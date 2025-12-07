نشست مشترک مدیران عامل و معاونان شرکت توانیر و شرکت ایران‌ترانسفو با هدف بررسی همکاری‌ها در تأمین ترانسفورماتورهای فوق‌توزیع، انتقال و توزیع و برنامه‌ریزی برای اوج بار تابستان ۱۴۰۵ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری توانیر، در ابتدای نشست، مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر با قدردانی از عملکرد موفق ایران‌ترانسفو در تأمین ترانسفورماتورهای مورد نیاز شبکه در سال گذشته گفت: شرکت ایران‌ترانسفو در اوج بار ۱۴۰۴ همراهی مؤثر و قابل‌تحسینی با صنعت برق کشور داشت و نقش مهمی در تأمین به‌موقع تجهیزات حیاتی شبکه ایفا کرد. از تلاش‌ها و همکاری صمیمانه مدیران و کارکنان این مجموعه صمیمانه تشکر می‌کنم.



تأکید بر تسریع در تحویل و پایش تعهدات

وی با اشاره به لزوم آمادگی کامل برای اوج بار سال ۱۴۰۵ افزود: ضروری است روند تولید و تحویل ترانس‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود تا در زمان‌بندی مقرر در اختیار شرکت‌های برق منطقه‌ای قرار گیرند. همچنین انتظار داریم قراردادها و مناقصات مربوط به تأمین ترانسفورماتورها در کوتاه‌ترین زمان ممکن نهایی شوند.

رجبی‌مشهدی پیشنهاد طراحی داشبورد مدیریتی مشترک میان توانیر و ایران‌ترانسفو برای رصد مستمر پیشرفت کار را داد و اظهار داشت: این داشبورد به‌صورت هفتگی به‌روزرسانی شود تا وضعیت اجرای تعهدات و روند تأمین مالی طرحها برای دو طرف شفاف و قابل پایش باشد.

ارتقای فناوری و کاهش تلفات

در ادامه جلسه، موضوع توسعه ترانس‌های نسل جدید C-core (سی‌سیپرین) با بازدهی بالاتر و تلفات کمتر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شرکت ایران‌ترانسفو روند طراحی و ساخت این تجهیزات را تسریع کند تا از ابتدای سال آینده در شبکه‌های فوق‌توزیع و انتقال به کار گرفته شوند.

همچنین تولید ترانس‌های شیفت‌فاز (Phase Shifter) برای افزایش ظرفیت انتقال توان در شبکه سراسری، و همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه ترانس‌های آمورف با تلفات بسیار پایین، از دیگر مصوبات این نشست بود.

این اقدامات با هدف کاهش تلفات انرژی، ارتقای فناوری ساخت تجهیزات کلیدی و افزایش پایداری شبکه برق کشور تا پیش از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ دنبال می‌شود.