مجری طرح کاهش تلفات شرکت توانیر در جلسه کمیته عالی کاهش تلفات توزیع که در شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی برگزار شد از پیشرفت ۷۳ درصدی طرح تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری توانیر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، مهرداد صمدی در این جلسه اظهار داشت: تاکنون ۷۳ درصد از شبکه توزیع برق کشور از شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این طرح مهم طی ۵ سال آینده کامل شود.

وی افزود :این طرح گامی موثر در کاهش تلفات انرژی و افزایش ایمنی شبکه برق است.

صمدی همچنین از ابلاغ دستورالعمل‌های جدید در حوزه کاهش تلفات خبر داد و گفت: پاداش‌هایی برای عوامل شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز و دستکاری در لوازم اندازه‌گیری در نظر گرفته شده است تا انگیزه بیشتری برای مقابله با این تخلفات ایجاد شود.

وی تاکید کرد: دستورالعمل اولویت بندی طرح های تبدیل شبکه سیمی به کابل حودنگهدار در دست بررسی است و به زودی ابلاغ خواهد شد.

محمودی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز اظهار داشت: ادامه روند کاهش تلفات منجر به افزایش بهره‌وری شبکه توزیع برق کشور و افزایش رضایت مشترکان خواهد شد و شرکت توانیر با جدیت این برنامه‌ها را پیگیری می‌کند.