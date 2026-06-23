انعقاد تفاهم نامه حمایتی میان بانک قرض الحسنه مهر ایران -استان اصفهان و اتاق اصناف
معاون بانکداری مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران در سفر به استان اصفهان، ضمن تأکید بر جایگاه ویژه این استان در تحقق اهداف بانک، از اصفهان به عنوان پیشتاز توسعه همکاری با اصناف کشور یاد کرد.
معاون بانکداری مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران در سفر به استان اصفهان، ضمن تأکید بر جایگاه ویژه این استان در تحقق اهداف بانک، از اصفهان به عنوان پیشتاز توسعه همکاری با اصناف کشور یاد کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران استان اصفهان، دکتر فرهادی معاون بانکداری مدیرعامل بانک، در جریان سفر کاری خود به استان اصفهان با حضور در اتاق اصناف استان، در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان بانک قرضالحسنه مهر ایران و اتاق اصناف استان اصفهان شرکت کرد.
این تفاهمنامه با حضور وهام مدیر شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران استان اصفهان و نمکیزاده رئیس اتاق اصناف استان اصفهان به امضا رسید و زمینه بهرهمندی گستردهتر واحدهای صنفی از خدمات و محصولات مالی بانک را فراهم ساخت.
وهام در این نشست با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر اقتصادی، تولیدی و صنفی استان اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان در سال جاری موفق شده بیشترین میزان فروش تسهیلات در حوزه اصناف را در سطح کشور به خود اختصاص دهد که این موفقیت حاصل تعامل سازنده و اعتماد متقابل میان بانک قرضالحسنه مهر ایران و جامعه صنفی استان است.
وی افزود: توسعه همکاری با اصناف یکی از راهبردهای اصلی بانک قرضالحسنه مهر ایران در سال جاری است و تلاش داریم با طراحی محصولات مالی متنوع و متناسب با نیاز فعالان اقتصادی، نقش مؤثرتری در رونق کسبوکارها ایفا کنیم.
مدیر شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران با اشاره به اجرای «طرح سرو» به عنوان یکی از جدیدترین محصولات ویژه اصناف و کسبه کشور گفت: این طرح با هدف تأمین سرمایه در گردش و پاسخگویی به نیازهای مالی فعالان صنفی طراحی شده و شرایطی فراهم کرده است تا کسبه دارای دستگاه کارتخوان (POS) و دستهچک بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن از تسهیلات قرضالحسنه با مبالغ بالا بهرهمند شوند.
بر اساس این طرح، متقاضیان میتوانند با صلح مبالغی بین ۶۵۰ میلیون تا ۵ میلیارد تومان، از تسهیلات قرضالحسنه ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تا ۱۰ میلیارد تومان با نرخ کارمزد تنها ۴ درصد بهرهمند شوند.
در قالب طرح سرو، بازپرداخت تسهیلات بهصورت ۲۰، ۲۲ و ۲۴ ماهه پیشبینی شده و امکان دریافت تسهیلات در بازه زمانی ۱۵ تا ۴۵ روز پس از تکمیل شرایط طرح فراهم است.
نمکی زاده با بیان اینکه حمایت از اصناف، حمایت از اشتغال و تولید کشور است، خاطرنشان کرد: بانک قرضالحسنه مهر ایران تلاش میکند با ارائه تسهیلات قرضالحسنه و طراحی محصولات نوآورانه، هزینه تأمین مالی کسبوکارها را کاهش داده و زمینه رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی را فراهم آورد.
وی ابراز امیدواری کرد اجرای تفاهمنامه همکاری میان بانک قرضالحسنه مهر ایران و اتاق اصناف استان اصفهان، ضمن تسهیل دسترسی فعالان صنفی به منابع مالی، به افزایش تعاملات اقتصادی، رونق بازار و توسعه کسبوکارهای استان منجر شود.
*گفتنی است متقاضیان دارای مدرک شغلی صنفی معتبر می توانند با مراجعه به نزدیک ترین شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران خود این تسهیلات را دریافت نمایند.*
استان اصفهان با برخورداری از دهها هزار واحد صنفی فعال و سهم قابل توجه در اقتصاد کشور، یکی از مهمترین بازارهای هدف بانک قرضالحسنه مهر ایران در حوزه خدمات مالی و بانکداری اجتماعی محسوب میشود و اجرای طرحهای تخصصی نظیر «سرو» میتواند نقش مؤثری در پاسخگویی به نیازهای مالی جامعه صنفی این استان ایفا کند.