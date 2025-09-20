نمایندگی رسمی تویوتا تیموری در اصفهان با افتخار اعلام کرد: هم‌زمان با روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، نخستین گروه از خودروهای وارداتی ویژه جانبازان گران‌قدر شرکت ایرتویا در استان اصفهان تحویل داده شد. در این مرحله، سه دستگاه از خودروهای محبوب تویوتا شامل مدل‌های راو ۴ و کمری با پلاک رسمی، گارانتی سه‌ساله و آماده‌سازی کامل، در اختیار جانبازان گرامی قرار گرفت.

اصغر تیموری، مدیر نمایندگی رسمی تویوتا تیموری در اصفهان، ضمن اشاره به این رویداد مهم اظهار داشت: پس از اینکه دفتر مرکزی ایرتویا در تهران اولین سری خودروهای جانبازان را در مردادماه طی یک مراسم رسمی تحویل داد، این عاملیت در شهر اصفهان نیز بر اساس استانداردهای شرکت تویوتا و ایرتویا، روند تحویل خودروهای جانبازان را آغاز کرده است.

او افزود: در نخستین روز، سه نفر از جانبازان عزیز موفق به دریافت خودروهای خود شدند و این فرآیند با برنامه‌ریزی دقیق در روزها و هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت.

مدیر نمایندگی تویوتا تیموری در اصفهان بیان کرد: عاملیت تیموری همواره کوشیده است خدمات اختصاصی و ویژه‌ای به جانبازان ارائه کند و این بار نیز در کنار تحویل خودروهای تویوتا، خدمات پس از فروش تخصصی و همچنین تسهیلات ویژه فروش خودرو با همکاری شرکت ماهان صنعت پارس در نظر گرفته شده است. این اقدام نشان‌دهنده تعهد و افتخار نمایندگی رسمی تویوتا تیموری به جامعه ایثارگران و جانبازان گرامی است.

اصغر تیموری خاطرنشان کرد: نمایندگی تیموری باسابقه همکاری طولانی‌مدت با جانبازان، از ابتدای اعلام امکان تأمین خودروهای جانبازان توسط شرکت ماهان صنعت پارس (نمایندگی مرکزی ایرتویا) به‌طورجدی وارد این عرصه شده است.

او درباره شرایط محدودیت واردات خودرو به کشور افزود: در شرایطی که واردات خودرو به کشور با محدودیت روبه‌رو شد و همین امر موجب نارضایتی و تأخیر در تحویل خودروهای تویوتا گردید، این عاملیت با پیگیری‌های مستمر و تلاش برای رفع نارضایتی مشتریان، در صدد کاهش مشکلات بوده است. خوشبختانه امروز شرایط بهبودیافته و روند تحویل خودروها با سرعت و دقت بیشتری ادامه دارد.

اصغر تیموری همچنین از توسعه فعالیت‌های نمایندگی تیموری خبر داد و گفت: از سال‌های اخیر تاکنون، عاملیت‌های بیشتری به مجموعه افزوده شده است و امروز علاوه بر نمایندگی‌های رسمی تویوتا و رنو، عاملیت‌های نیسان، اشکودا و وُیا نیز به این مجموعه اضافه شده‌اند تا خدمات فروش و پس از فروش با گستره‌ای کامل‌تر به مشتریان ارائه شود.

او تأکید کرد: همان‌گونه که در شش دهه گذشته، هدف اصلی ما حفظ اعتبار و ارائه خدمات باکیفیت بوده است، امروز نیز تلاش کرده‌ایم برندهایی را برای پوشش انتخاب کنیم که در سطح جهان نام‌آور و از بالاترین استانداردهای کیفی برخوردار باشند.

در پایان، مدیر نمایندگی رسمی تویوتا تیموری در اصفهان اعلام کرد: تلاش می‌شود در آینده نزدیک شاهد آغاز تحویل خودروهای جانبازان برای محصولات رنو و نیسان نیز توسط این عاملیت خواهیم بود.