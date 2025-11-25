مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان اصفهان ؛
حمایت بانک قرض الحسنه مهر ایران از اصناف و توسعه خدمات دیجیتال
در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ، نشست خبری با رضا وهام، مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران، برگزار شد.
در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ، نشست خبری با رضا وهام، مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران، برگزار شد.
این بانک در آستانه هجدهمین سالگرد تأسیس خود، گام به نوزدهمین سال فعالیت میگذارد و در استان اصفهان دستاوردهای درخشانی را در زمینه ارائه تسهیلات قرضالحسنه ثبت کرده است.
به مناسبت فرا رسیدن هجدهمین سالگرد تأسیس بانک قرضالحسنه مهر ایران، رضا وهام، مدیر شعب این بانک در استان اصفهان، با اعلام آمار و عملکرد قابل توجه این بانک در این استان، از تداوم تمرکز بر ارائه خدمات مالی بدون ربا به آحاد جامعه خبر داد.
رضا وهام اعلام کرد : با حمایت مردم استان اصفهان، ضریب نفوذ بانک قرض الحسنه مهر ایران به ۲۵ درصد رسیده و تعداد مشتریان بالغ بر ۱ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر است که این رقم، بیانگر اعتماد گسترده مردم به نظام بانکداری قرضالحسنه است.
وی ادامه داد : از ابتدای سال جاری، بانک موفق به پرداخت ۸۵ هزار تسهیلات به ارزش ۱۸ همت شده و به عنوان بانک اول استان شناخته میشود.
وهام افزود :برکت این بانک به سفره مردم تزریق شده و حدود ۱۰۰۰ فقره تسهیلات تکلیفی در زمینه اشتغالزایی پرداخت شده است.
مدیر امور شعب بانک مهرایران در استان اصفهان به پرداخت وامهای مرتبط با فرزندآوری و ازدواج اشاره کرد و گفت :در راستای حمایت از شرکتهای کوچک، ۱۷۰ شرکت به دستور استاندار وام دریافت کردهاند. همچنین با طرح «پیشرفت مهربانی»، بانک مهر از این شرکتها حمایت کرده و تفاهمنامههایی نیز امضا شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد : برای تجهیز غرفهها و خرید لوازم تولید، وامهایی تا سقف ۱ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان به غرفه داران پرداخت خواهد شد. همچنین در فاز بعدی، وامهایی تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای خرید از غرفهها در نظر گرفته شده است.
وهام با اشاره به اینکه برای اولین بار در این نمایشگاه شرکت کردهاند، گفت : استندهایی پیشبینی شده تا مردم بتوانند از غرفههایی که امکان خرید با وام دارند، مطلع شوند.
وی همچنین به اهمیت حمایت مسئولین و اصناف در شرکت در نمایشگاههای آینده اشاره کرد.
مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران از مهاجرت دیجیتالی این بانک خبر داد و گفت : چک دیجیتال و سفته دیجیتال فعال شده است و این تغییرات نیاز به حضور مشتریان در شعبه را کاهش داده است.
وی همچنین به مسئولیتهای اجتماعی بانک اشاره کرد و گفت : در سال جاری درخواست ساخت مدرسهای در استان ارائه شده و بیش از ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اموال قابل استفاده به آموزش و پرورش هدیه داده شده است.
وهام در ادامه تصریح کرد : طرح «نیلوفر» نیز به عنوان طرح موفقی معرفی شد که برای دریافت وامهای فوری و ضروری طراحی شده است.
وی اعلام کرد :در ۷ ماه گذشته، ۱۶ پروژه فعال و سه شعبه جدید افتتاح شده و نمای ستاد این بانک نیز در حال نوسازی است. این بازسازیها با هزینههای پایین انجام شده و نشان می دهد این بانک تجاری نیست و نمیتواند هزینههای هنگفتی را متقبل شود.
بانک قرض الحسنه مهر ایران، ارائه وامهای بدون سود به فعالان اقتصادی
رضا وهام در ادامه تصریح کرد: در راستای طرح پیشرفت مهربانی ، بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان یک بانک تعهدی و در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل روند دریافت وام، سقف وامهای خود را مشخص کرده است.
وی در ادامه گفت : این بانک به دلیل عدم وجود سپردههای مدتدار، منابع آزاد ندارد و به همین دلیل نه سودی از سپردهها دریافت میکند و نه به مشتریان خود سود میپردازد.
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در ادامه افزود : بر اساس اعلام مدیریت بانک، سقف وام برای اشخاص حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین برای افرادی که دارای پروانه فعالیت هستند، سقف وام به یک میلیارد تومان افزایش یافته است و شرکتها نیز میتوانند تا ۱.۵ میلیارد تومان وام دریافت کنند.
وی تصریح کرد : طرح «الماس» که به منظور حمایت از شرکتها طراحی شده است، به متقاضیان این امکان را میدهد که در مدت زمان تقریبی ده روز وام خود را دریافت کنند.
وهام با بیان این که در سه ماه گذشته، ۱۷۰ شرکت در قالب همین طرح و در حوزه وام های تکلیفی موفق به دریافت 170 میلیارد تومان وام شدهاند، گفت :بیش از 90 درصد این وام ها در حوزه اشتغال و کارآفرینی بوده است و بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف ارتقاء سطح حمایت از کسبوکارها و تسهیل شرایط مالی، به فعالیت خود ادامه میدهد و امیدوار است با ارائه این خدمات، گامی مؤثر در جهت توسعه اقتصادی کشور بردارد.
پرداخت بیش از ۱۹۴ هزار فقره وام در سال ۱۴۰۴
مدیر شعب بانک در استان اصفهان به آمار تسهیلات اعطایی در سال جاری اشاره کرد و افزود: تعداد وامهایی که بانک در استان اصفهان طی سال ۱۴۰۴ پرداخت کرده، بیش از 194 هزار و پانصد فقره بوده است.
وی ادامه داد: مبلغ این وامهای اعطایی به رقمی نزدیک به 18 هزار و یکصد میلیارد تومان میرسد که سهم بسزایی در تأمین نیازهای مالی مختلف مردم داشته است.
تمرکز بر کسبوکارها با پرداخت ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات
وی از توجه ویژه بانک به بخش تولید و کسبوکار خبر داد و گفت: امسال و از مرداد ماه، بانک در استان با تمرکز بر بانکداری شرکتی ، ویژه شرکتهای دانشبنیان، SMEها و اصناف، نزدیک به ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه پرداخت نموده که امیدواریم گامی مؤثر در رونق اقتصادی استان باشد.
مدیر شعب بانک مهر ایران در اصفهان به برنامه آینده بانک اشاره کرد وگفت: این بانک با حضور در نمایشگاه بینالمللی صنایع دستی، گردشگری و صنایع وابسته در آذر ماه سال جاری، پیشبینی میکند در بخشهای مختلف عموم مردم، اصناف و شرکتهای حاضر در نمایشگاه، جهت کمک به رونق این رویداد مهم و تحقق قاب اقتصادی مورد نظر استاندار محترم، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به این بخشها پرداخت کند.