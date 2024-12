روز یکشنبه 2 دی 1403 مصادف با 20 جمادی الثانی روز تولد حضرت فاطمه زهرا (س) است که در ایران روز مادر و روز زن نامگذاری شده است. به همین مناسبت در ادامه زیباترین جملات روز زن در قالب متن، پیام، اس ام اس، پیامک، دلنوشته به همراه استوری و عکس نوشته را برای شما مخاطبان عزیز گردآوری کردیم.

متن ادبی تبریک روز زن

زن هستی ساز و نظم ده و مهر گستر است،

سـرچشمه محبت و الطاف داور است

بهر صفا و لطف خدا عشق مظهر است،

بعد از خدا به سجده بود زآنکه مادر است

عکس نوشته تبریک روز زن

تبریک روز زن و مادر

نام تو رازی نوشته بر بال پروانه هاست

گل‌ها همه به نام تو مشهورند

آیینه‌های از انعکاس نام تو می‌خندند

و من تنها برای تو می‌گویم

زندگی کن تا زنده بمانم

روزت مبارک

عکس نوشته تبریک روز مادر

تبریک روز زن به همه خانم ها

در ستایش دنیای پرمهرت، ترانه ای از اخلاص خواهم سرود

و گلدسته ای از مهر بر گردنت خواهم آویخت.

عزیزم روزت مبارک

استوری روز مادر مبارک

تبریک روز زن رسمی

تو

دوست داشتنی ترین

نسخه ای هستی

که میشود پیجید

به دست و پای زندگی من

که هی قد بکشی تو لحظه هایم

و حالم را خوب تر کنی

روزت مبارک

عکس مادر روزت مبارک

زیباترین جملات روز زن

آسمانت بی غبار

سهم چشمانت بهار

بخت و تقدیرت قشنگ

عمر شیرینت بلند

سرنوشتت تابناک

جسم و روحت، پاک پاک

روزت مبارک

عکس پروفایل روز مادر مبارک

تبریک روز مادر از طرف دختر

مادر

تکیه گاه امن من

دخترت هر وقت دلش از دنیا و نامهربانی‌هایش می‌گیرد

می‌خواهد آنقدر کوچک شود که دوباره در آغوش پر مهر تو جا شود

و یادش برود غیر از این آغوش گرم

چیز دیگری در دنیا وجود دارد

زندگی من

روزت مبارک

پوستر تبریک روز مادر

تبریک روز زن به همسر

به چهره ات که نگاه می کنم زیبا ترین و پاک ترین قلب را در آن می بینم و چشمانت گواه صمیمت و راستی تو هستند. ای راست ترین و پاک ترین رفیق، ای مهربان ترین مادر و عاشق ترین همسر…

همسرم روزت مبارک

تبریک روز زن به دوست

خداوند لبخند زد و از لبخند او زن آفریده شد

لبخند زیباى خداوند

روزت مبارک!

تبریک روز زن به خواهر



تُ

همان عشقی

که هر دم و باز دمَم

از عطر تُ جان می‌گیرد

و در هر نفس از تُ دیوانه‌تر می‌شوم

و هر لحظه از تُ عاشق‌تر …

زیبای من دوستت دارم

روزت مبارک

تبریک روز مادر به مادر شوهر

عزیزم در پناه محبتت جوانه زدم

و با نسیم صداقتت به بار نشستم

و معنا و مفهوم زندگی را در با تو بودن یافتم

“روزت مبارک”

تبریک روز مادر برای مادر فوت شده

افسوس دگر

مادر شیرین سخنم در بر ما نیست

آن گوهر یک دانه پر مهر و وفا در بر ما نیست

آن سنگ صبور، ذاکر حق تا دم آخر

افسوس و صد افسوس دگر

سایه او بر سر ما نیست

عکس نوشته تبریک روز مادر به مادر آسمانی

تبریک روز مادر به انگلیسی

“Happy Mother’s Day to the best role model I could have ever asked for!”

روز مادر به بهترین الگویی که تابحال داشتم مبارک.

تبریک روز مادر به انگلیسی با ترجمه

Flowers are not enough to express how special you are to me, but I hope they bring some brightness to your day today, anyway. Happy Mother’s Day, Mama!

یک دسته گل کافی نیست برای اینکه به تو نشان دهد چقدر برای من خاصی اما امیدوارم کمی نور به درخشش روز تو اضافه کند. روز مادر مبارک مامانی!

عکس نوشته تبریک روز مادر