گلدشت نمونه اصفهان؛ حافظ امنیت غذایی ایران در روزهای جنگ رمضان

در روزهایی که کشور عزیزمان درگیر جنگ رمضان و فشارهای سهمگین اقتصادی و تحریم‌های دشمنان ملت است، جبهه‌ای خاموش اما پرافتخار در دل صنعت ایران شکل گرفته؛ جبهه‌ای که سلاحش نه گلوله، که شیر پاک و تولید پایدار است.

در این میدان بی‌صدا، نام گلدشت نمونه اصفهان چون پرچمی برافراشته از ایمان، تلاش و خودکفایی می‌درخشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گلدشت نمونه اصفهان؛ در روزهای جنگ رمضاناین شرکت، یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های دامپروری کشور و از زیرمجموعه‌های توانمند هلدینگ تادیکو، با اتکا به هزاران کارگر، مهندس، دامپزشک و متخصص ایرانی، روزانه ۲۵۰ تن شیر خام سالم و باکیفیت را به چرخه غذایی کشور می‌فرستد ـ جریانی زنده از امید، که هر روز بر سر سفره میلیون‌ها ایرانی جاری می‌شود.

گلدشت نمونه در سخت‌ترین شرایط، درحالی‌که جهان با بحران‌های اقتصادی و کمبود مواد غذایی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، تولید را متوقف نکرد؛ بلکه با دستان پرتوان ایرانی، چرخه حیات دام و غذای مردم را پایدار نگه داشت. از پروژه‌های دلفان و درگزین تا شیروان و اصفهان، کارگر و مهندس و مدیر ایرانی شانه‌به‌شانه ایستاده‌اند تا کشور، بویی از کمبود نچشد.

هر ظرف شیر، محصول عرق جبین و دستان زحمت‌کشان گلدشت نمونه است؛ جهادگرانی که سنگرشان مزرعه است، لباسشان بوی دام می‌دهد و مأموریتشان صیانت از امنیت غذایی ایران است.

امروز، گلدشت نمونه اصفهان تنها یک شرکت دامپروری نیست؛ سنگر آرامش مردم و تداوم زندگی در روزهای سخت است. پرچم‌دار جبهه‌ای که ایمان، کار و وطن را درهم آمیخته، تا ایران سرافراز و پایدار بماند.