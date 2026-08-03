بهترین متخصص زنان اصفهان کیست؟ معرفی ۱۰ پزشک برتر و نظرات مراجعین
انتخاب یک پزشک زنان و زایمان برای بسیاری از بانوان تصمیمی مهم است، چرا که مراجعه به این متخصص فقط به زمان بارداری محدود نمیشود و در مراحل مختلف زندگی از نوجوانی تا یائسگی اهمیت دارد. از درمان اختلالات قاعدگی و عفونتهای زنان گرفته تا مراقبتهای بارداری، درمان ناباروری و انجام جراحیهای تخصصی، همه نیازمند پزشکی قابل اعتماد هستند.
انتخاب یک پزشک زنان و زایمان برای بسیاری از بانوان تصمیمی مهم است، چرا که مراجعه به این متخصص فقط به زمان بارداری محدود نمیشود و در مراحل مختلف زندگی از نوجوانی تا یائسگی اهمیت دارد. از درمان اختلالات قاعدگی و عفونتهای زنان گرفته تا مراقبتهای بارداری، درمان ناباروری و انجام جراحیهای تخصصی، همه نیازمند پزشکی قابل اعتماد هستند. در این مقاله قصد داریم برای بانوان ساکن در شهر اصفهان بهترین دکتر زنان و زایمان اصفهان را معرفی کنیم.
معیارهای انتخاب بهترین دکتر زنان
برای انتخاب بهترین متخصص زنان، اولین نکته توجه به تخصص و اعتبار علمی پزشک است. داشتن بورد تخصصی، شماره نظام پزشکی و سابقه کاری قابل اتکا از مواردی هستند که خیال بیمار را راحت میکنند. در کنار این موارد، نحوه برخورد پزشک، دقت در معاینه، توانایی در توضیح روند درمان و دسترسی مناسب به مطب هم اهمیت زیادی دارد.
چرا تجربه و تخصص اهمیت دارد؟
در حوزه زنان و زایمان تجربه فقط یک امتیاز اضافه نیست بلکه در بسیاری از موارد نقش تعیین کننده دارد. بیماریهایی مانند آندومتریوز، فیبروم رحم، تنبلی تخمدان، ناباروری یا بارداریهای پرخطر نیازمند تشخیص دقیق و درمان مرحله به مرحله هستند. پزشکی که سالها در این حوزه فعالیت کرده باشد میتواند در زمان مناسب بهترین تصمیم درمانی را بگیرد.
برای چه نوع بیماریهایی به دکتر زنان مراجعه کنیم؟
مراجعه به متخصص زنان فقط مخصوص بارداری نیست. بسیاری از بانوان برای درمان عفونتهای واژینال، ترشحات غیرطبیعی، دردهای لگنی، نامنظمی قاعدگی، خونریزیهای شدید، ناباروری، مشکلات تخمدان، فیبروم رحم، افتادگی رحم، عوارض یائسگی، زایمان و حتی درد هنگام رابطه جنسی به این متخصص مراجعه میکنند.
نظرات بیماران چه کمکی میکند؟
نظر بیماران میتواند تصویر واقعیتری از عملکرد پزشک ارائه دهد. بسیاری از افراد پیش از رزرو نوبت، تجربه دیگران را درباره رفتار پزشک، دقت در تشخیص، کیفیت درمان و حتی نظم مطب بررسی میکنند. البته بهتر است این نظرات در کنار سوابق علمی و تخصصی پزشک دیده شوند نه به تنهایی. وقتی یک پزشک هم از نظر علمی معتبر باشد و هم در میان مراجعین رضایت بالایی داشته باشد، میتوان با اطمینان بیشتری به او مراجعه کرد.
دکتر الهام هفت برادران محمدی
دکتر الهام هفت برادران محمدی متخصص زنان و زایمان با شماره نظام پزشکی ۷۰۱۰۱ از پزشکان متبحر و شناخته شده اصفهان هستند. ایشان در زمینه مراقبتهای پیش و پس از زایمان، مشاوره باروری و درمان ناباروری فعالیت دارند. دکتر هفت برادران محمدی در پلتفرم دکتردکتر دارای امتیاز ۴.۱۵ است و از سوی ۷۰ درصد مراجعین توصیه شده است.
آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، روبروی شرکت زمزم، کوی کاویان، مجتمع کوه نور، طبقه چهارم
تلفن: ۰۳۱۳۶۲۰۶۰۲۰
دکتر صدیقه شجاعیان
دکتر صدیقه شجاعیان با کد نظام پزشکی ۲۱۲۴۵ متخصص زنان، زایمان و نازایی در اصفهان هستند و از سال ۱۳۶۰ در این حوزه فعالیت دارند. ایشان در درمان ناباروری، مراقبتهای بارداری، سزارین، کولپوسکوپی و هیستروسکوپی تجربه بالایی دارند و به عنوان یکی از پزشکان باسابقه اصفهان شناخته میشوند. ایشان از سوی حدود ۷۰ درصد از مراجعین در پلتفرم دکتردکتر توصیه شده است.
آدرس: اصفهان، خیابان شمس آبادی، نرسیده به چهارراه قصر، روبروی ساختمان قمرالدوله، ساختمان رازی، طبقه اول
تلفن: ۰۳۱۳۲۳۶۲۶۴۶
دکتر ناهید زعفران زاده عطار
دکتر ناهید زعفران زاده عطار با شماره نظام پزشکی ۱۰۶۲۷۷ از متخصصان زنان، زایمان و نازایی اصفهان هستند و در درمان فیبروم رحم، کیست تخمدان و عفونتهای دستگاه تناسلی تخصص دارند. بسیاری از بانوان برای تست پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و جوان سازی واژن به ایشان مراجعه میکنند. دکتر زعفرانزاده دارای امتیاز ۴.۲۳ بوده و ۸۰ درصد مراجعین پلتفرم دکتردکتر ایشان را توصیه کرده اند.
آدرس: اصفهان، خیابان شمس آبادی، بین چهارراه قصر و چهارراه عباسآباد، نبش کوچه ۱۴ ساختمان نور، طبقه اول
تلفن: ۰۳۱۳۳۱۲۵۰۰۰
دکتر نرگس لشنی
دکتر نرگس لشنی متخصص زنان و زایمان با شماره نظام پزشکی ۶۵۴۱۵ هستند که در درمان PCOS، آندومتریوز، فیبروم رحمی، ناباروری و برخی بیماریهای جدی زنان از جمله سرطانهای مرتبط با دستگاه تناسلی نقش درمانی دارند. ایشان در پلتفرم دکتردکتر دارای امتیاز ۴.۱۴ است.
آدرس: اصفهان، چهارراه پلیس، ابتدای خیابان توحید میانی، کوچه شماره ۱۳ ساختمان آریانا، طبقه دوم، واحد ۱۳
تلفن: ۰۳۱۳۶۲۶۷۵۲۲
دکتر الهه امیری کردستانی
دکتر الهه امیری کردستانی جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی با شماره نظام پزشکی ۷۰۸۸۳ بیش از ۲۵ سال سابقه فعالیت دارند و در درمان ناباروری، زایمان طبیعی و سزارین، عفونتها، زگیل تناسلی و جراحیهای زیبایی زنان مهارت ویژهای دارند. دکتر امیری در پلتفرم دکتردکتر دارای امتیاز ۴.۵۵ است.
آدرس: اصفهان، خیابان آمادگاه، مجتمع پزشکی سپاهان، ساختمان شماره ۲ واحد ۱۵
تلفن: ۰۳۱۳۲۲۱۰۷۰۸
دکتر نسرین مالکی
دکتر نسرین مالکی با کد نظام پزشکی ۳۱۴۹۰ متخصص زنان و زایمان در اصفهان هستند و در درمان ناباروری، اختلالات هورمونی، فیبروم و مراقبت کامل بارداری فعالیت دارند. ایشان برای زنان در سنین مختلف، از نوجوانی تا یائسگی، خدمات تشخیصی و درمانی ارائه میدهند. دکتر مالکی در پلتفرم دکتردکتر دارای امتیاز ۴ است.
آدرس: اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، جنب پنجطبقه، روبروی مسجد المحمود، مجتمع گلها
تلفن: ۰۳۱۳۴۴۲۴۷۷۶
دکتر شیوا طالبی
دکتر شیوا طالبی خزروقی متخصص زنان و زایمان با شماره نظام پزشکی ۱۱۲۹۹۲ دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستند. حوزه فعالیت ایشان شامل ناباروری، مراقبت بارداری، سزارین، سونوگرافی، کولپوسکوپی و لابیاپلاستی است. امتیاز دکتر طالبی ۴.۵۶ است و مراجعین، از دقت و آرامش ایشان رضایت بالایی داشتهاند.
آدرس: اصفهان، خیابان شمس آبادی، بعد از چهارراه قصر، روبهروی مرکز تحقیقات معلمان، ساختمان پزشکی مسیح، طبقه اول، واحد ۱۲
تلفن: ۰۳۱۳۲۲۴۰۵۶۳
دکتر خدیجه طباخ خوشه مهر
دکتر خدیجه طباخ خوشه مهر با شماره نظام پزشکی ۵۳۳۵۹ از متخصصان زنان، زایمان و نازایی در اصفهان هستند که در زمینه زایمان طبیعی، سزارین، جراحی کیست و تودههای رحم، کولپوسکوپی، هیستروسکوپی و خدمات زیبایی زنان فعالیت دارند. دکتر طباخ در پلتفرم دکتردکتر دارای امتیاز ۴.۱۴ است.
آدرس: اصفهان، خیابان جی، خیابان شهید رجایی، ساختمان نخل، طبقه ۳
تلفن: ۰۳۱۳۵۲۴۰۵۲۲
دکتر نسیبه حسنی جبلی
دکتر نسیبه حسنی جبلی متخصص زنان و زایمان و نازایی با شماره نظام پزشکی ۱۲۴۹۱۴ در درمان ناباروری، عفونتهای جنسی، یائسگی، افتادگی رحم و بیماریهای التهابی زنان فعالیت دارند. دکتر حسنی دارای امتیاز ۴.۱ است و بیماران ایشان را پزشکی خوش برخورد و وقت شناس توصیف کردهاند.
آدرس: اصفهان، چهارباغ بالا، ابتدای کوچه ۳۵ ساختمان ۹۹ طبقه ۵ واحد ۵۲
تلفن: ۰۹۰۲۷۳۵۶۰۲۰
دکتر شهرزاد شریفزاده
دکتر شهرزاد شریفزاده با شماره نظام پزشکی ۹۸۵۰۵ متخصص زنان و زایمان و دارای بورد تخصصی نازایی و ناباروری هستند. خدمات ایشان شامل درمان فیبروم رحم، کیست تخمدان، خونریزیهای دوران بارداری، اختلالات قاعدگی و سلامت پستان است. دکتر شریفزاده در پلتفرم دکتردکتر دارای امتیاز ۴.۷۹ است.
آدرس: اصفهان، دروازه شیراز، چهارباغ بالا، کوچه بهار آزادی، مجتمع بهار، طبقه دوم، واحد ۲۰۲
تلفن: ۰۳۱۳۶۲۰۶۰۹۳
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