قمر در عقرب شهریور ۱۴۰۴ | تاریخ و ساعت دقیق
در فرهنگ عمومی همواره توصیه شده است که در ایام قمر در عقرب از ازدواج، سفر یا آغاز کارهای مهم خودداری شود. اکنون با نزدیک شدن به شهریور ۱۴۰۴، پرسش بسیاری از مخاطبان این است که قمر در عقرب امسال دقیقاً در چه روزها و ساعتهایی رخ میدهد؟
تحریریه اصفهان: پدیدهی «قمر در عقرب» یکی از موضوعات پرمخاطب در فرهنگ دینی و باورهای عمومی ایرانیان است. بسیاری از مردم بر این باورند که در این ایام انجام برخی کارها مانند ازدواج، سفر یا آغاز فعالیتهای مهم چندان خوشیُمن نیست. شهریور ۱۴۰۴ نیز همانند دیگر ماهها، دو بازهی زمانی دارد که بهعنوان قمر در عقرب شناخته میشود. در این گزارش، تاریخ و ساعت دقیق این ایام بهوقت ایران را مرور میکنیم و به پرسشهای رایج مخاطبان پاسخ میدهیم.
قمر در عقرب چیست؟
از دید نجومی، «قمر در عقرب» به زمانی گفته میشود که ماه در مسیر حرکت خود به محدودهی صورت فلکی عقرب وارد میشود. این اتفاق در طول هر ماه قمری یکبار رخ میدهد.
در باورهای دینی و فرهنگی، ورود ماه به این موقعیت با نحوست همراه دانسته شده و توصیه شده است که در این ایام از انجام کارهای مهم پرهیز شود. باید توجه داشت که این موضوع بیشتر جنبهی اعتقادی و سنتی دارد و در علم نجوم مدرن، چنین مفاهیمی بهعنوان «نحوست» تعریف نمیشود.
قمر در عقرب بر اساس برج عقرب
بر مبنای محاسبات سنتیِ برجهای دوازدهگانه، قمر در عقرب شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۰۰:۰۵ بامداد پنجشنبه ۶ شهریور آغاز میشود و تا ساعت ۲۰:۰۰ سهشنبه ۱۱ شهریور ادامه خواهد داشت. این بازه معادل ۲۸ اوت تا ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی است.
قمر در عقرب بر اساس صورت فلکی عقرب
اگر محاسبه بر اساس مرزهای واقعی صورتهای فلکی باشد، قمر در عقرب شهریور در زمان کوتاهتری رخ میدهد: از ساعت ۰۷:۱۰ صبح دوشنبه ۱۷ شهریور تا ۲۲:۱۴ شب چهارشنبه ۱۹ شهریور؛ برابر با ۸ تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی.
چرا دو بازه وجود دارد؟
علت اختلاف در این است که «برجها» تقسیمبندی سنتی ۳۰ درجهای آسماناند، اما «صورتهای فلکی» مرزهای واقعیتر و نابرابر دارند. به همین دلیل، زمان ورود و خروج ماه در هر کدام متفاوت است.
کارهایی که بهتر است در این ایام انجام نشود
طبق باورهای رایج و توصیههای مذهبی، بهتر است در روزهای قمر در عقرب از کارهای زیر پرهیز شود:
-
ازدواج و عقد رسمی
-
آغاز سفرهای مهم
-
عقد قراردادهای بزرگ
-
شروع پروژههای حساس و تصمیمهای سرنوشتساز
توصیههای رفع نحوست
در روایات و سنتها اعمالی برای کاهش اثرات منفی این ایام ذکر شده است؛ از جمله:
-
خواندن دعای حوقله سبعه
-
صدقه دادن
-
قرائت آیتالکرسی و آیاتی از قرآن کریم
-
پرهیز از آغاز کارهای حساس تا پایان بازه
پرسشهای متداول
آیا قمر در عقرب جنبه علمی دارد؟
این پدیده از نظر نجومی همان حضور ماه در محدودهی صورت فلکی عقرب است، اما باور به نحوست آن بیشتر جنبهی دینی و فرهنگی دارد و در علم نجوم مدرن چنین تعابیری وجود ندارد.
چرا قمر در عقرب شهریور دو بار تکرار میشود؟
زیرا یکبار بر اساس برجهای دوازدهگانه و بار دیگر بر اساس صورتهای فلکی محاسبه میشود.
سخن آخر
قمر در عقرب، چه آن را صرفاً یک پدیدهی نجومی بدانیم و چه به باورهای فرهنگی و مذهبی دربارهی آن توجه کنیم، همواره برای بسیاری از مردم اهمیت داشته است. دانستن زمان دقیق این ایام کمک میکند انتخابهای آگاهانهتری داشته باشیم.
آیا شما هم در روزهای قمر در عقرب کارهای مهمتان را به تعویق میاندازید؟ یا به نظر شما این موضوع بیشتر جنبهی سنتی دارد؟ تجربهی خودتان را در بخش دیدگاهها بنویسید تا دیگران هم از نظرتان استفاده کنند.