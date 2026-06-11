وزیر صمت: فولاد مبارکه نماد عزت صنعتی ایران است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم راهاندازی مجدد کوره شماره ۸ ناحیه فولادسازی فولاد مبارکه، این مجموعه را نماد توان فنی، تخصص و عزت صنعتی کشور دانست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم راهاندازی مجدد کوره شماره ۸ ناحیه فولادسازی فولاد مبارکه، این مجموعه را نماد توان فنی، تخصص و عزت صنعتی کشور دانست.
سید محمد اتابک با اشاره به بازگشت کوره شماره ۸ به مدار تولید پس از انجام عملیات بازسازی، اظهار کرد: «فولاد مبارکه فقط یک کارخانه نیست؛ نماد عزت صنعتی ایران است.»
وی سرعت بازسازی این واحد را نشانهای از توان فنی و مدیریتی کشور عنوان کرد و افزود: بازگشت سریع کوره شماره ۸ به چرخه تولید، حاصل تلاش، تخصص و همت مدیران، مهندسان و کارکنان فولاد مبارکه است.
وزیر صمت همچنین تأکید کرد فولاد مبارکه به عنوان یکی از مهمترین مجموعههای صنعتی کشور باید با بهرهگیری از فرصت بازسازی و نوسازی، مسیر ارتقای فناوری، افزایش بهرهوری و توسعه ظرفیتهای تولیدی خود را با قدرت بیشتری ادامه دهد.