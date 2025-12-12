تفاهمنامه سهجانبه برای تدوین اطلس آلودگی شبکه برق کشور امضا شد
با هدف ارتقای پایداری شبکه و توسعه دانش فنی در حوزه اثرات زیستمحیطی بر تجهیزات صنعت برق، تفاهمنامهای سهجانبه میان شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو و انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوقتوزیع برق کشور به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری توانیر، این تفاهمنامه در چارچوب همکاریهای پژوهشی صنعت برق و با هدف طراحی و اجرای «اطلس ملی آلودگی شبکه برق ایران» به اجرا درمیآید.
بر اساس مفاد این سند، طرفین متعهد شدند تا با ایجاد بانک جامع دادههای آلودگی در مناطق مختلف جغرافیایی کشور، توسعه مدلهای پیشبینی اثر آلودگی بر عملکرد خطوط و پستها، شناسایی مناطق بحرانی و ارائه راهکارهای مدیریت و کاهش اثرات زیستمحیطی، زمینه بهبود پایداری و کاهش مخاطرات شبکه را فراهم کنند.
به موجب این توافق، پژوهشگاه نیرو مسئولیت طراحی مدلهای تحلیلی و توسعه ابزارهای نرمافزاری را بر عهده دارد؛ انجمن صنفی، وظیفه جمعآوری دادههای میدانی و کالیبراسیون تجهیزات سنجش آلودگی را بر عهده گرفته و شرکت توانیر نیز هماهنگی اجرایی و تأمین دادههای فنی شبکه سراسری را مدیریت میکند.
این طرح به عنوان یکی از پروژههای زیرساختی صنعت برق، قرار است طی ۳۶ ماه اجرا شده و پس از ارزیابیهای تخصصی، به عنوان مرجع تصمیمسازی در حوزه پایش آلودگی و نگهداری شبکههای انتقال برق کشور مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته مصطفی رجبیمشهدی مدیرعامل شرکت توانیر، اجرای این پروژه گامی مؤثر در جهت توسعه دانش بومی، مدیریت داراییهای زیرساختی و افزایش پایداری شبکه برق کشور در شرایط محیطی متغیر است.