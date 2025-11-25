هشدار پلیس فتا: پیامک هشدار قطع برق، جعلی است

رئیس پلیس فتا پایتخت: پیامکی طی ۴۸ ساعت گذشته در خصوص قطع فوری برق برای برخی شهروندان توسط کلاهبرداران ارسال شده که حاوی لینک پرداخت آنی قبض برق بوده اما در واقع این لینک آلوده است و با کلیک کردن بر روی آن بلافاصله موجودی حساب شما خالی می‌شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت: پیامکی طی ۴۸ ساعت گذشته در خصوص قطع فوری برق برای برخی شهروندان توسط کلاهبرداران ارسال شده که حاوی لینک پرداخت آنی قبض برق بوده اما در واقع این لینک آلوده است و با کلیک کردن بر روی آن بلافاصله موجودی حساب شما خالی می‌شود.

شهروندان به هیچ عنوان پیام های حاوی لینک که درخصوص قطع شدن برق و پرداخت قبض برایشان ارسال میشود را باز نکرده و به سرشماره ای که پیامک را ارسال کرده توجه کنند.

مجرمین با ارسال پیامک حاوی لینک با محتوای مرتبط با قطع فوری برق اقدامات خود را آغاز کرده و کاربران را به مسیری برای برداشت غیرمجاز از حساب بانکیشان هدایت می‌کنند یا اطلاعات هویتی آنان را دریافت کرده و از آن سوءاستفاده می‌کنند.

