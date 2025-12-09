به گزارش خبرگزاری توانیر، با هدف گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه برق و انرژی، هیأتی از بخش برق و انرژی کشور ترکمنستان به سرپرستی «الیاسوف» مدیرعامل شرکت ترکمن انرگو ترکمنستان، وارد تهران شدند و در نشستی مشترک با مدیران شرکت توانیر، زمینه‌های جدید همکاری میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست با هدف توسعه همکاری‌های بخش برق بین جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان و با حضور مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر برگزار شد و دو طرف درباره گسترش ظرفیت‌های مشترک در حوزه تولید و انتقال برق و همچنین احداث خطوط ارتباطی جدید برای افزایش تبادلات برقی میان دو کشور گفت‌وگو کردند.

در این جلسه همچنین موضوع ترانزیت برق ترکمنستان به کشورهای ثالث از طریق شبکه سراسری برق ایران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در صورت احداث و تکمیل خطوط ارتباطی جدید، توسعه ظرفیت ترانزیت برق از طریق شبکه ایران در دستور کار طرفین قرار گیرد.

در ادامه، دو طرف درباره توسعه همکاری‌ها در حوزه صدور تجهیزات و کالاهای برقی و خدمات فنی–مهندسی نیز مذاکراتی انجام دادند. به گفته مدیرعامل شرکت توانیر، طی سال گذشته ترانسفورماتورهای ساخت ایران با کیفیت بالا به ترکمنستان صادر شده که مورد تأیید و استقبال طرف ترکمنی نیز قرار گرفته است.

بر اساس توافق صورت‌گرفته، مقرر شد از ظرفیت‌های شرکت‌های توانمند ایرانی در حوزه ساخت و تداوم و گسترش صادرات تجهیزات برق و انرژی، برای پاسخگویی به نیازهای بازار ترکمنستان استفاده شود.