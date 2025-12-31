*تجلیل هنرمندان از سیم‌بانان در آیین اختتام جشنواره ۲۵

گاهی روشنایی شهر، مدیون دست‌هایی است که هیچ‌وقت دیده نمی‌شوند…

دست‌هایی که روی دکل‌های بلند، میان باد و باران، گرما و سرما، برای آرامش خانه‌های ما می‌جنگند.

سیم‌بانان صنعت برق، قهرمانانی هستند که بدون ادعا، بی‌وقفه در مسیر نور قدم می‌گذارند؛

هر طلوع و هر غروب، ردّ فداکاری‌شان در جای‌جای این سرزمین روشن است.

در آیین اختتامیه جشنواره ۲۵، فقط از یک شغل تجلیل نشد، از شجاعت، تعهد، از انسان‌هایی که امنیت و آسایش میلیون‌ها نفر را بر دوش می‌کشند، قدردانی شد.

به احترام تمام سیم‌بانانی که روشنایی را با جان و دل پاسداری می‌کنند…