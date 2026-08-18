توقف «ریمنی» تا پایان دوران نقاهت مهران مدیری
مهران مدیری پس از عارضه کمر جراحی شد؛ «نهنگ عنبر ۳» چه میشود؟
مهران مدیری بهدلیل عارضه کمر تحت عمل جراحی قرار گرفته و دوران نقاهت را میگذراند. مجید توکلی توقف موقت تصویربرداری سریال «ریمنی» را تأیید کرده است. همزمان، گزارشی از توقف یکهفتهای «نهنگ عنبر ۳» منتشر شده، اما زمان بازگشت مدیری به هر دو پروژه به نظر پزشک معالج بستگی دارد.
عمل جراحی مهران مدیری بهدلیل عارضه کمر، روند تولید تازهترین پروژههای این بازیگر را تحت تأثیر قرار داده است. مجید توکلی، کارگردان «ریمنی»، توقف تصویربرداری این سریال را تا پایان دوران نقاهت مدیری تأیید کرده؛ همزمان، گزارشی از وقفه یکهفتهای «نهنگ عنبر ۳» منتشر شده است، هرچند درباره وضعیت تولید فیلم سامان مقدم روایتهای متفاوتی وجود دارد.
علت عمل جراحی مهران مدیری چه بود؟
مجید توکلی، کارگردان سریال «ریمنی»، در توضیح علت توقف تصویربرداری این مجموعه اعلام کرد مهران مدیری از ناحیه کمر دچار عارضه شده و تحت عمل جراحی و درمان قرار گرفته است.
توکلی تأکید کرد ادامه فیلمبرداری پس از پایان دوران نقاهت و تأیید پزشک معالج انجام خواهد شد. او زمان مشخصی برای بازگشت مدیری به پروژه اعلام نکرده است.
در توضیحات کارگردان، نوع دقیق عارضه، زمان انجام جراحی، محل درمان و مدت احتمالی نقاهت اعلام نشده است؛ بنابراین، آنچه بهطور مستقیم تأیید شده، «عارضه کمر، عمل جراحی و ادامه درمان» است. عنوان «جراحی دیسک کمر» در گزارش جداگانهای درباره «نهنگ عنبر ۳» مطرح شده و هنوز جزئیات پزشکی رسمی بیشتری در دسترس نیست.
فیلمبرداری سریال «ریمنی» تا چه زمانی متوقف است؟
بر اساس اعلام مجید توکلی، توقف تصویربرداری «ریمنی» موقت است و به معنای تعطیلی یا توقف دائمی پروژه نیست. ازسرگیری تولید به پایان دوران نقاهت مهران مدیری و نظر پزشک او وابسته خواهد بود.
«ریمنی» به کارگردانی مجید توکلی و تهیهکنندگی سید ابراهیم عامریان برای شبکه نمایش خانگی ساخته میشود. مهران مدیری، بابک حمیدیان، نازنین بیاتی و بهزاد خلج از بازیگران معرفیشده این مجموعه هستند و مسعود خاکباز نویسندگی آن را بر عهده دارد.
این سریال پیشتر نیز وقفهای را در روند تولید تجربه کرده بود و پس از رفع موانع، تصویربرداری آن از سر گرفته شد. در توقف تازه، کارگردان مجموعه وضعیت جسمانی مهران مدیری را علت اصلی وقفه اعلام کرده است.
ماجرای توقف «نهنگ عنبر ۳» چیست؟
همزمان با انتشار خبر توقف «ریمنی»، خبرگزاری برنا گزارش داد فیلمبرداری «نهنگ عنبر ۳» نیز بهدلیل جراحی کمر مهران مدیری برای حدود یک هفته متوقف شده و طبق برنامهریزی، قرار است از هفته آینده ادامه یابد. این گزارش به «اطلاعات بهدستآمده» استناد کرده و نقلقول مستقیمی از سامان مقدم یا تهیهکننده فیلم در آن منتشر نشده است.
در مقابل، برخی رسانهها پیشتر از پایان فیلمبرداری «نهنگ عنبر ۳؛ شش روز آخر» و ورود آن به مرحله تدوین و پستولید خبر داده بودند.
بهدلیل این روایتهای متفاوت، توقف «نهنگ عنبر ۳» را نمیتوان با همان قطعیت خبر توقف «ریمنی» تأیید کرد و تعیین وضعیت دقیق پروژه به توضیح رسمی گروه سازنده نیاز دارد.
«نهنگ عنبر ۳» به کارگردانی سامان مقدم ساخته میشود و رضا عطاران، مهران مدیری، آزاده صمدی و سروش صحت در ترکیب بازیگران آن حضور دارند. حضور همزمان رضا عطاران و مهران مدیری از مهمترین دلایل جلب توجه مخاطبان به سومین قسمت این مجموعه کمدی است.
مهران مدیری چه زمانی به فیلمبرداری بازمیگردد؟
تا زمان انتشار این گزارش، تاریخ دقیقی برای بازگشت مهران مدیری اعلام نشده است. درباره «ریمنی»، پایان دوران نقاهت و تأیید پزشک معالج تنها شرط اعلامشده برای ادامه تصویربرداری است.
در مورد «نهنگ عنبر ۳»، توقف یکهفتهای و ازسرگیری فیلمبرداری از هفته آینده صرفاً در گزارش خبرگزاری برنا مطرح شده است. هرگونه زمانبندی قطعی برای بازگشت مدیری به این پروژه، نیازمند تأیید رسمی سازندگان فیلم خواهد بود.
در نتیجه، موارد تأییدشده تا این لحظه شامل عمل جراحی مهران مدیری بهدلیل عارضه کمر، ادامه درمان و توقف موقت سریال «ریمنی» است؛ اما وضعیت دقیق فیلمبرداری «نهنگ عنبر ۳» همچنان نیازمند شفافسازی گروه تولید است.