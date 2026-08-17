علت درگذشت بازیگر آمریکایی هنوز اعلام نشده است
هایدن پنتیر در ۳۶ سالگی درگذشت؛ ستاره «قهرمانان» و «نشویل»
هایدن پنتیر، بازیگر آمریکایی شناختهشده با مجموعههای «قهرمانان» و «نشویل»، در ۳۶ سالگی درگذشت. خانواده و نماینده او خبر مرگ را تأیید کردهاند، اما علت درگذشت هنوز اعلام نشده و در دست بررسی است. پنتیر از کودکی بازیگری را آغاز کرد و دو نامزدی گلدن گلوب در کارنامه هنری داشت.
هایدن پنتیر، بازیگر آمریکایی و چهره شناختهشده مجموعههای «قهرمانان»، «نشویل» و فیلمهای «جیغ»، در ۳۶ سالگی درگذشت. خانواده و نماینده این بازیگر خبر مرگ او را تأیید کردهاند، اما مقامهای مسئول هنوز علت درگذشت را اعلام نکردهاند و بررسیها ادامه دارد.
درگذشت هایدن پنتیر در ۳۶ سالگی تأیید شد
به گزارش اصفهان امروز، هایدن پنتیر (Hayden Panettiere)، بازیگر سینما و تلویزیون آمریکا، روز یکشنبه ۱۶ اوت ۲۰۲۶ در ۳۶ سالگی درگذشت.
اسکیپ پنتیر، پدر این بازیگر، در بیانیهای که در اختیار شبکه ایبیسی نیوز قرار گرفت، خبر درگذشت دخترش را اعلام کرد و از مخاطبان خواست در این شرایط، حریم خصوصی خانواده را رعایت کنند.
نماینده پنتیر نیز درگذشت او را تأیید کرده است. خبرگزاریهای رویترز و آسوشیتدپرس نیز این خبر را منتشر کردهاند.
علت مرگ هایدن پنتیر چه بود؟
تا زمان انتشار این گزارش، علت مرگ هایدن پنتیر بهطور رسمی اعلام نشده است. براساس گزارش رویترز، علت درگذشت در دست بررسی قرار دارد.
بنابراین، مطالبی که بدون استناد رسمی درباره علت مرگ این بازیگر در شبکههای اجتماعی منتشر میشود، تأییدشده نیست. خانواده و نمایندگان او نیز جزئیات بیشتری درباره زمان، مکان یا شرایط درگذشت ارائه نکردهاند.
شهرت جهانی با نقش کلر بنت در «قهرمانان»
پنتیر در سال ۲۰۰۶ با ایفای نقش «کلر بنت» در مجموعه علمیتخیلی «قهرمانان» شبکه انبیسی به شهرت جهانی رسید. شخصیت او، یک دانشآموز دبیرستانی با توانایی ترمیم سریع آسیبهای جسمی بود و به یکی از چهرههای اصلی این مجموعه تبدیل شد.
او طی چهار فصل در «قهرمانان» حضور داشت و بازیاش در این مجموعه، جایگاه او را در میان بازیگران جوان تلویزیون آمریکا تثبیت کرد.
پنتیر پیش از آن نیز در فیلم ورزشی «تایتانها را به یاد آور» محصول سال ۲۰۰۰، در کنار دنزل واشینگتن بازی کرده بود.
دو نامزدی گلدن گلوب برای سریال «نشویل»
یکی دیگر از نقشهای مهم هایدن پنتیر، شخصیت «جولیت بارنز» در مجموعه درام موزیکال «نشویل» بود. این سریال از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ پخش شد و پنتیر در آن نقش یک خواننده جوان موسیقی کانتری را ایفا کرد.
بازی او در «نشویل» در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ دو نامزدی جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن نقش مکمل تلویزیونی را برایش به همراه داشت.
او علاوه بر بازیگری، شماری از قطعات موسیقی این مجموعه را نیز اجرا کرد و برخی از این آثار در جدولهای فروش موسیقی آمریکا قرار گرفتند.
از «زندگی یک حشره» تا مجموعه فیلمهای «جیغ»
هایدن پنتیر فعالیت حرفهای خود را از کودکی با حضور در تبلیغات و مجموعههای تلویزیونی آغاز کرد. او در انیمیشن «زندگی یک حشره» محصول سال ۱۹۹۸ پیکسار، صداپیشه شخصیت «دات» بود.
اجرای او در آلبوم داستانخوانی این انیمیشن، نامزدی جایزه گرمی در بخش آلبوم گفتاری ویژه کودکان را برایش به همراه داشت.
پنتیر همچنین در فیلمهای «دوستت دارم، بث کوپر»، «تایتانها را به یاد آور» و فیلم تلویزیونی «آماندا ناکس» حضور داشت.
او در فیلم «جیغ ۴» نقش «کربی رید» را بازی کرد و سالها بعد با حضور در «جیغ ۶» به این مجموعه ترسناک بازگشت. از آخرین آثار سینمایی او نیز فیلم مهیج روانشناختی «خوابگرد» بود که در سال ۲۰۲۶ اکران شد.
انتشار خاطرات شخصی پیش از مرگ
پنتیر در ماه مه ۲۰۲۶ کتاب خاطرات خود را با عنوان «این من هستم: یک تسویهحساب» منتشر کرد. او در این کتاب درباره آغاز بازیگری از کودکی، فشارهای شهرت، افسردگی پس از زایمان، اعتیاد و تجربههای شخصی خود نوشته بود.
این بازیگر پیشتر نیز در مصاحبههای مختلف درباره مشکلات سلامت روان و دوره درمان و بهبودی خود صحبت کرده بود. او یک دختر به نام کایا از رابطه با ولادیمیر کلیچکو، قهرمان پیشین بوکس سنگینوزن اوکراین، دارد.
مرگ برادر کوچکتر هایدن پنتیر در سال ۲۰۲۳
جنسن پنتیر، بازیگر و برادر کوچکتر هایدن، در فوریه ۲۰۲۳ و در ۲۸ سالگی درگذشت. خانواده او اعلام کردند که بزرگشدن قلب همراه با عوارض دریچه آئورت، علت مرگ جنسن بوده است.
بیماری و علت درگذشت جنسن ارتباطی با مرگ هایدن پنتیر ندارد و تاکنون هیچ علت رسمی برای درگذشت این بازیگر ۳۶ ساله اعلام نشده است.
واکنشها به درگذشت ستاره «قهرمانان»
پس از تأیید خبر، شماری از بازیگران، طرفداران و نهادهای سینمایی آمریکا به مرگ پنتیر واکنش نشان دادند. اتحادیه بازیگران آمریکا نیز با انتشار پیامی، از سابقه طولانی عضویت و فعالیت حرفهای او یاد کرد.
پنتیر فعالیت خود را در دوران کودکی آغاز کرد و طی بیش از سه دهه در سینما، تلویزیون، صداپیشگی و موسیقی حضور داشت. نقشهای «کلر بنت»، «جولیت بارنز» و «کربی رید» از شناختهشدهترین شخصیتهای کارنامه او محسوب میشوند.