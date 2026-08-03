بهترین نمایندگی تعمیرات سامسونگ در اصفهان | معرفی ۱۰ مرکز معتبر

خرابی یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی یا تلویزیون سامسونگ Samsung زمانی دردسرسازتر می‌شود که مرکز معتبری برای تعمیر دستگاه انتخاب نکنید. مراجعه به یک نمایندگی تعمیرات سامسونگ در اصفهان و شهرستان‌های حومه که از تکنسین‌های متخصص، قطعات اصلی و خدمات دارای ضمانت استفاده کند، علاوه بر کاهش هزینه‌های اضافی، می‌تواند عمر مفید دستگاه را نیز افزایش دهد

ردیف نام مرکز آدرس تلفن وب‌سایت ۱ مرکز سامسونگ اصفهان، دروازه تهران، خیابان رباط، خیابان شهید شیرانی، بعد از چهارراه درویشی، سمت راست 09135626146 isfahan-samsung.ir ۲ سیتو سرویس اصفهان، خیابان پروین اعتصامی، نرسیده به عسگریه دوم، نبش بن‌بست وحدت 09136864830 seetoservice.com ۳ سام سرویس خدمات پس از فروش سامسونگ (پشتیبانی سراسری) 0218255 samservice.ir ۴ اصفهان تعمیر اصفهان، خیابان کاشانی، نرسیده به چهارراه وفایی، کوچه حکیم سنایی 03191690931-09138354934 esfahantamir.com ۵ بهار تعمیر اصفهان، بهارستان، خیابان الفت، نبش خیابان ولیعصر 09135626146 baharrepair.ir ۶ نیکی تعمیر خمینی شهر، خیابان جانبازان، روبه‌روی کوچه ۱۸ 03191887874 nikirepair.ir ۷ شاهین سرویس شاهین شهر، خیابان عطار، جنب لوازم خانگی نایس 03191899698 shaheenservice.ir ۸ نجف سرویس نجف آباد، امیرآباد، بلوار بهشتی، نبش بلوار جمهوری 03191897542 najafservice.ir ۹ فولاد سرویس فولادشهر، خیابان شهدا، روبه‌روی بازار میوه 03191887874 fuladservice.ir ۱۰ سام اصفهان اصفهان، دروازه تهران، ابتدای خیابان فروغی 09130796844 sam-isfahan.ir

خرابی یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی یا تلویزیون سامسونگ Samsung زمانی دردسرسازتر می‌شود که مرکز معتبری برای تعمیر دستگاه انتخاب نکنید. مراجعه به یک نمایندگی تعمیرات سامسونگ در اصفهان و شهرستان‌های حومه که از تکنسین‌های متخصص، قطعات اصلی و خدمات دارای ضمانت استفاده کند، علاوه بر کاهش هزینه‌های اضافی، می‌تواند عمر مفید دستگاه را نیز افزایش دهد.

معرفی ۹ نمایندگی تعمیرات سامسونگ در اصفهان و حومه

در اصفهان مراکز متعددی خدمات تعمیر لوازم خانگی سامسونگ را ارائه می‌کنند، اما کیفیت خدمات، سرعت اعزام تعمیرکار، تجربه تکنسین‌ها و پشتیبانی پس از تعمیر در همه آن‌ها یکسان نیست. به همین دلیل در این مقاله معتبرترین مراکز تعمیرات سامسونگ در اصفهان را معرفی کرده‌ایم تا بتوانید با مقایسه خدمات، بهترین گزینه را انتخاب کنید.

۱. نمایندگی سامسونگ اصفهان (isfahan-samsung.ir)

اگر به دنبال یک نمایندگی تعمیرات سامسونگ در اصفهان با سابقه تخصصی هستید، این مجموعه یکی از شناخته‌شده‌ترین مراکز ارائه‌دهنده خدمات تعمیر لوازم خانگی Samsung محسوب می‌شود. تعمیر انواع یخچال، ساید بای ساید، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، تلویزیون و سایر لوازم خانگی سامسونگ توسط تکنسین‌های مجرب انجام می‌شود و در صورت نیاز از قطعات استاندارد و سازگار با دستگاه استفاده خواهد شد.

از مزیت‌های این مرکز می‌توان به فعالیت در تمامی روزهای هفته، حتی تعطیلات، و اعزام سریع تعمیرکار به نقاط مختلف اصفهان اشاره کرد.

خدمات قابل ارائه

تعمیر یخچال و ساید بای ساید سامسونگ

تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ

تعمیر ماشین ظرفشویی سامسونگ

تعمیر تلویزیون LED، QLED و Smart TV

تعمیر برد الکترونیکی

تعویض کمپرسور و رفع انواع ارورها

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، دروازه تهران، خیابان رباط، خیابان شهید شیرانی، بعد از چهارراه درویشی، سمت راست

اصفهان، دروازه تهران، خیابان رباط، خیابان شهید شیرانی، بعد از چهارراه درویشی، سمت راست تلفن: 09135626146

09135626146 وب‌سایت: isfahan-samsung.ir

ساعات کاری: همه روزهای هفته از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب (حتی روزهای تعطیل)

۲. سیتو سرویس

سیتو سرویس یکی از مراکز فعال تعمیرات سامسونگ در اصفهان است که خدمات خود را به‌صورت حضوری و در محل مشتری ارائه می‌دهد. این مجموعه تلاش می‌کند پیش از آغاز تعمیر، هزینه تقریبی خدمات را اعلام کند تا مشتری با آگاهی بیشتری تصمیم‌گیری کند.

تکنسین‌های این مرکز در زمینه تعمیر یخچال، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، تلویزیون و بردهای الکترونیکی سامسونگ تجربه مناسبی دارند و بسیاری از تعمیرات بدون نیاز به انتقال دستگاه انجام می‌شود.

خدمات قابل ارائه

تعمیر یخچال و فریزر سامسونگ

تعمیر ماشین لباسشویی

تعمیر ماشین ظرفشویی

تعمیر تلویزیون

تعمیر برد الکترونیکی

رفع ارورهای متداول

اطلاعات تماس

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان پروین اعتصامی، نرسیده به عسگریه دوم، نبش بن بست وحدت

اصفهان، خیابان پروین اعتصامی، نرسیده به عسگریه دوم، نبش بن بست وحدت آدرس شعبه دوم: اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان شیخ صفی غربی، نبش کوچه ۱۵

اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان شیخ صفی غربی، نبش کوچه ۱۵ تلفن: 09136864830

09136864830 وب‌سایت: seetoservice.com

۳. سام سرویس (نمایندگی رسمی)

سام سرویس یکی از مراکز رسمی خدمات پس از فروش محصولات سامسونگ در ایران است و خدمات تعمیر تخصصی انواع لوازم خانگی این برند را مطابق استانداردهای شرکت ارائه می‌دهد. اگر دستگاه شما تحت پوشش گارانتی باشد، خدمات براساس شرایط ضمانت انجام می‌شود و برای محصولات خارج از گارانتی نیز امکان دریافت خدمات تخصصی وجود دارد.

این مجموعه از تکنسین‌های آموزش‌دیده و قطعات اصلی استفاده می‌کند و خدمات تعمیر یخچال، لباسشویی، ظرفشویی و تلویزیون سامسونگ را در سراسر کشور ارائه می‌دهد.

خدمات قابل ارائه

تعمیر یخچال و ساید بای ساید سامسونگ

تعمیر ماشین لباسشویی

تعمیر ماشین ظرفشویی

تعمیر تلویزیون سامسونگ

تأمین قطعات اصلی

خدمات گارانتی و خارج از گارانتی

اطلاعات تماس

آدرس: دفتر مرکزی تهران (خدمات در همه کشور از جملهه اصفهان)

دفتر مرکزی تهران (خدمات در همه کشور از جملهه اصفهان) امور مشتریان: 0218255

0218255 وب‌سایت: samservice.ir

۴. اصفهان تعمیر

اصفهان تعمیر یکی از مراکز باسابقه تعمیر لوازم خانگی در اصفهان است که خدمات تعمیر انواع محصولات سامسونگ را نیز ارائه می‌دهد. این مجموعه علاوه بر تعمیر قطعات مکانیکی، در زمینه تعمیر بردهای الکترونیکی و عیب‌یابی تخصصی دستگاه‌ها فعالیت می‌کند.

اعزام سریع تکنسین، امکان ارائه خدمات در روزهای تعطیل و پوشش مناطق مختلف اصفهان از ویژگی‌های این مرکز محسوب می‌شود.

شرکت اصفهان تعمیر esfahantamir.com

خدمات قابل ارائه

تعمیر یخچال سامسونگ

تعمیر ماشین لباسشویی

تعمیر ماشین ظرفشویی

تعمیر تلویزیون

تعمیر برد الکترونیکی

شارژ گاز و تعویض کمپرسور

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، خیابان کاشانی، نرسیده به چهارراه وفایی، کوچه حکیم سنایی

اصفهان، خیابان کاشانی، نرسیده به چهارراه وفایی، کوچه حکیم سنایی تلفن: 03191690931 – 09138354934

03191690931 – 09138354934 وب‌سایت: esfahantamir.com

۵. بهار تعمیر

بهار تعمیر یکی از مراکز ارائه‌دهنده خدمات تعمیر لوازم خانگی سامسونگ در اصفهان است که بخش عمده خدمات خود را در بهارستان و مناطق اطراف ارائه می‌دهد. این مجموعه با اعزام تعمیرکار به محل، بسیاری از ایرادهای رایج یخچال، لباسشویی، ظرفشویی و تلویزیون سامسونگ را بدون نیاز به جابه‌جایی دستگاه برطرف می‌کند.

ارائه فاکتور، عیب‌یابی اولیه و استفاده از قطعات استاندارد از خدمات این مجموعه محسوب می‌شود.

خدمات قابل ارائه

تعمیر یخچال سامسونگ

تعمیر ماشین لباسشویی

تعمیر ماشین ظرفشویی

تعمیر تلویزیون

سرویس دوره‌ای لوازم خانگی

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، بهارستان، خیابان الفت، نبش خیابان ولیعصر

اصفهان، بهارستان، خیابان الفت، نبش خیابان ولیعصر تلفن: 09135626146

09135626146 وب‌سایت: baharrepair.ir

۶. نیکی تعمیر

نیکی تعمیر یکی از مراکز فعال در زمینه تعمیرات سامسونگ در خمینی شهر و مناطق اطراف اصفهان است. این مجموعه خدمات تعمیر انواع لوازم خانگی سامسونگ را با اعزام تکنسین به محل مشتری ارائه می‌دهد و در زمینه عیب‌یابی تخصصی ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال و تلویزیون سامسونگ تجربه مناسبی دارد.

استفاده از تجهیزات تخصصی عیب‌یابی، ارائه خدمات در محل و تلاش برای کاهش زمان تعمیر، از ویژگی‌های این مرکز محسوب می‌شود. در بسیاری از موارد نیز تعمیرات بدون نیاز به انتقال دستگاه انجام می‌شود که علاوه بر صرفه‌جویی در زمان، احتمال آسیب ناشی از جابه‌جایی را کاهش می‌دهد.

خدمات قابل ارائه

تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ

تعمیر ماشین ظرفشویی سامسونگ

تعمیر یخچال و فریزر سامسونگ

تعمیر تلویزیون سامسونگ

تعمیر برد الکترونیکی و رفع انواع خطاهای دستگاه

اطلاعات تماس

آدرس: خمینی شهر، خیابان جانبازان، روبه‌روی کوچه ۱۸

خمینی شهر، خیابان جانبازان، روبه‌روی کوچه ۱۸ تلفن: 03191887874

03191887874 وب‌سایت: nikirepair.ir

۷. شاهین سرویس

شاهین سرویس یکی از مراکز تخصصی تعمیر لوازم خانگی سامسونگ در شاهین‌شهر است که خدمات خود را به ساکنان شاهین‌شهر و مناطق اطراف ارائه می‌دهد. این مجموعه با بهره‌گیری از تکنسین‌های مجرب، تعمیر انواع یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و تلویزیون سامسونگ را با رعایت استانداردهای فنی انجام می‌دهد.

اعزام سریع تعمیرکار، ارائه خدمات در محل و تمرکز بر عیب‌یابی دقیق، از مهم‌ترین ویژگی‌های این مرکز به شمار می‌رود. بسیاری از مشکلات رایج دستگاه‌های سامسونگ در همان مراجعه نخست برطرف می‌شوند.

خدمات قابل ارائه

تعمیر یخچال و ساید بای ساید سامسونگ

تعمیر ماشین لباسشویی

تعمیر ماشین ظرفشویی

تعمیر تلویزیون

تعمیر برد و قطعات الکترونیکی

اطلاعات تماس

آدرس: شاهین شهر، خیابان عطار، جنب لوازم خانگی نایس

شاهین شهر، خیابان عطار، جنب لوازم خانگی نایس تلفن: 03191899698

03191899698 وب‌سایت: shaheenservice.ir

۸. نجف سرویس

نجف سرویس یکی از مراکز ارائه‌دهنده خدمات تعمیر لوازم خانگی سامسونگ در نجف‌آباد است. این مجموعه علاوه بر تعمیرات تخصصی، خدمات سرویس و نگهداری دوره‌ای را نیز برای افزایش عمر مفید دستگاه‌های سامسونگ ارائه می‌دهد.

پوشش مناطق مختلف نجف‌آباد، اعزام سریع تعمیرکار و استفاده از تجهیزات مناسب برای عیب‌یابی، از مزیت‌های این مرکز محسوب می‌شود.

خدمات قابل ارائه

تعمیر یخچال و فریزر سامسونگ

تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ

تعمیر ماشین ظرفشویی سامسونگ

تعمیر تلویزیون سامسونگ

سرویس و نگهداری دوره‌ای لوازم خانگی

اطلاعات تماس

آدرس: نجف آباد، امیرآباد، بلوار بهشتی، نبش بلوار جمهوری

نجف آباد، امیرآباد، بلوار بهشتی، نبش بلوار جمهوری تلفن: 03191897542

03191897542 وب‌سایت: najafservice.ir

۹. فولاد سرویس

فولاد سرویس خدمات تعمیر انواع لوازم خانگی سامسونگ را در فولادشهر و شهرهای اطراف ارائه می‌دهد. این مجموعه به دلیل سرعت در اعزام تعمیرکار و تخصص در تعمیر یخچال‌های اینورتر، ساید بای ساید و ماشین لباسشویی سامسونگ شناخته می‌شود.

خدمات قابل ارائه

تعمیر یخچال و ساید بای ساید سامسونگ

تعمیر ظرفشویی و لباسشویی

تعمیر تلویزیون

تعویض کمپرسور، شارژ گاز و تعمیر برد

اطلاعات تماس

آدرس: فولادشهر، خیابان شهدا، روبه‌روی بازار میوه

فولادشهر، خیابان شهدا، روبه‌روی بازار میوه تلفن: 03191887874

03191887874 وب‌سایت: fuladservice.ir

۱۰. سام اصفهان

سام اصفهان یکی از نمایندگی تخصصی تعمیرات سامسونگ و سام در اصفهان است که خدمات تعمیر انواع لوازم خانگی این برند را با اعزام سریع تعمیرکار ارائه می‌دهد. این مجموعه در زمینه تعمیر یخچال، ساید بای ساید، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، تلویزیون و سایر محصولات سامسونگ فعالیت دارد و تلاش می‌کند خدمات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مشتریان ارائه دهد.

قرار گرفتن این مرکز در محدوده دروازه تهران، دسترسی مناسبی برای ساکنان بخش‌های مختلف شهر فراهم کرده است. همچنین امکان ثبت درخواست تلفنی و اعزام تعمیرکار در سریع‌ترین زمان، از مزیت‌های این مجموعه به شمار می‌رود.

خدمات قابل ارائه

تعمیر یخچال و ساید بای ساید سامسونگ

تعمیر ماشین لباسشویی و ظرفشویی

تعمیر تلویزیون‌های LED، QLED و Smart TV سامسونگ

عیب‌یابی تخصصی، تعمیر برد الکترونیکی و تعویض قطعات

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، دروازه تهران، ابتدای خیابان فروغی

اصفهان، دروازه تهران، ابتدای خیابان فروغی موبایل: 09130796844

09130796844 وب‌سایت: sam-isfahan.ir

چگونه بهترین مرکز تعمیرات سامسونگ در اصفهان را انتخاب کنیم؟

انتخاب یک مرکز تعمیرات سامسونگ در اصفهان تأثیر مستقیمی بر کیفیت تعمیر و عمر مفید دستگاه دارد. هنگام انتخاب، تنها به هزینه تعمیر توجه نکنید و این موارد را نیز بررسی کنید:

تجربه و تخصص تعمیرکار

تعمیر لوازم خانگی سامسونگ نیازمند دانش فنی و تجربه کافی است. مراکزی را انتخاب کنید که از تکنسین‌های متخصص و آموزش‌دیده استفاده می‌کنند.

استفاده از قطعات اصلی

به‌کارگیری قطعات استاندارد و اصلی، از خرابی مجدد دستگاه جلوگیری کرده و عملکرد آن را حفظ می‌کند.

ضمانت خدمات

ارائه ضمانت تعمیر، نشان‌دهنده اطمینان مرکز از کیفیت خدمات و مسئولیت‌پذیری آن است.

اعزام تعمیرکار به محل

مراکزی که خدمات تعمیر در محل ارائه می‌دهند، علاوه بر صرفه‌جویی در زمان، از آسیب‌های ناشی از جابه‌جایی دستگاه جلوگیری می‌کنند.

شفافیت هزینه‌ها

اعلام هزینه قبل از شروع تعمیر و ارائه فاکتور، یکی از نشانه‌های حرفه‌ای بودن یک مرکز تعمیرات است.

با در نظر گرفتن این معیارها، می‌توانید بهترین نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی سامسونگ در اصفهان را انتخاب کرده و با اطمینان بیشتری دستگاه خود را به متخصصان بسپارید.

جدول مقایسه مراکز

نام مرکز تعمیر در محل ضمانت خدمات پوشش مناطق اصفهان ثبت درخواست آنلاین نمایندگی سامسونگ اصفهان ✅ ✅ ✅ ✅ سیتو سرویس ✅ ✅ ✅ ✅ سام سرویس ✅ ✅ ✅ ✅ اصفهان تعمیر ✅ ✅ ✅ ✅ بهار تعمیر ✅ ✅ محدوده بهارستان ✅ نیکی تعمیر ✅ ✅ خمینی‌شهر و اطراف ✅ شاهین سرویس ✅ ✅ شاهین‌شهر و اطراف ✅ نجف سرویس ✅ ✅ نجف‌آباد و اطراف ✅ فولاد سرویس ✅ ✅ فولادشهر و اطراف ✅ سام اصفهان ✅ ✅ ✅ ✅