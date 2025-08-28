وزیر علوم در فولاد مبارکه مطرح کرد؛
استفاده از فناوری پیشرفته برای تصفیه و بازچرخانی آب در فولاد مبارکه
خیلی خوشبختیم از اینکه آقای دکتر زرندی همکار عزیز دانشگاهی و همکار خوشفکر و توانای ما، مسئولیت اداره مجتمع عظیم فولاد مبارکه را برعهده دارند؛ انصافاً برای ما مایه افتخار و فرصتی برای صنعت و دانشگاه است. ایجاد تعامل صنعت و دانشگاه که یکی از آرزوهای ما و آرزوی دیرینه کشور، مورد تأکید مقام معظم رهبری، دولتهای گذشته و به ویژه آقای دکتر پزشکیان است، با حضور آقای دکتر زرندی در فولاد مبارکه در حال شکلگیری است. گروه فولاد مبارکه تاکنون حمایتهای بسیار خوبی از طرحها، پروژهها و برنامههای دانشگاهها داشته و چند مرکز نوآوری را طی یک سال گذشته افتتاح شده که انصافاً جان تازهای به دانشگاه بخشیده است.
دانشجویان آیندهسازان این کشور هستند، هرچه محیط دانشگاهی جذابتر باشد، امید دانشجویان و نگهداشت آنها در کشور بیشتر خواهد شد. محیطهای علمی که امروز در دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از آنها بازدید کردیم، با حمایت گروه فولاد مبارکه راهاندازی شده، به حدی برای من گیرا بود که گویی به دوران دانشجویی خود بازگشتهام. بنابراین دانشجویان با وجود چنین شرایطی انگیزه بیشتری برای تحقیق و پژوهش پیدا خواهند کرد.
امیدواریم صنعت و دانشگاه تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند که در این راستا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تفاهمنامه خوبی با گروه فولاد مبارکه امضا کرد و باید بهزودی اجرایی شود؛ با گزارشی که امروز از سوی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ارائه شد، متوجه شدیم که این مجموعه با بهرهگیری از فناوری پیشرفته از پساب شهری استفاده میکنند و چندین بار آب را بازچرخانی میکند؛ بنابراین در این خصوص باید برای همه رفع ابهام شود و مدیران دولتی نیز نسبت به این موضوع توجیه شوند. با توجه به اطلاعاتی که از میزان و چگونگی مصرف آب در فولاد مبارکه دریافت کردم، مدافع مدیریت مصرف آب در این مجموعه خواهم بود.
صنایع تنها ۳ درصد از منابع آبی کشور را مصرف میکنند و حدود ۹۰ درصد آب توسط بخش کشاورزی مصرف میشود؛ این در حالی است که آب در صنعت به انحراف نمیرود و به ازای مصرف آب در صنعت منجر به ایجاد ثروت عظیمی در کشور میشود و اقتصاد دانشبنیان نیز از این طریق شکل میگیرد. به سهم خود قضاوت مثبتی از مسئولیت اجتماعی گروه فولاد مبارکه دارم و جا دارد که بگویم قطع برق صنایع بزرگی مثل فولاد مبارکه یک مصیبت است.
جناب آقای مهندس اتابک، وزیر محترم صمت همواره نسبت به قطع برق و به تبع آن تعطیلی صنایع معترض هستند. ما ملی میاندیشیم و ملی فکر کردن به معنای سرپا نگه داشتن صنعت است. صنعت کشور در سال گذشته به دلیل تعطیل شدن به میزان ۱۴۰ تا ۱۵۰ همت متضرر شده است. صنعت فولاد کشور در حوزه انرژی خودکفا شده و روی پای خود میایستند، برق را خودش تولید میکند، آب را هم از طریق تصفیه پساب و بازچرخانی تأمین میکند. از حمایتها و مسئولیتهایی که صنعت فولاد کشور برعهده گرفتهاند، بسیار سپاسگزاریم. ما نیز به سهم خود نماینده مدافع گروه فولاد مبارکه خواهیم بود.