متن کوتاه و بلند تبریک روز معلم 1404 با عکس روز معلم مبارک

متن کوتاه و بلند تبریک روز معلم را به مناسبت روز جمعه 12 اردیبهشت 1404 روز معلم را به همراه عکس نوشته و استوری برای ارسال در شبکه های اجتماعی مانند واتساپ و اینستاگرام را برایتان آورده ایم.

تبریک روز معلم

روز معلم مبارک! شما بهترین راهنما و الگویی برای دانش‌آموزان هستید. با صبر و حوصله، آن‌ها را در مسیر یادگیری همراهی می‌کنید. تشکر می‌کنم از تمام زحماتتان و امیدوارم روزهای سرشار از موفقیت و خوشبختی را در پیش داشته باشید.

تبریک روز معلم ۱۴۰۴

بهترین معلم عزیز، در روز ویژه خودتان تبریک می‌گویم. شما با دانش و تجربه‌تان، علم و ارزشمندترین هدیه را به دانش‌آموزان می‌دهید. تشکر می‌کنم از عشقتان به آموزش و امیدوارم همیشه بهترین باشید.

تبریک روز معلم جدید

روز معلم مبارک! شما با تخصص و دانش خود، زندگی‌های دانش‌آموزان را تغییر می‌دهید. تشکر می‌کنم از تعهدتان و امیدوارم همیشه با شور و اشتیاق در کنار دانش‌آموزان بمانید.

تبریک روز معلم به معلم

بهترین معلم عزیز، در روز معلم به شما تبریک می‌گویم. شما با دلسوزی و صبرتان، به دانش‌آموزان علاقه به یادگیری می‌دهید. تشکر می‌کنم از تمام زحماتتان و امیدوارم همیشه سرشار از انرژی و امید باشید.

تبریک روز معلم به انگلیسی

روز معلم مبارک! شما همکاری ارزشمند هستید که با عشق و علاقه به شغلتان، برای رشد و توسعه دانش‌آموزان تلاش می‌کنید. تشکر می‌کنم از تمام زحماتتان و امیدوارم همیشه بهترین اثری از کارهایتان به جامعه بگذارید.

تبریک روز معلم به استاد

روز معلم مبارک! شما همکاری موثر و الهامبخش هستید که با تجربه و دانشتان، به توسعه همکارانتان کمک می‌کنید. تشکر می‌کنم از تعاملتان و امیدوارم روزهای پرموفقیت در انتظار شما باشد.

تبریک روز معلم به معلم ریاضی

روز معلم مبارک! شما همکاری عالی هستید که با ایده‌هایتان و تعاملتان، آموزش و پرورش را به سطح بالاتری می‌برید. تشکر می‌کنم از تمام تلاش‌ها و امیدوارم همیشه بهترین نتایج را در کارهایتان ببینید.

تبریک روز معلم پرورشی

بهترین همکار عزیز، در روز معلم به شما تبریک می‌گویم. شما با همت و انگیزه خود، همیشه حامی و همراه هستید. تشکر می‌کنم از حسن تدبیرتان و امیدوارم همیشه در مسیر پیشرفت و رشد باشید.

تبریک روز معلم به معاون پرورشی

روز معلم مبارک! شما همکاری پرانرژی هستید که با انگیزه و خلاقیتتان، همیشه ما را به سمت بهترین‌ها هدایت می‌کنید. تشکر می‌کنم از ایده‌ها و نظراتتان و امیدوارم راهی پراز انرژی و موفقیت را پیش رو داشته باشید.

پیام تبریک روز معلم

روز معلم مبارک! شما با انگیزه و محبتتان، به دانش‌آموزان انگیزه می‌دهید تا بهترین خود را بیابند. تشکر می‌کنم از تعهدتان و امیدوارم همیشه در این مسیر ارزشمند پیشرو باشید.

پیام تبریک روز معلم 1404

معلمى، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد

تا مردم از ظلمات جهل به نور دانایی رهنمون شوند

روز معلم مبارک

پیام تبریک روز معلم به استاد راهنما

معلم عزیزم روزنه‌های روشنی که در ذهنم باز کردی

هنوز دنبال نور می‌گردد…

روزت مبارک

پیام تبریک روز معلم به همکار

نمی‌دانم کدامین جمله را برای توصیف محبت هایتان بنویسم

نمی‌دانم چگونه شما را توصیف کنم

معلمی از جنس بلور، آسمانی و مهربان

چقدر زیبا واژه‌ها را آسمانی می‌کنید

روزتان مبارک

پیام تبریک روز معلم به دوست

چراغ دانشی که نزد ماست روشنایی از تو دارد

معلم عزیزم مهربانی بی کرانت را ارج مینهم

روزت مبارک ‌ای معلم

گل بود همتای تو عرش اعلی مسکن و ماوای تو

کس نگیرد در دل من جای تو برگ سبز شعر من در پای تو

تقدیم به معلم عزیزم

پیام تبریک روز معلم رسمی

‌می‌گویند اگر می‌خواهی به کسی لطف کنی به او ماهی نده، ماهیگیری را بیاموز

سپاسگزار معلمی، چون شما در زندگی خود هستم که اندیشیدن را به من آموختید نه اندیشه‌ها را

معلم عزیزم روزت مبارک

پیام تبریک روز معلم از طرف دانش آموز

بهترین معلمان با قلبشان آموزش میدهند، نه با کتاب

تقدیم به قلب پر مهر شما

آموزگار پُر مهرم روزتان مبارک

پیام تبریک روز معلم عزیزم روزت مبارک

ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است

و ماندگار شدن برای یک عمر؛

سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار

معلم عزیزم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است

پیام تبریک روز معلم به خواهر

ای خدای عشق ،

ای ام الکتاب ای معلم ،

ای سراسر آفتاب

در کتاب دل نویسم با مداد

ای معلم روز تو تبریک باد . .

تبریک روز معلم به دوست

ای خدای عشق ، ای ام الکتاب ای معلم ، ای سراسر آفتاب در کتاب دل نویسم با مداد ای معلم روز تو تبریک باد . استاد مطهری و روز معلم گرامی باد.

متن تبریک روز معلم

روزت مبارک ‌ای معلم تو را سپاس ‌ای آغاز بی پایان،‌ای وجود بی کران

تو را سپاس‌ای والا مقام،‌ای فراتر از کلام، تو را سپاس‌ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی

متن تبریک روز معلم کوتاه

من نگاه می‌کردم، اما تو به من چگونه دیدن را آموختی

من می‌خواندم، اما تو به من چگونه خواندن را آموختی

من می‌اندیشیدم، اما تو به من چگونه اندیشیدن را آموختی

روزت مبارک

متن تبریک روز معلم به انگلیسی

You are the spark, the inspiration, the guide, the candle to my life. I am deeply thankful that you are my teacher.

تو درخشش نوری، الهام، راهنما، شمع زندگی من هستی. از این‌که شما معلم من هستید واقعا سپاسگزارم.

متن تبریک روز معلم پرورشی

عارفان علم عاشق می‌شوند

بهترین مردم معلم می‌شوند

عشق با دانش متمم می‌شود

هرکه عاشق شد معلم می‌شود

روز معلم بر معلمان و استادان بزرگوار مبارک

متن تبریک روز معلم کلاس اول

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت، نه اندیشه‌ها را …

روز معلم بر تمام معلمین مبارک باد

متن تبریک روز معلم به مدیر مدرسه

همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت

روزت مبارک معلم عزیز

متن تبریک روز معلم عاشقانه

‌می‌گویند اگر می‌خواهی به کسی لطف کنی به او ماهی نده، ماهیگیری را بیاموز

سپاسگزار معلمی، چون شما در زندگی خود هستم که اندیشیدن را به من آموختید نه اندیشه‌ها را

معلم عزیزم روزت مبارک

متن تبریک روز معلم به معلم

معلم عزیزم، با تو من یاد گرفتم که چگونه زنده باشم و چگونه زندگی کنم

روزتان مبارک باد

متن تبریک روز معلم برای تقدیرنامه

مهر ایزدی بر فراز دستانم بدرقه استادی که راه و رسم

درست زیستن را به من آموخت

امروز بهانه ایست تا بوسه‌ای نثار دستانت شود

و تبریکم را تقدیمت کند