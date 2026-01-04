تحقق هدف برنامه هفتم توسعه در آبان ۱۴۰۴؛
معاملات خارج از بازار برق در آبان به مرز ۶۰ درصد کل معاملات برق رسید
مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر، از دستیابی به هدف کلان برنامه هفتم توسعه در حوزه معاملات برق در آبان سال جاری خبر داد. بر اساس آمار رسمی، سهم معاملات خارج از بازار برق (شامل بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه) در آبان ۱۴۰۴ به ۵۹ درصد از کل معاملات برق کشور رسید.
به گزارش خبرگزاری توانیر، مصطفی رجبی مشهدی در این باره اظهار داشت: با استناد به بند (ب) ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر ضرورت توسعه بازارهای رقابتی و شفاف برای مبادلات انرژی و ایجاد بسترهای لازم جهت حضور فعال بخش غیردولتی در صنعت برق، وزارت نیرو در سالهای اخیر با تغییر رویکرد از تصدیگری مستقیم دولت به سمت سیاستگذاری و تنظیمگری هوشمندانه، مسیر جدیدی را برای ارتقای بهرهوری، کاهش هزینهها و توسعه مشارکت بخش خصوصی در تولید، انتقال و توزیع برق در پیش گرفته است. این بند تأکید دارد که وزارت نیرو مکلف است با بهبود محیط کسبوکار صنعت برق و افزایش رقابتپذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونهای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰٪) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰٪) از کل معاملات برساند.
وی با اشاره به جزئیات معاملات برق آبان ۱۴۰۴ افزود: در این ماه، سهم بورس انرژی ۴۱ درصد و سهم قراردادهای دوجانبه بیش از ۱۳ درصد از کل معاملات برق بوده است. همچنین، حجم کل معاملات برق در این ماه حدود ۲۸ میلیارد کیلوواتساعت ثبت شده که حدود ۴۰ درصد آن در بازار عمدهفروشی برق انجام شده است.
مدیرعامل شرکت توانیر تاکید کرد: دستیابی به سهم ۵۹ درصدی معاملات خارج از بازار در آبان ۱۴۰۴، نه تنها نشاندهنده تحقق پیشبینی شده برنامه هفتم توسعه است، بلکه گامی بلند در راستای شفافسازی، رقابتپذیری و کارآیی بازار برق کشور محسوب میشود.
رجبی مشهدی در پایان خاطرنشان کرد: ادامه این روند و تثبیت سهم معاملات خارج از بازار در سطوح بالاتر، زمینه جذب سرمایهگذاری برای افزایش تولید برق کشور، افزایش رضایت ذینفعان و تحقق کامل اهداف برنامه هفتم توسعه تا پایان برنامه را فراهم خواهد کرد. ایشان افزود: شرکت توانیر تلاش خواهد کرد تا بهبود مستمر محیط کسبوکار صنعت برق و افزایش نقش بازارهای رقابتی در تامین پایدار انرژی کشور را تداوم بخشد.