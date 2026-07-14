پیوند سنگر تولید با خیمه حسینی
بازخوانی حماسه احیای فولاد مبارکه در سایه فرهنگ مقاومت
حماسه بازسازی فولاد مبارکه پس از حملات اخیر، تنها روایت احیای یک واحد تولیدی نیست؛ بلکه بازتاب پیوند فرهنگ عاشورا با جهاد تولید و مقاومت صنعتی است. بزرگترین اجتماع معنوی خانواده گروه فولاد مبارکه تلاشی برای بازخوانی این پیوند و روایت نقش ایمان، همدلی و خودباوری در احیای یکی از مهمترین زیرساختهای صنعتی کشور است.
حماسه بازسازی فولاد مبارکه پس از حملات اخیر، تنها روایت احیای یک واحد تولیدی نیست؛ بلکه بازتاب پیوند فرهنگ عاشورا با جهاد تولید و مقاومت صنعتی است. بزرگترین اجتماع معنوی خانواده گروه فولاد مبارکه تلاشی برای بازخوانی این پیوند و روایت نقش ایمان، همدلی و خودباوری در احیای یکی از مهمترین زیرساختهای صنعتی کشور است.
به گزارش اصفهان امروز در جغرافیای استراتژیک جمهوری اسلامی ایران، صنایع مادر همواره نقشی فراتر از یک بنگاه اقتصادی یا تولیدی ایفا کردهاند؛ این مجموعهها قلب تپنده اقتصاد ملی و خط مقدم ایستادگی در برابر فشارهای همهجانبه بینالمللی هستند. حمله اخیر جبهه استکبار به مجتمع فولاد مبارکه و آسیب دیدن نواحی تولیدی و نیروگاهی، اگرچه با هدف فلج کردن چرخه صنعت کشور طراحی شده بود، اما روند بازسازی و نوسازی نواحی آسیب دیده و همچنین بازسازی کوره شماره 8 فولادسازی این مجتمع در کوتاهترین زمان ممکن و سرعت بالای بازسازی در دیگر نقاط آسیب دیده تولید و نیروگاهی، معادله دشمن را به کلی دگرگون کرد. تقارن این جهاد صنعتی با ایام سوگواری سیدالشهدا (ع) و شهادت رهبر شهید انقلاب و خانوادههایشان، بستری را فراهم آورده تا مفهوم «جهاد تولید» در قالب رویداد بزرگ معنوی «از خیمه حسین(ع) تا سنگر تولید» بازتعریف شود.
بازسازی و نوسازیهای متعدد در حال انجام در مجتمع فولاد مبارکه، فراتر از یک موفقیت مهندسی، یک بیانیه سیاسی و امنیتی صریح است. در ادبیات صنعتی جهان، اورهال (بازسازی اساسی) یا احیای واحدهای سنگین آسیبدیده از جنگ، فرآیندی زمانبر و نیازمند وابستگیهای لجستیکی پیچیده است. با این حال، جهادگران عرصه تولید در فولاد مبارکه ثابت کردند که «بومیسازی» از یک شعار انتزاعی به یک مزیت رقابتی و ابزار دفاعی کارآمد تبدیل شده است.
شعار «از خیمه حسین(ع) تا سنگر تولید؛ عهد ما مقاومت» به درستی هندسه فکری جامعه کارگری و صنعتی ایران را تبیین میکند. فرهنگ عاشورا در طول تاریخ همواره محرک حرکتهای اصیل اجتماعی و حماسی بوده است. در این رویداد، «خیمه حسینی» نه صرفاً به عنوان مکانی برای سوگواری سنتی، بلکه به عنوان «منبع تغذیه فکری و روحی» سنگر تولید عمل میکند.
برگزاری این اجتماع بزرگ معنوی، نشاندهنده هوشمندی مدیران در ایجاد پیوند میان صنعت و جامعه است. حضور خانوادههای کارکنان در این اجتماع بزرگ معنوی سرمایه اجتماعی فولاد مبارکه را تقویت کرده و نشان میدهد که مقاومت صنعتی، امری تکبعدی نیست، بلکه ریشه در زیستبوم خانوادگی و فرهنگی نیروهای جهادی دارد. رویکرد تقویت امید و تابآوری اجتماعی در این مراسم، پادزهر جنگ روانی دشمن است که درصدد تزریق ناامیدی به بدنه جامعه است.
یکی از نقاط عطف تحلیلی در برنامهریزی این رویداد معنوی، انتخاب سوره مبارکه حدید برای بخش سخنرانی و تدبر است. حدید (به معنای آهن)، سورهای است که در آن به صراحت از منافع شدید آهن برای انسانها و کاربرد آن در برپایی قسط و عدالت سخن گفته شده است: «...وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ...».
انتخاب این سوره نشان میدهد که نگاه مجموعه فولاد مبارکه به مقوله تولید فولاد، نگاهی صرفاً مادی و تجاری نیست. فولاد در این تفکر، ابزار اقتدار امت اسلامی در برابر مستکبران و وسیلهای برای حفظ استقلال کشور است. تدبر در این آیات، روحیه مسئولیتپذیری صنعتگران را ارتقا داده و کار شبانهروزی پای کورههای ذوب را به مثابه عبادت و جهاد فیسبیلالله معنا میکند.
یک مجموعه صنعتی پویا نمیتواند نسبت به ابعاد تربیتی و سبک زندگی کارکنان خود بیتفاوت باشد. گنجانده شدن نشستهای تخصصی خانواده و سبک زندگی با حضور کارشناسان برجسته و همچنین برپایی گذر فرهنگی «میدان عهد» با غرفههای آموزشی و خدماتی، نشان میدهد که فولاد مبارکه به دنبال الگوسازی برای یک «جامعه صنعتی پایدار و مومن» است. حضور کودکان و نوجوانان در این فضا، تضمینکننده انتقال بیننسلی فرهنگ مقاومت و کار است؛ فرزندانی که میبینند پدرانشان چگونه در مدت ۴۵ روز کوره شماره 8 ناحیه فولادسازی را ترمیم کردهاند، در آینده با اتکا به همین باور وارد میدانهای بزرگتر خواهند شد.
شهادت رهبر انقلاب و همراهانش اگرچه ضایعهای سنگین برای ملت ایران بود، اما خون پاک آنها سرمنشأ خیزشهای جدید در عرصههای مختلف از جمله صنعت شده است. پیام حماسه بازسازی کوره ۸ فولاد مبارکه و برگزاری اجتماع بزرگ معنوی خانواده بزرگ این مجموعه، یک پیام واحد است: صنعت ایران زنده، پویا و در حال حرکت است.
دشمن آمریکایی-صهیونیستی با حملات خود تلاش کرد تا زنجیره ارزش تولید را در ایران قطع کند، اما حاصل این تجاوز، خودباوری بیشتر، تجدید عهد کارکنان با آرمانهای معنوی عاشورا و ثبت رکورد پشست سر هم در بازسازی بود. رویداد «از خیمه حسین(ع) تا سنگر تولید» نمادی از این حقیقت است که تا زمانی که تکاپوی اقتصادی و تولیدی کشور به سرچشمه معرفت عاشورایی متصل باشد، هیچ بنبستی برای صنعت و اقتصاد ایران اسلامی وجود نخواهد داشت. این الگو میتواند به عنوان یک الگوی راهبردیِ «مدیریت جهادی در شرایط بحران» سرلوحه سایر صنایع مادر کشور قرار گیرد.