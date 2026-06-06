چرا بعضی تریلیداران ماهی ۳۰۰ میلیون کار میکنند و بعضی حتی هزینه سوخت هم درنمیآورند؟
این شکاف درآمدی تنها به مدل ماشین یا شانس بستگی ندارد؛ بلکه به مدیریت هوشمندانه بار، کاهش زمانهای مرده و بهرهگیری از ابزارهای نوین حملونقل مانند سیستم اعلام بار تریلی بازمیگردد.
در روزهایی که چرخ حملونقل کشور با چالشهای بیشماری دستوپنجه نرم میکند، حتماً شما هم به عنوان یک راننده زحمتکش جادهها، بارها از خود پرسیدهاید که چرا با وجود ساعتها رانندگی طاقتفرسا دوری از خانواده و استهلاک بالای خودرو، دخل و خرجتان با هم نمیخواند.
جاده همان جاده است و خطرات همان خطرات؛ اما چرا در همین شرایط، برخی از همکاران شما درآمدهای بالای 150 تا 220 میلیون و حتی در شرایطی تا 300 میلیون تومان در ماه دارند، اما عدهای دیگر به سختی میتوانند هزینه سرسامآور گازوئیل و تعمیرات را پوشش دهند؟
این شکاف درآمدی تنها به مدل ماشین یا شانس بستگی ندارد؛ بلکه به مدیریت هوشمندانه بار، کاهش زمانهای مرده و بهرهگیری از ابزارهای نوین حملونقل مانند سیستم اعلام بار تریلی بازمیگردد. بیایید در این مقاله، به دور از شعار و با نگاهی کاملاً واقعبینانه به دردها، مشکلات و البته راهکارهای عملی برای افزایش درآمد تریلیداران بپردازیم.
وقتی تریلی خوابیده، پول هم میخوابد
یکی از بزرگترین دردهای رانندگان تریلی، زمان مرده است. روزهایی که ماشین در پایانه منتظر بار است، روزهایی که از مقصد خالی برمیگردید، روزهایی که بار هست اما کرایهاش نمیصرفد. طبق دادههای موجود، میانگین درآمد روزانه یک تریلی فعال حدود ۵ میلیون تومان است. اگر ماشین ۲۵ روز از ۳۰ روز ماه در جاده باشد، عدد خوبی میشود. اما اگر ۱۵ روز بخوابد، همان عدد نصف میشود و هزینهها سر جایشان میمانند. رانندگانی که ماهی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون درمیآورند، یک ویژگی مشترک دارند؛ اینکه ماشینشان کمتر میخوابد. این اتفاق تصادفی نیست. نتیجه یک سیستم درست برای پیدا کردن بار در سامانه اعلام بار تریلی است.
دلال، باربری و کرایه راننده تریلی که نصف میشود
بسیاری از رانندگان هنوز از مسیر سنتی بار میگیرند؛ یعنی از طریق باربریها و واسطههایی که بخش قابل توجهی از کرایه را برای خودشان برمیدارند. این موضوع یکی از مطالبات اصلی رانندگان در اعتراضات اخیر هم بوده است. رانندگان میگویند باربریها کمیسیون اضافی میگیرند و کرایه واقعی به دستشان نمیرسد.
وقتی کرایه از همان ابتدا کم باشد، حتی با گازوئیل ارزان هم نمیتوان سربهسر شد. حالا با اجرای طرح گازوئیل سهنرخی و احتمال استفاده از نرخهای دوم و سوم برای رانندگانی که بارنامه برخط ندارند، این فشار چند برابر شده است.
تریلی کفی یا کمپرسی؟ نوع ناوگان هم در تعین درآمد تریلیداران مهم است
یکی از عواملی که کمتر به آن توجه میشود، تخصص ناوگان است. اعلام بار تریلی کفی معمولاً برای حمل ماشینآلات سنگین، تجهیزات صنعتی و بارهای حجیم است که کرایه بالاتری دارند. اعلام بار تریلی کمپرسی هم برای بارهای فله مثل شن، ماسه، سنگ و مصالح ساختمانی کاربرد دارد که حجم کار بالایی دارند.
رانندگانی که ناوگان تخصصی دارند و در مسیرهای پرتقاضا کار میکنند، درآمد پایدارتری دارند. اما مهمتر از نوع ناوگان، این است که چقدر سریع بار پیدا میکنید. یک راننده تریلی کفی که ۳ روز در پایانه منتظر بار میماند، از یک راننده تریلی معمولی که همان روز بار میزند عقب میافتد.
بار برگشت؛ پولی که اکثر رانندگان تریلی از دست میدهند
یکی از مهمترین تفاوتهای رانندگان پردرآمد و کمدرآمد، بار برگشت است. رانندگانی که از مقصد خالی برمیگردند، عملاً نصف درآمد بالقوهشان را دور میریزند. سوخت، زمان، فرسودگی ماشین؛ همه اینها هزینه دارند، حتی وقتی بار ندارید. رانندگان حرفهای قبل از رسیدن به مقصد، بار برگشت را در سیستم اعلام بار تریلی رزرو میکنند. این یعنی ماشین هیچوقت خالی نمیچرخد و درآمد ماهانه تقریباً دو برابر میشود.
راهحل افزایش درآمد تریلیداران کجاست؟
همانطور که تا اینجای کار متوجه شدید، رانندگانی که از سامانههای آنلاین اعلام بار تریلی استفاده میکنند، دیگر منتظر نمیمانند تا باربری برایشان بار پیدا کند. خودشان مستقیم به بار دسترسی دارند، کرایه را بدون واسطه میبینند و سریعتر تصمیم میگیرند.
اپلیکیشن آسان بار یکی از بزرگترین سامانههای حمل بار آنلاین در ایران است که بیش از ۱۸۰ هزار راننده فعال در آن حضور دارند و روزانه بیش از ۴۰۰۰ اعلام بار تریلی در آن ثبت میشود. این سامانه با درک دقیق دغدغههای شما، امکاناتی را فراهم کرده که مستقیماً روی جیبتان تاثیر مثبت میگذارد:
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رزرو بار برگشت
مهمترین عامل موفقیت رانندگان پردرآمد همین است. شما میتوانید پیش از رسیدن بهمقصد فعلی، بار برگشت خود را متناسب با نوع ناوگانتان رزرو کنید. این یعنی کمترین هدررفت وقت و بارگیری سریعتر.
۲. اطلاع از بارهای اطراف
نیازی نیست کیلومترها به دنبال بار بگردید. برنامه بهصورت هوشمند تا پایان روز، بارهای اطراف را در کمترین فاصله ممکن از طریق پیامک یا اعلان به شما اطلاع میدهد.
۳. صدور بارنامه آنلاین
درخواست صدور بارنامه و استعلام هزینه متناسب با بار در هر نقطه از ایران، شفافیت مالی را برای شما به ارمغان میآورد و دست واسطههای سودجو را کوتاه میکند.
۴. تنوع بار برای انواع ناوگان
فرقی نمیکند ماشین شما چه نوعی باشد. اگر ناوگان شما کفی است، با چک کردن روزانه بخش اعلام بار تریلی کفی در اپلیکیشن، میتوانید بهسرعت بارهای صنعتی و تجاری مناسب خود را پیدا کنید. همچنین اگر در بخش ساختوساز یا معادن فعال هستید، بخش اعلام بار تریلی کمپرسی روزانه صدها بار مناسب را با کرایههای عادلانه به شما پیشنهاد میدهد.
هزینههای جانبی حمل بار با تریلی را جدی بگیرید
یکی از دلایلی که بعضی رانندگان فکر میکنند درآمد خوبی از حمل بار تریلی دارند اما آخر ماه چیزی برایشان نمیماند، نادیده گرفتن هزینههای واقعی است. لاستیک چینی که قبل از عید ۳۰ میلیون بود الان ۶۰ میلیون شده. فرقی نمیکند تریلی کفی دارید یا تریلی کمپرسی، در هر صورت باید روغن، فیلتر، تعمیرگاه، بیمه، عوارض اتوبان را از کرایه اعلام بار تریلی کفی و اعلام بار تریلی کمپرسی کسر کنید تا درآمد خالصتان مشخص شود.
رانندگانی که درآمد بالایی از تریلی کسب میکنند، یک دفتر دارند که داخل آن هزینه هر سفر را مینویسند. میدانند کدام مسیر میصرفد و کدام نمیصرفد. این کار ساده است اما اکثر رانندگان انجامش نمیدهند.
جمعبندی
اعتراضات کامیونداران نشاندهنده مشکلات ریشهای در تامین سوخت، گرانی قطعات و نوسانات ارزی است که امیدواریم مسئولان با اقدامات عملی، همچون تامین عادلانه گازوئیل متناسب با پیمایش و نظارت بر نرخ عوارض، به آن رسیدگی کنند.
اما در کنار این مطالبات، شما باید به عنوان راننده تریلی با استفاده از تکنولوژی و هوشمندی در انتخاب بار، خود را از فشارهای دلالان جدا کنید. اگر بهدنبال ثبات در درآمد و حذف واسطهها هستید، استفاده از اپلیکیشنهای اعلام بار تریلی را جدی بگیرید. با استفاده از پلتفرمهای معتبر، نه تنها هزینههای سوخت و تعمیرات را مدیریت میکنید، بلکه میتوانید با برنامه دقیق، آینده شغلی خود را تضمین کنید.