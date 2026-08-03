بهترین نمایندگی تعمیرات سامسونگ در اصفهان | معرفی ۱۰ مرکز معتبر
خرابی یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی یا تلویزیون سامسونگ Samsung زمانی دردسرسازتر میشود که مرکز معتبری برای تعمیر دستگاه انتخاب نکنید. مراجعه به یک نمایندگی تعمیرات سامسونگ در اصفهان و شهرستانهای حومه که از تکنسینهای متخصص، قطعات اصلی و خدمات دارای ضمانت استفاده کند، علاوه بر کاهش هزینههای اضافی، میتواند عمر مفید دستگاه را نیز افزایش دهد
|۱
|مرکز سامسونگ
|اصفهان، دروازه تهران، خیابان رباط، خیابان شهید شیرانی، بعد از چهارراه درویشی، سمت راست
|09135626146
|isfahan-samsung.ir
|۲
|سیتو سرویس
|اصفهان، خیابان پروین اعتصامی، نرسیده به عسگریه دوم، نبش بنبست وحدت
|09136864830
|seetoservice.com
|۳
|سام سرویس
|خدمات پس از فروش سامسونگ (پشتیبانی سراسری)
|0218255
|samservice.ir
|۴
|اصفهان تعمیر
|اصفهان، خیابان کاشانی، نرسیده به چهارراه وفایی، کوچه حکیم سنایی
|03191690931-09138354934
|esfahantamir.com
|۵
|بهار تعمیر
|اصفهان، بهارستان، خیابان الفت، نبش خیابان ولیعصر
|09135626146
|baharrepair.ir
|۶
|نیکی تعمیر
|خمینی شهر، خیابان جانبازان، روبهروی کوچه ۱۸
|03191887874
|nikirepair.ir
|۷
|شاهین سرویس
|شاهین شهر، خیابان عطار، جنب لوازم خانگی نایس
|03191899698
|shaheenservice.ir
|۸
|نجف سرویس
|نجف آباد، امیرآباد، بلوار بهشتی، نبش بلوار جمهوری
|03191897542
|najafservice.ir
|۹
|فولاد سرویس
|فولادشهر، خیابان شهدا، روبهروی بازار میوه
|03191887874
|fuladservice.ir
|۱۰
|سام اصفهان
|اصفهان، دروازه تهران، ابتدای خیابان فروغی
|09130796844
|sam-isfahan.ir
خرابی یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی یا تلویزیون سامسونگ Samsung زمانی دردسرسازتر میشود که مرکز معتبری برای تعمیر دستگاه انتخاب نکنید. مراجعه به یک نمایندگی تعمیرات سامسونگ در اصفهان و شهرستانهای حومه که از تکنسینهای متخصص، قطعات اصلی و خدمات دارای ضمانت استفاده کند، علاوه بر کاهش هزینههای اضافی، میتواند عمر مفید دستگاه را نیز افزایش دهد.
معرفی ۹ نمایندگی تعمیرات سامسونگ در اصفهان و حومه
در اصفهان مراکز متعددی خدمات تعمیر لوازم خانگی سامسونگ را ارائه میکنند، اما کیفیت خدمات، سرعت اعزام تعمیرکار، تجربه تکنسینها و پشتیبانی پس از تعمیر در همه آنها یکسان نیست. به همین دلیل در این مقاله معتبرترین مراکز تعمیرات سامسونگ در اصفهان را معرفی کردهایم تا بتوانید با مقایسه خدمات، بهترین گزینه را انتخاب کنید.
۱. نمایندگی سامسونگ اصفهان (isfahan-samsung.ir)
اگر به دنبال یک نمایندگی تعمیرات سامسونگ در اصفهان با سابقه تخصصی هستید، این مجموعه یکی از شناختهشدهترین مراکز ارائهدهنده خدمات تعمیر لوازم خانگی Samsung محسوب میشود. تعمیر انواع یخچال، ساید بای ساید، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، تلویزیون و سایر لوازم خانگی سامسونگ توسط تکنسینهای مجرب انجام میشود و در صورت نیاز از قطعات استاندارد و سازگار با دستگاه استفاده خواهد شد.
از مزیتهای این مرکز میتوان به فعالیت در تمامی روزهای هفته، حتی تعطیلات، و اعزام سریع تعمیرکار به نقاط مختلف اصفهان اشاره کرد.
خدمات قابل ارائه
- تعمیر یخچال و ساید بای ساید سامسونگ
- تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ
- تعمیر ماشین ظرفشویی سامسونگ
- تعمیر تلویزیون LED، QLED و Smart TV
- تعمیر برد الکترونیکی
- تعویض کمپرسور و رفع انواع ارورها
اطلاعات تماس
- آدرس: اصفهان، دروازه تهران، خیابان رباط، خیابان شهید شیرانی، بعد از چهارراه درویشی، سمت راست
- تلفن: 09135626146
- وبسایت: isfahan-samsung.ir
ساعات کاری: همه روزهای هفته از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب (حتی روزهای تعطیل)
۲. سیتو سرویس
سیتو سرویس یکی از مراکز فعال تعمیرات سامسونگ در اصفهان است که خدمات خود را بهصورت حضوری و در محل مشتری ارائه میدهد. این مجموعه تلاش میکند پیش از آغاز تعمیر، هزینه تقریبی خدمات را اعلام کند تا مشتری با آگاهی بیشتری تصمیمگیری کند.
تکنسینهای این مرکز در زمینه تعمیر یخچال، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، تلویزیون و بردهای الکترونیکی سامسونگ تجربه مناسبی دارند و بسیاری از تعمیرات بدون نیاز به انتقال دستگاه انجام میشود.
خدمات قابل ارائه
- تعمیر یخچال و فریزر سامسونگ
- تعمیر ماشین لباسشویی
- تعمیر ماشین ظرفشویی
- تعمیر تلویزیون
- تعمیر برد الکترونیکی
- رفع ارورهای متداول
اطلاعات تماس
- آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان پروین اعتصامی، نرسیده به عسگریه دوم، نبش بن بست وحدت
- آدرس شعبه دوم: اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان شیخ صفی غربی، نبش کوچه ۱۵
- تلفن: 09136864830
- وبسایت: seetoservice.com
۳. سام سرویس (نمایندگی رسمی)
سام سرویس یکی از مراکز رسمی خدمات پس از فروش محصولات سامسونگ در ایران است و خدمات تعمیر تخصصی انواع لوازم خانگی این برند را مطابق استانداردهای شرکت ارائه میدهد. اگر دستگاه شما تحت پوشش گارانتی باشد، خدمات براساس شرایط ضمانت انجام میشود و برای محصولات خارج از گارانتی نیز امکان دریافت خدمات تخصصی وجود دارد.
این مجموعه از تکنسینهای آموزشدیده و قطعات اصلی استفاده میکند و خدمات تعمیر یخچال، لباسشویی، ظرفشویی و تلویزیون سامسونگ را در سراسر کشور ارائه میدهد.
خدمات قابل ارائه
- تعمیر یخچال و ساید بای ساید سامسونگ
- تعمیر ماشین لباسشویی
- تعمیر ماشین ظرفشویی
- تعمیر تلویزیون سامسونگ
- تأمین قطعات اصلی
- خدمات گارانتی و خارج از گارانتی
اطلاعات تماس
- آدرس: دفتر مرکزی تهران (خدمات در همه کشور از جملهه اصفهان)
- امور مشتریان: 0218255
- وبسایت: samservice.ir
۴. اصفهان تعمیر
اصفهان تعمیر یکی از مراکز باسابقه تعمیر لوازم خانگی در اصفهان است که خدمات تعمیر انواع محصولات سامسونگ را نیز ارائه میدهد. این مجموعه علاوه بر تعمیر قطعات مکانیکی، در زمینه تعمیر بردهای الکترونیکی و عیبیابی تخصصی دستگاهها فعالیت میکند.
اعزام سریع تکنسین، امکان ارائه خدمات در روزهای تعطیل و پوشش مناطق مختلف اصفهان از ویژگیهای این مرکز محسوب میشود.
شرکت اصفهان تعمیر esfahantamir.com
خدمات قابل ارائه
- تعمیر یخچال سامسونگ
- تعمیر ماشین لباسشویی
- تعمیر ماشین ظرفشویی
- تعمیر تلویزیون
- تعمیر برد الکترونیکی
- شارژ گاز و تعویض کمپرسور
اطلاعات تماس
- آدرس: اصفهان، خیابان کاشانی، نرسیده به چهارراه وفایی، کوچه حکیم سنایی
- تلفن: 03191690931 – 09138354934
- وبسایت: esfahantamir.com
۵. بهار تعمیر
بهار تعمیر یکی از مراکز ارائهدهنده خدمات تعمیر لوازم خانگی سامسونگ در اصفهان است که بخش عمده خدمات خود را در بهارستان و مناطق اطراف ارائه میدهد. این مجموعه با اعزام تعمیرکار به محل، بسیاری از ایرادهای رایج یخچال، لباسشویی، ظرفشویی و تلویزیون سامسونگ را بدون نیاز به جابهجایی دستگاه برطرف میکند.
ارائه فاکتور، عیبیابی اولیه و استفاده از قطعات استاندارد از خدمات این مجموعه محسوب میشود.
خدمات قابل ارائه
- تعمیر یخچال سامسونگ
- تعمیر ماشین لباسشویی
- تعمیر ماشین ظرفشویی
- تعمیر تلویزیون
- سرویس دورهای لوازم خانگی
اطلاعات تماس
- آدرس: اصفهان، بهارستان، خیابان الفت، نبش خیابان ولیعصر
- تلفن: 09135626146
- وبسایت: baharrepair.ir
۶. نیکی تعمیر
نیکی تعمیر یکی از مراکز فعال در زمینه تعمیرات سامسونگ در خمینی شهر و مناطق اطراف اصفهان است. این مجموعه خدمات تعمیر انواع لوازم خانگی سامسونگ را با اعزام تکنسین به محل مشتری ارائه میدهد و در زمینه عیبیابی تخصصی ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال و تلویزیون سامسونگ تجربه مناسبی دارد.
استفاده از تجهیزات تخصصی عیبیابی، ارائه خدمات در محل و تلاش برای کاهش زمان تعمیر، از ویژگیهای این مرکز محسوب میشود. در بسیاری از موارد نیز تعمیرات بدون نیاز به انتقال دستگاه انجام میشود که علاوه بر صرفهجویی در زمان، احتمال آسیب ناشی از جابهجایی را کاهش میدهد.
خدمات قابل ارائه
- تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ
- تعمیر ماشین ظرفشویی سامسونگ
- تعمیر یخچال و فریزر سامسونگ
- تعمیر تلویزیون سامسونگ
- تعمیر برد الکترونیکی و رفع انواع خطاهای دستگاه
اطلاعات تماس
- آدرس: خمینی شهر، خیابان جانبازان، روبهروی کوچه ۱۸
- تلفن: 03191887874
- وبسایت: nikirepair.ir
۷. شاهین سرویس
شاهین سرویس یکی از مراکز تخصصی تعمیر لوازم خانگی سامسونگ در شاهینشهر است که خدمات خود را به ساکنان شاهینشهر و مناطق اطراف ارائه میدهد. این مجموعه با بهرهگیری از تکنسینهای مجرب، تعمیر انواع یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و تلویزیون سامسونگ را با رعایت استانداردهای فنی انجام میدهد.
اعزام سریع تعمیرکار، ارائه خدمات در محل و تمرکز بر عیبیابی دقیق، از مهمترین ویژگیهای این مرکز به شمار میرود. بسیاری از مشکلات رایج دستگاههای سامسونگ در همان مراجعه نخست برطرف میشوند.
خدمات قابل ارائه
- تعمیر یخچال و ساید بای ساید سامسونگ
- تعمیر ماشین لباسشویی
- تعمیر ماشین ظرفشویی
- تعمیر تلویزیون
- تعمیر برد و قطعات الکترونیکی
اطلاعات تماس
- آدرس: شاهین شهر، خیابان عطار، جنب لوازم خانگی نایس
- تلفن: 03191899698
- وبسایت: shaheenservice.ir
۸. نجف سرویس
نجف سرویس یکی از مراکز ارائهدهنده خدمات تعمیر لوازم خانگی سامسونگ در نجفآباد است. این مجموعه علاوه بر تعمیرات تخصصی، خدمات سرویس و نگهداری دورهای را نیز برای افزایش عمر مفید دستگاههای سامسونگ ارائه میدهد.
پوشش مناطق مختلف نجفآباد، اعزام سریع تعمیرکار و استفاده از تجهیزات مناسب برای عیبیابی، از مزیتهای این مرکز محسوب میشود.
خدمات قابل ارائه
- تعمیر یخچال و فریزر سامسونگ
- تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ
- تعمیر ماشین ظرفشویی سامسونگ
- تعمیر تلویزیون سامسونگ
- سرویس و نگهداری دورهای لوازم خانگی
اطلاعات تماس
- آدرس: نجف آباد، امیرآباد، بلوار بهشتی، نبش بلوار جمهوری
- تلفن: 03191897542
- وبسایت: najafservice.ir
۹. فولاد سرویس
فولاد سرویس خدمات تعمیر انواع لوازم خانگی سامسونگ را در فولادشهر و شهرهای اطراف ارائه میدهد. این مجموعه به دلیل سرعت در اعزام تعمیرکار و تخصص در تعمیر یخچالهای اینورتر، ساید بای ساید و ماشین لباسشویی سامسونگ شناخته میشود.
خدمات قابل ارائه
- تعمیر یخچال و ساید بای ساید سامسونگ
- تعمیر ظرفشویی و لباسشویی
- تعمیر تلویزیون
- تعویض کمپرسور، شارژ گاز و تعمیر برد
اطلاعات تماس
- آدرس: فولادشهر، خیابان شهدا، روبهروی بازار میوه
- تلفن: 03191887874
- وبسایت: fuladservice.ir
۱۰. سام اصفهان
سام اصفهان یکی از نمایندگی تخصصی تعمیرات سامسونگ و سام در اصفهان است که خدمات تعمیر انواع لوازم خانگی این برند را با اعزام سریع تعمیرکار ارائه میدهد. این مجموعه در زمینه تعمیر یخچال، ساید بای ساید، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، تلویزیون و سایر محصولات سامسونگ فعالیت دارد و تلاش میکند خدمات را در کوتاهترین زمان ممکن به مشتریان ارائه دهد.
قرار گرفتن این مرکز در محدوده دروازه تهران، دسترسی مناسبی برای ساکنان بخشهای مختلف شهر فراهم کرده است. همچنین امکان ثبت درخواست تلفنی و اعزام تعمیرکار در سریعترین زمان، از مزیتهای این مجموعه به شمار میرود.
خدمات قابل ارائه
- تعمیر یخچال و ساید بای ساید سامسونگ
- تعمیر ماشین لباسشویی و ظرفشویی
- تعمیر تلویزیونهای LED، QLED و Smart TV سامسونگ
- عیبیابی تخصصی، تعمیر برد الکترونیکی و تعویض قطعات
اطلاعات تماس
- آدرس: اصفهان، دروازه تهران، ابتدای خیابان فروغی
- موبایل: 09130796844
- وبسایت: sam-isfahan.ir
چگونه بهترین مرکز تعمیرات سامسونگ در اصفهان را انتخاب کنیم؟
انتخاب یک مرکز تعمیرات سامسونگ در اصفهان تأثیر مستقیمی بر کیفیت تعمیر و عمر مفید دستگاه دارد. هنگام انتخاب، تنها به هزینه تعمیر توجه نکنید و این موارد را نیز بررسی کنید:
تجربه و تخصص تعمیرکار
تعمیر لوازم خانگی سامسونگ نیازمند دانش فنی و تجربه کافی است. مراکزی را انتخاب کنید که از تکنسینهای متخصص و آموزشدیده استفاده میکنند.
استفاده از قطعات اصلی
بهکارگیری قطعات استاندارد و اصلی، از خرابی مجدد دستگاه جلوگیری کرده و عملکرد آن را حفظ میکند.
ضمانت خدمات
ارائه ضمانت تعمیر، نشاندهنده اطمینان مرکز از کیفیت خدمات و مسئولیتپذیری آن است.
اعزام تعمیرکار به محل
مراکزی که خدمات تعمیر در محل ارائه میدهند، علاوه بر صرفهجویی در زمان، از آسیبهای ناشی از جابهجایی دستگاه جلوگیری میکنند.
شفافیت هزینهها
اعلام هزینه قبل از شروع تعمیر و ارائه فاکتور، یکی از نشانههای حرفهای بودن یک مرکز تعمیرات است.
با در نظر گرفتن این معیارها، میتوانید بهترین نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی سامسونگ در اصفهان را انتخاب کرده و با اطمینان بیشتری دستگاه خود را به متخصصان بسپارید.
جدول مقایسه مراکز
|نمایندگی سامسونگ اصفهان
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|سیتو سرویس
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|سام سرویس
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|اصفهان تعمیر
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|بهار تعمیر
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|محدوده بهارستان
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|نیکی تعمیر
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|خمینیشهر و اطراف
|✅
|شاهین سرویس
|✅
|✅
|شاهینشهر و اطراف
|✅
|نجف سرویس
|✅
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|نجفآباد و اطراف
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|فولاد سرویس
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|فولادشهر و اطراف
|✅
|سام اصفهان
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سوالات متداول
۱. بهترین مرکز تعمیرات لوازم خانگی سامسونگ در اصفهان کدام است؟
انتخاب بهترین مرکز به عواملی مانند سابقه فعالیت، تخصص تعمیرکاران، استفاده از قطعات اصلی، ارائه ضمانت خدمات و سرعت پاسخگویی بستگی دارد. در این مقاله ۱۰ مرکز معتبر معرفی شدهاند تا بتوانید متناسب با محل سکونت و نیاز خود، گزینه مناسب را انتخاب کنید.
۲. آیا تعمیرات لوازم خانگی سامسونگ در محل انجام میشود؟
بله، بسیاری از مراکز معرفیشده خدمات تعمیر در محل را ارائه میدهند. در اغلب موارد، تعمیر یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و تلویزیون سامسونگ بدون نیاز به جابهجایی دستگاه انجام میشود.
۳. هزینه تعمیر لوازم خانگی سامسونگ در اصفهان چقدر است؟
هزینه تعمیر به نوع دستگاه، مدل، میزان خرابی و قطعات موردنیاز بستگی دارد. مراکز معتبر معمولاً پس از عیبیابی، هزینه تقریبی را قبل از شروع تعمیر به مشتری اعلام میکنند.
۴. آیا مراکز تعمیرات سامسونگ از قطعات اصلی استفاده میکنند؟
اکثر مراکز معتبر و نمایندگیهای معرفیشده تلاش میکنند از قطعات اصلی یا قطعات استاندارد و سازگار با محصولات سامسونگ استفاده کنند. پیشنهاد میشود قبل از ثبت درخواست، درباره نوع قطعات و شرایط ضمانت از مرکز موردنظر سؤال کنید.
۵. هنگام انتخاب مرکز تعمیرات سامسونگ به چه نکاتی توجه کنیم؟
برای انتخاب یک مرکز معتبر، بهتر است به سابقه و تخصص تعمیرکاران، ارائه ضمانت خدمات، استفاده از قطعات اصلی، سرعت اعزام تعمیرکار، شفافیت هزینهها و نظرات سایر مشتریان توجه داشته باشید. این عوامل نقش مهمی در کیفیت تعمیر و افزایش عمر مفید دستگاه دارند.