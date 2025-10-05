رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: گردهمایی فیلمسازان نوجوان اصفهان مغز جشنواره فیلم کودک و نوجوان و رویدادی پیشرو است و معتقدم آینده سینمای کودک و نوجوان از همین مکان‌ها و استعدادها عبور خواهد کرد.

علی صالحی در حاشیه برگزاری نخستین گردهمایی فیلمسازان نوجوان اصفهان اظهار کرد: نباید رسالت اصلی جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را فراموش کنیم. شاید بتوان سه محور اصلی برای رسالت این جشنواره برشمرد که شامل حمایت و هدایت آثار تولیدی حوزه کودک و نوجوان، توجه به مبانی محتوایی و معرفتی و هدایت محتوای فیلم‌ها و تربیت فیلمسازان متخصص در حوزه کودکان و نوجوانان است.

وی افزود: در شرایط امروز که با پیچیدگی‌های شناختی و تربیتی مواجه هستیم، هنر با ظرفیت بی‌پایان خود می‌تواند پیام‌ها را منتقل کرده و با مخاطب ارتباط برقرار کند. اگر بتوانیم تناسب میان مخاطب و تولیدکننده محتوا را برقرار کنیم، آثار سینمایی و نمایشی با ضریب اثرگذاری بیشتری تولید خواهند شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: اتفاقی که در این بخش از جشنواره، یعنی گردهمایی فیلمسازان نوجوان رخ می‌دهد، دقیقاً با محور سوم جشنواره منطبق است. امروز فعالیت‌های هنری، ورزشی و فرهنگی مرز سنی نمی‌شناسد و نوجوانان با دانش و تسلط خود بر فناوری، گاهی بهتر از افراد با تجربه قادر به تولید آثار خلاقانه هستند. من بازدیدی از المپیاد فیلمسازی و گردهمایی فیلمسازان نوجوان داشتم و این بخش را مغز جشنواره و رویدادی پیشرو می‌دانم و امیدوارم این مسیر ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: حضور بچه‌ها بسیار پرانرژی و فعال بود و در کارگاه‌هایی که برای تولید آثار برگزار شده بود، با علاقه و پشتکار مشارکت می‌کردند. آن‌ها را نوجوانانی باهوش و علاقمند دیدم و معتقدم آینده سینمای کودک و نوجوان از همین مکان‌ها و استعدادها عبور خواهد کرد، همان‌طور که در دوره گذشته المپیاد شاهد تلاش‌های ارزشمند نوجوانان بودیم.

صالحی در مورد برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مدیریت شهری و شورای سیاستگذاری برای حمایت از این رویداد گفت: اعتقاد ما این است که جشنواره باید دستاوردهای ملموسی برای حوزه هنر و مدیریت شهری داشته باشد. همان‌طور که تعامل بین مدیریت شهری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان سینمایی و بنیاد فارابی برقرار است، جشنواره نیز باید به ماموریت‌های اصلی خود بازگردد، یعنی تقویت سینمای کودک و نوجوان، ارتقای مهارت‌ها و محتوای تربیتی فیلم‌ها و تربیت فیلمسازان نوجوان. در همین راستا برای این اهداف سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، جشنواره پلاس با برنامه‌های جانبی برای محله‌ها و شهرها، از جمله محله‌های شهر اصفهان، طراحی شده است تا از فعالیت‌های جشنواره بهره‌مند شوند. در کنار هدایت محتوا و حمایت از فیلمسازان، تربیت فیلمسازان نوجوان نیز در اولویت است و تلاش می‌کنیم از ظرفیت نوجوانان و جوانان اصفهانی و سایر شهرها در بخش‌های مختلف جشنواره استفاده شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: هدف ما این است که جشنواره به یک فرآیند سالانه تبدیل شود. از اختتامیه جشنواره سی‌وهفتم تلاش خواهیم کرد برای فراخوان، حمایت و تربیت فیلمسازان نوجوان در سراسر کشور، به ویژه هنرمندان اصفهانی برنامه‌ریزی کنیم. همچنین آمادگی داریم فراخوان‌های حمایتی و موضوعی برای المپیاد فیلمسازی سال آینده از همین حالا اعلام شود و بودجه‌ها بر اساس حمایت از تولید آثار جدید و تربیت فیلمسازان تنظیم گردد.

وی ادامه داد: هرچقدر همکاری‌ها بیشتر باشد، غنای کار نیز افزایش می‌یابد. برنامه‌ریزی سالانه برای تولید آثار و تربیت فیلمسازان امکان‌پذیر است و می‌توان سایر حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی شهر را نیز با این رویداد هماهنگ کرد. اگر فرآیند جشنواره با ثبات باشد و جابجایی‌ها کاهش یابد، می‌توانیم بخشی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری شهر را معطوف به جشنواره کنیم.

صالحی خاطرنشان کرد: همچنین، سایر رویدادهای هنری مانند جشنواره ملی تئاتر خندستان و جشنواره بین‌المللی نقاشی پوپک می‌توانند با جشنواره کودک و نوجوان سازگار شوند و یک مجموعه کامل از هنر کودک و نوجوان را شکل دهند. در غیر این صورت، اگر بخواهیم بر اساس روش گذشته عمل کنیم، شورای سیاستگذاری تنها دو تا سه ماه قبل از جشنواره تشکیل می‌شود و دستاوردها محدود و سطحی خواهند بود، که با دوام و توسعه جشنواره سازگار نیست.