در جلسه مشترک توانیر و ایران ترانسفو تاکید شد:
گسترش همکاری توانیر و ایرانترانسفو برای ارتقای فناوری و تأمین ترانسفورماتورهای اوج بار ۱۴۰۵
نشست مشترک مدیران عامل و معاونان شرکت توانیر و شرکت ایرانترانسفو با هدف بررسی همکاریها در تأمین ترانسفورماتورهای فوقتوزیع، انتقال و توزیع و برنامهریزی برای اوج بار تابستان ۱۴۰۵ برگزار شد.
تأکید بر تسریع در تحویل و پایش تعهدات
وی با اشاره به لزوم آمادگی کامل برای اوج بار سال ۱۴۰۵ افزود: ضروری است روند تولید و تحویل ترانسها با سرعت بیشتری دنبال شود تا در زمانبندی مقرر در اختیار شرکتهای برق منطقهای قرار گیرند. همچنین انتظار داریم قراردادها و مناقصات مربوط به تأمین ترانسفورماتورها در کوتاهترین زمان ممکن نهایی شوند.
رجبیمشهدی پیشنهاد طراحی داشبورد مدیریتی مشترک میان توانیر و ایرانترانسفو برای رصد مستمر پیشرفت کار را داد و اظهار داشت: این داشبورد بهصورت هفتگی بهروزرسانی شود تا وضعیت اجرای تعهدات و روند تأمین مالی طرحها برای دو طرف شفاف و قابل پایش باشد.
ارتقای فناوری و کاهش تلفات
در ادامه جلسه، موضوع توسعه ترانسهای نسل جدید C-core (سیسیپرین) با بازدهی بالاتر و تلفات کمتر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شرکت ایرانترانسفو روند طراحی و ساخت این تجهیزات را تسریع کند تا از ابتدای سال آینده در شبکههای فوقتوزیع و انتقال به کار گرفته شوند.
همچنین تولید ترانسهای شیفتفاز (Phase Shifter) برای افزایش ظرفیت انتقال توان در شبکه سراسری، و همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه ترانسهای آمورف با تلفات بسیار پایین، از دیگر مصوبات این نشست بود.
این اقدامات با هدف کاهش تلفات انرژی، ارتقای فناوری ساخت تجهیزات کلیدی و افزایش پایداری شبکه برق کشور تا پیش از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ دنبال میشود.