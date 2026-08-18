مریم اوزرلی، بازیگر ترک‌تبار آلمانی و چهره شناخته‌شده نقش خرم سلطان، تولد ۴۴ سالگی خود را با انتشار تصاویر تازه جشن گرفت. او در این عکس‌ها با پیراهنی سبز و صورتی دیده می‌شود و در پیامی از طرفدارانش تشکر کرده است. نام او در جست‌وجوهای کاربران توجه زیادی گرفته است.

مریم اوزرلی به مناسبت تولد ۴۴ سالگی خود مجموعه‌ای از تصاویر جدیدش را منتشر کرده است. او در این عکس‌ها پیراهنی با ترکیب رنگ سبز و صورتی بر تن دارد؛ انتخابی متفاوت که باعث شد تصاویر تولدش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازنشر شود.

اوزرلی در پیام همراه این تصاویر، ضمن نوشتن عبارت «تولدم مبارک»، برای پشت سر گذاشتن یک سال دیگر از زندگی ابراز قدردانی کرد. او همچنین از تماس‌ها، پیام‌های تبریک، آرزوهای خوب و محبت مخاطبانش تشکر کرد. پست تولد مریم اوزرلی در اینستاگرام در ۱۲ اوت ۲۰۲۶ منتشر شده است.

انتشار این تصاویر بار دیگر نام این بازیگر را در میان کاربران فارسی‌زبان مطرح کرد. بخش قابل توجهی از مخاطبان ایرانی هنوز اوزرلی را با نام شخصیت «خرم سلطان» می‌شناسند؛ نقشی که بیشترین سهم را در شهرت بین‌المللی او داشته است.

مریم اوزرلی چند ساله است؛ ۴۳ یا ۴۴ سال؟

مریم اوزرلی در ۱۲ اوت ۱۹۸۲ در شهر کاسل آلمان متولد شده است؛ بنابراین او در ۱۲ اوت ۲۰۲۶ وارد ۴۴ سالگی شد. برخی مطالب فارسی سال تولد این بازیگر را ۱۹۸۳ نوشته‌اند، اما زندگی‌نامه منتشرشده در وب‌سایت رسمی او، سال ۱۹۸۲ را ثبت کرده است. بر این اساس، عبارت «تولد ۴۴ سالگی مریم اوزرلی» صحیح است.

پدر او ترک و مادرش آلمانی است و همین پیشینه خانوادگی باعث شده از او به‌عنوان بازیگر ترک‌تبار آلمانی یاد شود. اوزرلی پیش از حضور در آثار ترکیه، آموزش بازیگری دید و فعالیت حرفه‌ای خود را با نقش‌هایی در تولیدات آلمانی آغاز کرد.

خرم سلطان؛ نقشی که مریم اوزرلی را جهانی کرد

نقطه عطف کارنامه مریم اوزرلی، انتخاب او برای ایفای نقش خرم سلطان در مجموعه تاریخی «حریم سلطان» با نام اصلی «سده باشکوه» بود. او از سال ۲۰۱۱ در این مجموعه مقابل هالیت ارگنچ، بازیگر نقش سلطان سلیمان، قرار گرفت.

نوع بازی، شیوه بیان و تغییرات شخصیتی خرم سلطان در طول داستان، اوزرلی را به یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های سریال‌های ترکی تبدیل کرد. موفقیت گسترده «حریم سلطان» در کشورهای مختلف نیز باعث شد نام او فراتر از ترکیه شناخته شود.

این سریال در ایران هم مخاطبان فراوانی پیدا کرد و به همین دلیل هنوز در بسیاری از خبرها و جست‌وجوهای فارسی، نام مریم اوزرلی در کنار عبارت‌های «خرم سلطان» و «بازیگر حریم سلطان» دیده می‌شود.

مریم اوزرلی بعد از سریال حریم سلطان

اوزرلی پس از پایان حضورش در «حریم سلطان» فعالیت در سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی ترکیه را ادامه داد. یکی از پروژه‌های مهم سال‌های اخیر او سریال «RU» است که در آن نقش زنی به نام ریان را بازی می‌کند. داستان این مجموعه بر رابطه ریان و جوانی به نام اوزر تمرکز دارد. صفحه رسمی سریال RU در پلتفرم GAIN اطلاعات این مجموعه را منتشر کرده است.

او همچنین در مینی‌سریال «Antalya Gambit» مقابل کان اورگانجی‌اوغلو بازی کرد. این مجموعه در قالب ۱۰ قسمت کوتاه ساخته شد و داستان آن پیرامون یک متصدی هنری به نام لارا، یک معمار مرموز و ماجرایی مرتبط با حراج آثار هنری شکل می‌گیرد. پلتفرم رسمی گردشگری ترکیه این اثر را به‌عنوان بخشی از تولیدات تصویری بین‌المللی خود معرفی کرده است.

بازگشت مریم اوزرلی و هالیت ارگنچ پس از ۱۵ سال

یکی از خبرهای مهم مربوط به فعالیت حرفه‌ای مریم اوزرلی در سال ۲۰۲۶، همکاری دوباره او با هالیت ارگنچ است. این دو بازیگر که با نقش‌های خرم سلطان و سلطان سلیمان در «حریم سلطان» شناخته شدند، برای فیلم «بهار در ایمروز» دوباره مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند.

این فیلم به کارگردانی اوزجان آلپر ساخته می‌شود و داستان آن درباره دو زندگی متفاوت است که در جزیره ایمروز با یکدیگر تلاقی می‌کنند. بازگشت اوزرلی و ارگنچ به یک پروژه مشترک پس از حدود ۱۵ سال، توجه طرفداران «حریم سلطان» را برانگیخته است. گزارش Türkiye Today از برگزاری جلسه دورخوانی و آغاز مراحل تولید این فیلم خبر داده است.

چرا تصاویر جدید مریم اوزرلی پربازدید شد؟

شناخته‌شدن اوزرلی با شخصیت خرم سلطان، انتشار تصاویر تازه در روز تولد و پوشش متفاوت او سه عامل اصلی بازنشر این عکس‌ها به شمار می‌روند. عنوان‌هایی مانند «خرم سلطان در ۴۴ سالگی» نیز حس کنجکاوی و خاطره مخاطبان سریال «حریم سلطان» را هم‌زمان فعال می‌کنند.

با این حال، خبر تولد او فقط به انتشار چند عکس محدود نیست. اوزرلی در آستانه نمایش پروژه‌ای قرار دارد که پس از سال‌ها دوباره او را کنار هالیت ارگنچ قرار می‌دهد؛ اتفاقی که می‌تواند نام این زوج تلویزیونی را بار دیگر در رسانه‌ها مطرح کند.

مریم اوزرلی اکنون چند سال دارد؟

مریم اوزرلی متولد ۱۲ اوت ۱۹۸۲ است و در مرداد ۱۴۰۵، برابر با اوت ۲۰۲۶، تولد ۴۴ سالگی خود را جشن گرفت.

او بیش از هر چیز با نقش خرم سلطان در سریال «حریم سلطان» شناخته می‌شود. از فعالیت‌های جدید او نیز می‌توان به سریال «RU»، مینی‌سریال «Antalya Gambit» و فیلم «بهار در ایمروز» اشاره کرد.