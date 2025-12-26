وصول مطالبات، شرط بقا در تابستان 1405

معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع شرکت توانیر با هشدار نسبت به رشد مانده مطالبات صنعت برق از مشترکین برق به بیش از ۱۱۲ همت، تأکید کرد: وصول به‌موقع بهای برق مصرفی یک تکلیف قانونی و اولویت حیاتی مدیران صنعت برق است و هرگونه تعلل در اجرای قانون برای وصول مطالبات موجب تاخیر در اجرای برنامه‌های رفع ناترازی برق و انجام تعهدات خواهد شد.

معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع شرکت توانیر با هشدار نسبت به رشد مانده مطالبات صنعت برق از مشترکین برق به بیش از ۱۱۲ همت، تأکید کرد: وصول به‌موقع بهای برق مصرفی یک تکلیف قانونی و اولویت حیاتی مدیران صنعت برق است و هرگونه تعلل در اجرای قانون برای وصول مطالبات موجب تاخیر در اجرای برنامه‌های رفع ناترازی برق و انجام تعهدات خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری توانیر، وحید ازوجی در همایش نقد و بررسی عملکرد صنعت برق در گذر از اوج بار تابستان ۱۴۰۴ و ارائه برنامه‌های ۱۴۰۵ که با حضور وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت برق کشور برگزار شد، با اشاره به ماده ۷ اساسنامه شرکتهای برق منطقه ای و بند «م» و بند «۲» ماده ۴۵ اساسنامه شرکت‌های توزیع نیروی برق گفت: مسئولیت وصول به‌موقع بهای برق مصرفی و سایر مطالبات از مشترکان، صراحتاً بر عهده هیأت‌مدیره شرکت‌هاست و انتظار می‌رود این موضوع با اهتمام کامل مدیران برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع دنبال شود.

بند «ژ» قانون بودجه؛ مبنی بر تعیین تکلیف مطالبات

وی با اشاره به بند «ژ» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ افزود: بر اساس این قانون، تمامی دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات از جمله شرکت‌های برق مکلف به تعیین تکلیف مانده مطالبات مشترکان، به‌ویژه مشترکان غیردولتی هستند و پایان آذرماه، آخرین مهلت اعلام اسامی بدهکاران کلان با بدهی بیش از ۲۸۵ میلیارد تومان است.

رشد نگران‌کننده مطالبات صنعت برق

معاون مالی، پشتیبانی توانیر با تشریح آخرین وضعیت مطالبات تصریح کرد: مانده مطالبات گروه توانیر که در ابتدای سال ۱۴۰۳ حدود ۸۴ همت بود، تا پایان آبان‌ماه به بیش از ۱۱۲ همت افزایش یافته که بخش عمده آن مربوط به مطالبات انرژی است و تمرکز اصلی بدهی‌ها در شرکت‌های برق منطقه‌ای قرار دارد.

تمرکز بدهی‌ها در بخش صنعت

ازوجی با بیان اینکه حدود ۶۷ همت از مطالبات صنعت برق مربوط به مشترکان صنعتی است، گفت: در شرکت‌های برق منطقه‌ای، بیش از ۹۰ درصد مطالبات مربوط به صنایع است و این موضوع ضرورت پیگیری جدی مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره را دوچندان می‌کند.

وی افزود: حدود ۱۸ همت از مانده مطالبات مربوط به مشترکان خانگی و تجاری است که هیچ مانع جدی برای وصول آن وجود ندارد و انتظار می‌رود شرکت‌های توزیع از تمامی ابزارهای قانونی برای تعیین تکلیف این بدهی‌ها استفاده کنند.

کاهش ورودی نقدینگی در ماه‌های پایانی سال

معاون هماهنگی مالی توانیر با هشدار نسبت به افت وصولی‌ها در ماه‌های اخیر گفت: کاهش مصرف فصلی، افت صورتحساب‌ها و توقف صادرات برق عراق موجب کاهش ورودی نقدینگی شده، در حالی که هزینه‌های پایان سال افزایش می‌یابد و این شرایط، تمرکز ویژه بر وصول معوقات را ضروری می‌کند.

وصول مطالبات؛ هم‌سنگ مأموریت‌های فنی صنعت برق

ازوجی در پایان تأکید کرد: وصول مطالبات باید در کنار مأموریت‌های فنی صنعت برق در اولویت نخست مدیران قرار گیرد، چرا که بهبود گردش نقدینگی، شرط ایفای تعهدات مالی، تسویه بدهی‌ها و عبور مطمئن از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ است.