در جهت اجرای قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» و حمایت از ساخت داخل تجهیزات حیاتی شبکه برق، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان شرکت توانیر، معاونت علمی ریاست جمهوری و شرکت دانش‌بنیان پارس مفصل آسیا به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری توانیر، هدف از این همکاری، تولید بار اول سرکابل‌ها و مفصل‌های فشار قوی خشک در داخل کشور و کاهش وابستگی به واردات این تجهیزات استراتژیک است.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، شرکت توانیر به عنوان کارفرما، شرکت پارس مفصل آسیا به عنوان مجری تولید، و معاونت علمی ریاست جمهوری به عنوان نهاد پشتیبان مالی و فناورانه در اجرای این پروژه مشارکت دارند.

این اقدام، ضمن صرفه‌جویی ارزی قابل توجه، زمینه‌ساز توسعه فناوری‌های بومی و تأمین پایدار لوازم یدکی شبکه‌های انتقال برق کشور خواهد بود