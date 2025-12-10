مدیرعامل توانیر در کنفرانس شبکههای توزیع:
مدیریت مصرف و هوشمندسازی، مسیر جدید صنعت برق ایران است
مدیرعامل شرکت توانیر در آیین افتتاحیه بیستونهمین کنفرانس بینالمللی شبکههای توزیع برق کشور با اشاره به موفقیت صنعت برق در عبور از اوج بار تابستان ۱۴۰۴ گفت: با مدیریت مصرف، جلوگیری از فعالیت مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، توانستیم ناترازی برق را مهار کنیم؛ بهگونهای که رشد مصرف برق برای نخستین بار نهتنها افزایش نداشت، بلکه ۴ درصد نیز کاهش یافت و در مجموع ۹ درصد بهبود حاصل شد.
به گزارش خبرگزاری توانیر، مصطفی رجبیمشهدی با اشاره به سخنان رییسجمهور مبنی بر تغییر مسیر صنعت برق از بحران به تعادل، گفت: در شرایطی که در آغاز دولت با ۲۰ هزار مگاوات کمبود برق مواجه بودیم و بخش قابلتوجهی از نیروگاههای برقآبی از مدار خارج شده بودند، امسال توانستیم ۲۱ روز زودتر از سال گذشته به پایان ناترازی برسیم و خاموشیهای خانگی نیز ۱۵ روز زودتر پایان یافت.
وی افزود: امسال رشد تقاضای برق بهجای پیشبینی ۸۹ هزار مگاوات، در سطح ۷۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات تثبیت شد که حاصل همراهی شرکتهای توزیع، مدیریت مصرف و کنترل مصارف نامتعارف است.
جهش در هوشمندسازی و کنترل هوشمند مصرف
رجبیمشهدی با اشاره به اجرای گسترده طرحهای هوشمندسازی در بخش توزیع برق کشور گفت: در سال گذشته بیش از دو میلیون کنتور هوشمند نصب شد و برای نخستین بار سامانه محدودکننده مصرف (لیمیتر) بهصورت عملیاتی در کشور فعال شد. این سامانهها با ارسال پیامک هشدار و قطع خودکار بار، موجب کاهش سههزار مگاواتی پیک مصرف نسبت به سال قبل شدند.
وی افزود: توسعه مراکز پایش و کنترل مصرف در ۴۰ شرکت توزیع، راهاندازی سامانه مردمی ۳۰۰۰۶۱۲۱ برای معرفی برقهای غیرمجاز، و همکاری مردم در گزارش مصارف غیرعادی، مدلی از حکمرانی هوشمند در صنعت برق ایران را شکل داده است.
کاهش شدید تولید برقآبی و رشد ۷۶ درصدی تجدیدپذیرها
مدیرعامل توانیر با اشاره به شرایط کمآبی کشور گفت: در حالیکه ذخایر مفید سدهای نیروگاههای برقآبی کشور نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد کاهش یافته، بخش تولید حرارتی و تجدیدپذیر توانست این ناترازی را جبران کند. تنها در یک سال اخیر، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر ۷۶ درصد افزایش یافت و بیش از ۱۰۰۰ مگاوات واحد جدید وارد مدار شد.
برخورد قاطع با مزارع غیرمجاز رمزارز و انشعابات غیرمجاز
رجبیمشهدی با اشاره به برنامههای توانیر برای صیانت از شبکه برق گفت: در سال گذشته بیش از ۳۱ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمعآوری شد که رشد سه برابری نسبت به سال قبل دارد. همچنین ساماندهی ۶۳ هزار انشعاب غیرمجاز در سراسر کشور انجام شده است.
وی افزود: طرح جرمانگاری استخراج رمزارز با برق غیرمجاز و ممنوعیت سهساله استخراج مجاز برای تصویب به هیئت دولت ارسال شده است تا از حقوق عمومی مردم در برابر مصارف غیرمولد حفاظت شود.
برنامه توانیر برای عبور از اوج بار ۱۴۰۵
مدیرعامل شرکت توانیر در ادامه ماموریتهای اصلی شرکتهای توزیع برق را برای سال آینده تشریح کرد و گفت: طبق مصوبه بند ب ماده ۴۳ برنامه هفتم، تعرفه یارانهای فقط به اقامتگاه اصلی تعلق خواهد گرفت و سقف مصرف جایگزین الگوهای قبلی میشود. همچنین تعداد کنتورهای هوشمند تا پیش از تابستان ۱۴۰۵ به بیش از ۱۰ میلیون دستگاه افزایش مییابد و برای مشترکان بسیار پرمصرف، تعرفههای پلکانی جدید اعمال خواهد شد.
او افزود: در کنار این اقدامات، تامین برق صنایع طبق ماده ۴ قانون مانعزدایی از صنعت برق و نصب کنتورهای هوشمند برای چاههای کشاورزی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
نگاهی به آینده برق ایران
رجبیمشهدی با اشاره به روند جهانی برقیسازی و رشد مصرف انرژی در بخش حملونقل، ساختمان و صنعت گفت: در حالیکه تقاضای جهانی برق رو به افزایش است، صنعت برق ایران با تکیه بر هوشمندسازی، مدیریت داده و عدالت در مصرف، مسیر پایداری را در پیش گرفته است.
او در پایان از حمایتهای وزیر نیرو، معاونان وزارتخانه و مدیران صنعت برق در تحقق اهداف اوج بار ۱۴۰۴ قدردانی کرد و افزود: برای عبور مطمئن از اوج بار ۱۴۰۵، توانیر با همکاری شرکتهای توزیع و مشارکت مردم، برنامهای منسجم و دادهمحور را در دستور کار دارد.