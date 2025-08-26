افتخار ملی؛ فولاد مبارکه پیشتاز مدیریت کربن در صنعت فولاد ایران

امروز در فولاد مبارکه نقطه عطفی تاریخی در جهت رسیدن به آینده ای پایدار رقم خورد. با موفقیت در ممیزی بین‌المللی و دریافت گواهینامه‌های ISO 14064-1 و ISO 14067 از شرکت SGS سنگاپور، فولاد مبارکه به‌عنوان نخستین شرکت ایرانی الگوی مدیریت انتشار گازهای گلخانه‌ای و ردپای کربن را مستقر کرد.

این دستاورد، گامی مهم در مسیر رسیدن به فولاد سبز و کربن‌خنثی و همچنین تسهیل حضور در بازارهای صادراتی به شمار می رود. این موضوع منجر به ایجاد یک مزیت رقابتی برای فولاد مبارکه هم‌راستا با بزرگ‌ترین فولادسازان جهان و خلق آینده‌ای بهتر و پایدارتر برای کشور عزیزمان می‌باشد.