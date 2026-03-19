تادیکو؛ سنگر تولید و امنیت غذایی کشور در روزهای نبرد

در روزهایی که کشور درگیر جنگ رمضان و تجاوز تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی شده و فشارهای خارجی تلاش دارد ثبات و آرامش جامعه را هدف قرار دهد، بیش از هر زمان دیگری اهمیت تأمین پایدار غذا و امنیت غذایی مردم آشکار شده است؛ مسئله‌ای که نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه بخشی از تاب‌آوری ملی و پایداری جامعه به شمار می‌رود.

به گزارش اصفهان امروز،هلدینگ سرمایه‌گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تأمین (تادیکو) با اتکا به ظرفیت‌های گسترده تولیدی و شبکه منسجم شرکت‌های زیرمجموعه خود، همچنان در خط مقدم تولید و تأمین شیر خام و محصولات پایه لبنی کشور ایستاده و نقش مهمی در حفظ آرامش بازار و اطمینان خاطر مردم ایفا می‌کند و از ستون‌های اصلی صنعت لبنیات محسوب می‌شود.

مجموعه‌هایی همچون شرکت کشت و دامداری فکا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واحدهای دامپروری کشور با بیش از ۱۴ هزار رأس دام و تولید سالانه ده‌ها هزار تن شیر خام، شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان با پروژه‌های توسعه‌ای در استان‌های مختلف، شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر با سابقه‌ای بیش از هفت دهه در صنعت دامپروری، و شرکت ارس‌دام‌آرشام در منطقه آزاد ماکو با ظرفیت قابل توجه تولید شیر خام، هر یک نقشی مهم در این زنجیره تولید ایفا می‌کنند.

در کنار این واحدهای دامپروری، شرکت دامون زاگرس بروجرد (زاگشیر) به‌عنوان بازوی صنعتی و فرآوری لبنی تادیکو، حلقه تکمیلی این زنجیره به شمار می‌رود.

این مجموعه‌ها با برخورداری از ده‌ها هزار رأس دام مولد و ظرفیت تولید روزانه بیش از هزار تن شیر خام، سهم قابل توجهی در تأمین مواد اولیه صنایع لبنی کشور دارند؛ ظرفیتی که در شرایط بحرانی، اهمیت آن دوچندان می‌شود.

در حالی که بسیاری از صنایع در شرایط جنگی با محدودیت‌ها و چالش‌های مختلف مواجه می‌شوند، شرکت‌های زیرمجموعه تادیکو با تداوم تولید، افزایش بهره‌وری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای تلاش کرده‌اند چرخه تأمین مواد غذایی کشور بدون وقفه ادامه یابد. توسعه دامداری‌ها، ارتقای بهره‌وری گله‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین اصلاح نژاد و تکمیل پروژه‌های جدید، بخشی از اقداماتی است که این هلدینگ برای تقویت امنیت غذایی کشور در دستور کار قرار داده است.

امروز تادیکو فراتر از یک بنگاه اقتصادی، پشتیبان زنجیره تأمین غذای کشور و بخشی از توان ملی در حفظ آرامش جامعه محسوب می‌شود؛ مجموعه‌ای که در روزهای حساس، بی‌وقفه در میدان تولید حضور دارد تا سفره مردم ایران از ثبات و امنیت برخوردار بماند.

در روزگاری که میدان‌های نبرد تنها به عرصه‌های نظامی محدود نمی‌شوند، تولید پایدار غذا و تأمین امنیت غذایی، خود یکی از مهم‌ترین جبهه‌های مقاومت ملی است؛ و تادیکو با تلاش هزاران کارگر، دامپزشک، مهندس و مدیر ایرانی، استوار در این جبهه ایستاده است.