*چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی بهینهسازی مصرف و بهرهوری انرژی ایران برگزار میشود
این رویداد مهم در حوزه انرژی، با حمایت شرکت توانیر و همکاری انجمنها و تشکلهای علمی و صنفی، طی روزهای ۱۷ و ۱۸ آذر امسال در تهران برگزار میشود.
این رویداد مهم در حوزه انرژی، با حمایت شرکت توانیر و همکاری انجمنها و تشکلهای علمی و صنفی، طی روزهای ۱۷ و ۱۸ آذر امسال در تهران برگزار میشود.
انجمن انرژیهای تجدیدپذیر و کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حمایت شرکت توانیر و همکاری مجموعهای از انجمنها، تشکلهای صنفی و علمی، چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی بهینهسازی مصرف و بهرهوری انرژی ایران را طی روزهای ۱۷ و ۱۸ آذر امسال در تهران برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری توانیر، این رویداد دو روزه با حضور سیاستگذاران، مدیران صنعتی، شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهیان و پژوهشگران، بزرگترین گردهمایی ملی در زمینه بهرهوری انرژی به شمار میرود و بستری برای تبادل تجربه و ارائه راهکارهای اجرایی و فناورانه در این حوزه فراهم میکند.
برگزرای پنلهای تخصصی با موضوعات سیاستگذاری بهینه سازی انرژی، بهینهسازی انرژی در صنعت، ساختمان و حملونقل اختصاص از دیگر بخشهای چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی بهینه سازی مصرف و بهرهوری انرژی ایران محسوب میشود.
همچنین در نمایشگاه جانبی این کنفرانس، شرکتهای داخلی و خارجی، آخرین دستاوردهای فناورانه و راهکارهای نوین خود در حوزه بهینهسازی مصرف و ارتقای بهرهوری انرژی را ارائه خواهند کرد.