۲۲۲۵۰۰۷ ۳۱ مشاوران املاک خیابان هشت بهشت شرقی، بین چهارراه حمزه اصفهانی و پیروزی ۰۳۱۳۲۶۶۴۴۵۰ ۳۲ فروشندگان ابزار ساختمانی خیابان امام خمینی، پشت پارک قلمستان، خیابان بابک ۰۳۱۳۳۳۹۲۲۲۰ ۳۳ پیتزا و ساندویچ فلکه احمدآباد، خیابان ولیعصر، ابتدای کوچه ۳۸، پلاک ۶۰ ۰۳۱۳۲۲۶۴۹۵۴ / ۰۳۱۳۲۲۶۴۵۷۸ ۳۴ چلوکبابی و رستوران میدان انقلاب، بازار سپاهان، آپارتمان ۲۴ ۰۳۱۳۲۲۱۲۸۳۳ / ۰۳۱۳۲۲۱۳۹۳۳ / ۰۳۱۳۲۲۰۵۰۵۰ ۳۵ نانوایان خیابان امام خمینی، نرسیده به پل شهید خرازی، کوچه استوار ۰۳۱۳۳۳۷۹۶۹۵ ۳۶ تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک خیابان سروش، روبه‌روی آل‌خجند، ساختمان سروش ۰۳۱۳۲۲۸۲۸۳۲ ۳۷ سازندگان مسکن و ساختمان خیابان کاوه، خیابان باهنر، ساختمان پارسه، طبقه ۲ ۰۳۱۳۳۳۸۹۶۱۲ ۳۸ کفاشان خیابان سپه، کوی تلفنخانه، مجتمع نقش‌جهان، واحد ۲۱۹ ۰۳۱۳۲۲۴۴۸۱۸ ۳۹ ابزارفروشان (شامل قفل و کلیدسازان) خیابان شیخ بهایی، بین چهارراه اردیبهشت و دکتر بهشتی ۰۳۱۳۲۳۶۴۲۴۲ / ۰۳۱۳۲۳۳۲۸۳۴ / ۰۳۱۳۲۳۵۱۸۸۰ ۴۰ رنگ‌فروشان خیابان هشت بهشت شرقی، چهارراه پیروزی، ساختمان الماس ۰۳۱۳۲۶۸۴۹۳۹ ۴۱ فروشندگان و تعمیرکاران لوازم خانگی خیابان ولیعصر، نبش چهارراه ولیعصر، طبقه سوم بانک ملت ۳۲۲۸۰۰۶۷ / ۳۲۲۹۲۹۷۷ / ۳۲۲۹۰۵۸۰

همه شماره‌ها با کد ۰۳۱ شروع می‌شوند. پیش از مراجعه حضوری، بهتر است تماس بگیرید تا از تغییر احتمالی آدرس یا ساعت کاری مطمئن شوید.

پرسش‌های متداول

اگر با یک فروشنده اختلاف دارم به کدام اتحادیه مراجعه کنم؟ باید بر اساس نوع صنف (مثلاً پوشاک، لوازم خانگی، مواد غذایی) به اتحادیه همان رسته در جدول بالا مراجعه کنید.

آیا اطلاعات این اتحادیه‌ها ممکن است تغییر کند؟ بله، آدرس و تلفن اتحادیه‌ها گاهی تغییر می‌کند؛ در صورت اطلاع از هرگونه تغییر، این فهرست به‌روزرسانی خواهد شد.

(آخرین به‌روزرسانی: تیر ۱۴۰۵- موارد پیشنهادی برای تغییر یا تکمیل را اعلام کنید)