مدیرعامل توانیر: ناترازی برق با توسعه تجدیدپذیرها، بهینهسازی و اصلاح ساختار مصرف مدیریت میشود
مدیرعامل شرکت توانیر، در چهارمین رویداد انرژی در مشهد با تشریح ریشههای ناترازی برق و راهبردهای صنعت برای مقابله با رشد مصرف، اعلام کرد: مجموعهای از اقدامات گسترده شامل توسعه ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، ارتقای ۳۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای حرارتی، نوسازی شبکه، مدیریت مصرف و هوشمندسازی، زمینه کاهش ناترازی و افزایش پایداری شبکه برق کشور را فراهم خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری توانیر، مصطفی رجبیمشهدی در چهارمین رویداد انرژی که با هدف ایدهپردازی و فرهنگسازی مصرف برق مشترکان عمومی و تجاری در مشهد مقدس برگزار شد، با بیان اینکه ناترازی برق مسالهای بیش از دو دهه در کشور است، تأکید کرد: ریشه اصلی این چالش در سیاستهای قیمتی گذشته و رشد بالای مصرف نهفته است.
وی با اشاره به قانون تثبیت قیمتها و توقف اصلاحات اقتصادی طی سالهای گذشته گفت: وقتی قیمت انرژی واقعی نباشد، مصرف بیمحابا رشد میکند و این همان چیزی است که امروز اثراتش را در ناترازی برق مشاهده میکنیم.
رشد مصرف؛ چالشی که تولید بهتنهایی پاسخگوی آن نیست
مدیرعامل توانیر توضیح داد رشد مصرف در سالهای اخیر بهطور متوسط ۴ تا ۵ درصد بوده، درحالیکه کشورهای پیشرفته با رشد نزدیک به صفر یا کمتر از دو درصد مواجهاند و با انتقال صنایع انرژیبَر به سمت کشورهای دیگر، مصرف خود را کنترل میکنند.
وی افزود: اگر تنها از مسیر ساخت نیروگاهها بخواهیم پاسخگو باشیم، باید هر سال حدود ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه معادل ۵۰ تا ۶۰ واحد نیروگاهی بسازیم که هزینهبر، زمانبر و نیازمند منابع مالی عظیم است.
رجبیمشهدی تأکید کرد: توسعه تولید بهتنهایی کافی نیست و اصلاح رفتار مصرف، توسعه فناوری و ارتقای شبکه نیز باید همزمان پیش برود.
برنامههای توانیر برای کاهش ناترازی
رجبیمشهدی با تشریح بخشی از برنامه ۱۴ مگاپروژه صنعت برق گفت: در بحث توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، از مرز ۳ هزار مگاوات عبور کردهایم و برنامه احداث نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس در هزار نقطه کشور در حال اجراست تا اتصال به شبکه، هزینه انتقال و سرعت احداث بهینه شود.
ارتقای ۳۵۰۰ مگاوات توان نیروگاههای حرارتی
وی تصریح کرد: تعمیرات اساسی، ارتقای راندمان و ورودی واحدهای جدید، بخش مهمی از جبران ناترازی را برعهده دارد.
مدیرعامل توانیر گفت: ۸۹ پست انتقال و فوقتوزیع در دست احداث است و افزون بر ۲ هزار کیلومتر خط جدید به شبکه کشور اضافه میشود. تنها در مشهد، پست ۴۰۰ کیلوولت امام رضا (ع) بهعنوان یکی از زیرساختهای حیاتی شهر در حال تکمیل است.
طبق گزارش وی، ۲۵ هزار کیلومتر شبکه فرسوده مسی به کابل خودنگهدار تبدیل میشود و ۶۶۰۰ کیلومتر شبکه توزیع در قالب طرحهای استانداردسازی روستایی نوسازی خواهد شد.
رجبیمشهدی همچنین با اشاره به فعالیت بیش از ۲۰۰۰ مگاوات رمزارز غیرمجاز گفت: اقدامات قانونی و عملیاتی گستردهای برای جمعآوری و کنترل این مصرف پنهان انجام شده و نیازمند تقویت قوانین بازدارنده هستیم.
ضرورت مدیریت مصرف و مشارکت صنایع
رجبی مشهدی افزود: بیش از ۲۵ طرح مدیریت مصرف در نمایشگاه صنعت برق با صنایع منعقد شد و هدف کاهش بار غیرضروری و استفاده از توان صنایع در مدیریت اوج بار است.
نیروگاههای خورشیدی؛ مقیاس کوچک یا بزرگ؟
مدیرعامل توانیر در توضیح سیاست دولت درباره نیروگاههای خورشیدی گفت: نیروگاههای بزرگ مشکلات جدی در اتصال به شبکه، نیاز به خطوط متعدد و هزینه بالا دارند. به همین دلیل راهبرد کشور حرکت بهسمت نیروگاههای کوچکمقیاس است که سریعتر اجرا میشوند، اتصال ارزانتری دارند و قابلیت توسعه گستردهتری ایجاد میکنند.
وی افزود: برای جلوگیری از اثرات گذرای نیروگاههای خورشیدی بر ولتاژ شبکه، استفاده از ذخیرهسازها در دستور کار قرار گرفته است و پروژههای مشترک با بخش خصوصی در این زمینه آغاز شده است.
اقتصاد برق؛ اصلاح تقاضا و توسعه انرژیهای پاک
رجبیمشهدی با اشاره به تکالیف قانونی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: ادارات دولتی باید ۲۰ درصد انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و مشترکان پرمصرف خانگی نیز به سمت استفاده از انرژی پاک هدایت میشوند. این اقدامات زمینه ایجاد تقاضای پایدار و توسعه سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر را فراهم میکند.
مدیرعامل توانیر با بیان اینکه صنعت برق در حال اجرای بزرگترین برنامه توسعهای دو دهه اخیر است، تأکید کرد: با اجرای همزمان پروژههای تولید، انتقال، توزیع، هوشمندسازی و مدیریت مصرف، ناترازی برق کشور از ۲۰ هزار مگاوات به حدود ۱۰ هزار مگاوات کاهش مییابد و مسیر پایداری شبکه هموارتر میشود.
وی اظهار داشت: کار بسیار سخت است، اما صنعت برق نشان داده که توان اجرای طرحهای بزرگ و عبور از شرایط پیچیده را دارد.
