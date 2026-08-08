با تصمیم سهامداران فولاد مبارکه در تصویب بودجه سپاهان صورت گرفت؛
سرمایهگذاری بر ورزش؛ انتخابی برای توسعه پایدار و نشاط اجتماعی
افزایش سرمایهگذاری فولاد مبارکه در باشگاه سپاهان، تنها حمایت از یک مجموعه ورزشی نیست؛ بلکه رویکردی توسعهمحور است که با تقویت ورزش حرفهای، پرورش استعدادها، ارتقای امید و نشاط اجتماعی و تقویت هویت ملی، نشان میدهد سرمایهگذاری بر ورزش میتواند به موتور توسعه پایدار و آیندهسازی برای جامعه تبدیل شود.
افزایش سرمایهگذاری فولاد مبارکه در باشگاه سپاهان، تنها حمایت از یک مجموعه ورزشی نیست؛ بلکه رویکردی توسعهمحور است که با تقویت ورزش حرفهای، پرورش استعدادها، ارتقای امید و نشاط اجتماعی و تقویت هویت ملی، نشان میدهد سرمایهگذاری بر ورزش میتواند به موتور توسعه پایدار و آیندهسازی برای جامعه تبدیل شود.
به گزارش اصفهان امروز، باشگاهداری در ایران اغلب با یک نگاه صرفاً «هزینهای» یا «هواداری» سنجیده میشود، در حالیکه در چارچوبهای نوین حکمرانی شرکتی و توسعه پایدار، ورزش یکی از مؤثرترین ابزارهای سرمایهگذاری اجتماعی است؛ ابزاری که همزمان بر سلامت جسم و روان، امید اجتماعی، پیشگیری از آسیبها، توانمندسازی نسل جوان، هویت شهری و حتی دیپلماسی فرهنگی اثر میگذارد. از این منظر، ورود شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عرصه باشگاهداری و پشتیبانی پایدار از باشگاه فرهنگیورزشی فولاد مبارکه سپاهان را باید یک تصمیم «راهبردی» دانست؛ تصمیمی که نشان میدهد این شرکت، خود را صرفاً یک بنگاه تولیدی نمیبیند، بلکه نقش یک نهاد توسعهای و اجتماعی را نیز برای خود تعریف کرده است.
آنچه فولاد مبارکه در قالب باشگاه سپاهان رقم زده، صرفاً نگهداری یک تیم در یک رشته نیست. با برخورداری باشگاه از حدود ۲۳۰۰ ورزشکار در ۱۵ رشته و ۶۸ تیم ورزشی، سپاهان به یک اکوسیستم بزرگ پرورش استعداد و توسعه ورزش حرفهای تبدیل شده است؛ اکوسیستمی که خروجی آن، افزایش شور و نشاط در جامعه، کشف و تربیت قهرمانان، ارتقای سرمایه اجتماعی اصفهان و ایران، و کاستن از فشار بسیاری از مسائل اجتماعی و رفتاری است. در سالِ هزار و چهارصد و چهار ورزشکاران سپاهانی بیستونه قهرمانی،چهارده نایبقهرمانی و پنج رتبه سوم را به همراه آوردند.
صدویازده ملیپوش ( 76 آقا و 35 خانم )، از میان همین ورزشکاران سپاهانی، در سال ۱۴۰۴ پیراهن تیم ملی را پوشیدند.
اما داستان همینجا تمام نمیشود. فولاد مبارکه فقط سپاهان را حمایت نمیکند. هشتصدوهشتادوشش نفر، در شصتوپنج تیم ورزش کارگری، برای کارگران این مجموعه افتخار آفریدند؛ و فولاد مبارکه در سال گذشته شرکت برتر کشور در ورزش بانوان شناخته شد.
چهار هزاروسیصد نفر از فرزندان کارکنان، در سیویک پایگاه ورزشی در اصفهان و چهارمحالوبختیاری، از همین حالا ، برای آینده تمرین میکنند.
صدوبیستوپنج هزار کارت ورزشی. دویستوبیست هزار متر مربع زمین و سالن به ارزش چهار هزار میلیارد تومان. همه برای حمایت از سلامتی و نشاط کارگران ، بازنشستگان و خانواده بزرگ فولاد. این ابعاد، زمانی معنا و وزن واقعی خود را نشان میدهد که بدانیم حمایت از ورزش، در بسیاری از کشورهای توسعهیافته دقیقاً به عنوان یک «سیاست عمومی مکمل» برای سلامت و انسجام اجتماعی عمل میکند؛ با این تفاوت که فولاد مبارکه این نقش را در قالب مسئولیت اجتماعی بنگاه و با سرمایهگذاری هدفمند انجام داده است.
در مجمع عمومی شرکت فولاد مبارکه، در شرایطی که شرکت با وجود انواع چالشها موفق به خلق سود قابل توجه شد، سهامداران تصمیم گرفتند با اولویت دادن به بازسازی خسارات ناشی از حملات دشمن، سود کمتری نسبت به سالهای گذشته توزیع شود. در عین حال، بودجه مسئولیتهای اجتماعی و بودجه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان نیز تصویب شد. بر اساس نظر سهامداران، بودجه باشگاه امسال ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. همین «جمع میان عقلانیت اقتصادی و مسئولیت اجتماعی» پیام روشنی دارد: فولاد مبارکه توسعه را فقط در ترازنامه مالی خلاصه نمیکند؛ بلکه توسعه را در شادی مردم، انگیزه نسل جوان، غرور ملی و سلامت جامعه نیز میبیند.
چرا باشگاهداری یک ابزار قدرتمند مسئولیت اجتماعی است؟
ورزش، یکی از معدود عرصههایی است که میتواند در کوتاهمدت «هیجان مثبت و امید» تولید کند و در میانمدت و بلندمدت «عادتهای سالم و سرمایه انسانی» بسازد. سرمایهگذاری در باشگاهداری، زمانی که به شکل توسعهمحور اجرا شود، چند کارکرد همزمان دارد:
نخست، ایجاد «مسیرهای جایگزین» برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و دور کردن آنان از محیطهای پرخطر. دوم، ساخت «الگوهای قابل مشاهده» برای نسل تازه؛ قهرمانان و ورزشکارانی که به زبان رفتار و دستاورد، پیام تلاش، انضباط و امید را منتقل میکنند. سوم، تقویت «همبستگی اجتماعی» از طریق تجربههای مشترک جمعی، بهویژه در شهرهای صنعتی که فشارهای کار و دغدغههای اقتصادی میتواند انگیزه عمومی را فرسوده کند. چهارم، تولید «هویت شهری و منطقهای»؛ بهگونهای که شهر و استان، خود را در آئینه افتخارهای باشگاه ببیند و احساس تعلق تقویت شود.
در این چارچوب، باشگاه سپاهان فقط یک باشگاه نیست؛ یک نهاد اجتماعی-فرهنگی است که در قالب ورزش، بخشی از کارکردهای سلامت روان جامعه و سرمایه فرهنگی را به دوش میکشد. فولاد مبارکه با ورود جدی به این عرصه، در واقع نشان داده که توسعه پایدار را نه با شعار، بلکه با «نهادسازی» دنبال میکند.
تاثیرات مثبت باشگاهداری فولاد مبارکه بر جامعه؛ از امید تا کاهش آسیبها
در زمانهای که جامعه با انواع نگرانیها و فشارهای اقتصادی و روانی روبهروست، رخدادهای ورزشی و موفقیتهای تیمی میتواند به شکل ملموس سطح امید و شادکامی را بالا ببرد. پیروزیهای سپاهان در رقابتهای داخلی و حضورهای اثرگذار در سطح منطقهای و قارهای، در بسیاری از مقاطع برای مردم اصفهان و هواداران این باشگاه، به یک «منبع انرژی روانی» تبدیل شده است. امید اجتماعی فقط یک مفهوم انتزاعی نیست؛ امید، سرمایهای است که کیفیت رابطه مردم با زندگی روزمره را تغییر میدهد، تحملپذیری را بالا میبرد، و حتی مشارکت اجتماعی را تقویت میکند. باشگاههایی مانند سپاهان، عملاً کارخانه تولید «خاطره جمعی مثبت» هستند و این خاطره جمعی مثبت، یکی از اجزای پنهان اما بسیار اثرگذار انسجام اجتماعی است.
کاهش مشکلات و آسیبهای اجتماعی از مسیر ورزش سازمانیافته
ورزش سازمانیافته بهویژه در ردههای سنی پایه، مسیرهای سالمی برای تخلیه انرژی، شکلدهی هویت، و ساخت شبکههای دوستی و حمایتی ایجاد میکند. نوجوانی و جوانی، دورهای است که اگر «سازههای جایگزین سالم» وجود نداشته باشد، احتمال لغزش به سمت رفتارهای پرخطر افزایش مییابد. توسعه آکادمیها، تیمهای پایه، و پوشش چندرشتهای سپاهان، یعنی هزاران نوجوان و جوان به جای پرسهزنی بیهدف، به برنامه تمرینی منظم، نظم فردی، هدفگذاری و رقابت سالم وارد میشوند. این فرایند، به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کاهش بزهکاری خرد، کاهش گرایش به مصرف مواد، کاهش پرخاشگری بیهدف، و حتی کاهش ترک تحصیل (در برخی الگوها با پیوند مدرسه-باشگاه) نقش دارد.
ترویج فرهنگ سلامت و افزایش فعالیت بدنی
یکی از چالشهای جدی جوامع شهری، کاهش تحرک بدنی و پیامدهای آن مثل چاقی، بیماریهای قلبی-عروقی و اختلالات متابولیک است. باشگاههای بزرگ چندرشتهای با قدرت رسانهای و هویتی خود، میتوانند «فرهنگ ورزش» را در جامعه تقویت کنند. وقتی یک باشگاه در رشتههای مختلف فعال است و قهرمان و تیم دارد، خانوادهها بیشتر به ورزش بهعنوان یک مسیر جدی نگاه میکنند، ثبتنام در رشتهها افزایش مییابد، و ورزش از یک فعالیت تفننی به یک «سبک زندگی» نزدیکتر میشود. سپاهان در این نقطه، ظرفیت فرهنگسازی جدی دارد و فولاد مبارکه با پشتیبانی از آن، در واقع در حوزه سلامت عمومی نیز سرمایهگذاری کرده است.
تقویت سرمایه اجتماعی و هویت شهری اصفهان
باشگاههای بزرگ، بخشی از «روایت شهر» میشوند. سپاهان برای اصفهان، فقط یک نام ورزشی نیست؛ نماد نظم، تلاش، رقابتپذیری و ریشهداری است. این نمادسازی، حس تعلق را بالا میبرد، گفتوگوی اجتماعی مثبت ایجاد میکند، و حتی میتواند شکافهای اجتماعی را در مقاطع مختلف کاهش دهد؛ چون افراد با هر سلیقه و طبقهای میتوانند در یک نقطه مشترک جمع شوند: افتخار به تیم شهرشان.
افتخارآفرینی سپاهان در ایران و جهان و نقش آن در برند ملی
باشگاه فرهنگیورزشی سپاهان طی سالهای گذشته در رشتههای مختلف، یکی از قطبهای ورزش ایران بوده است. حضور در سطح اول فوتبال ایران، نقشآفرینی در رقابتهای آسیایی، و نیز قدرت چندرشتهای در سایر ورزشها، سپاهان را در جایگاه یک باشگاه «کادرساز» و «افتخارآفرین» تثبیت کرده است. موفقیتهای باشگاهی وقتی ارزش افزوده اجتماعی پیدا میکند که به تیمهای ملی متصل شود؛ و سپاهان دقیقاً در همین نقطه اثرگذار بوده است: پرورش تعداد قابل توجهی از ورزشکاران در رشتههای گوناگون که در تیمهای ملی حضور داشتهاند و برای استان و کشور افتخار آفریدهاند.
این افتخارآفرینی، فقط مدال و جام نیست؛ یک پیام عمومی دارد: «میشود در ایران، ساختار حرفهای ایجاد کرد؛ میشود از استعدادها مراقبت کرد؛ میشود با برنامهریزی، نتیجه گرفت.» همین پیام، در سطح اجتماعی امیدآفرین است و در سطح ملی به برند ایران در حوزه ورزش کمک میکند.
کشف استعدادها و توسعه ورزش حرفهای؛ از آکادمی تا قهرمانی
یکی از ارزشمندترین خروجیهای باشگاهداری توسعهمحور، ایجاد زنجیره کامل «استعدادیابی تا قهرمانی» است. این زنجیره، اگر درست طراحی شود، چند مرحله کلیدی دارد: کشف استعداد در سنین پایین، آموزش اصولی، حمایت روانی و تغذیهای، مسابقهدادن هدفمند، و در نهایت انتقال به تیمهای بزرگسالان و تیم ملی. باشگاهی که چندرشتهای است و تعداد تیمهای زیادی دارد، شانس بالاتری برای پوشش وسیعتر استعدادها در سطح استان و حتی کشور خواهد داشت.
وقتی گفته میشود سپاهان ۶۸ تیم دارد، یعنی بستر رقابت و رشد برای طیف وسیعی از ردههای سنی فراهم شده است. این یعنی «سرمایه انسانی ورزش» در مقیاس بزرگ تولید میشود. فولاد مبارکه با تامین پایدار منابع و پشتوانه سازمانی، امکان حرفهای شدن این چرخه را تقویت کرده است. حرفهای شدن ورزش، صرفاً به جذب ستارهها محدود نیست؛ حرفهای شدن یعنی استانداردسازی تمرین، پزشکی ورزشی، مدیریت عملکرد، تربیت مربی، و ثبات مالی. همه اینها نیازمند یک حامی قدرتمند و با ثبات است؛ و این دقیقاً همان نقش کلیدی فولاد مبارکه است.
نمونههای موفق جهانی؛ وقتی صنعت، ورزش را به توسعه اجتماعی پیوند میزند
در جهان، نمونههای متعددی وجود دارد که شرکتهای صنعتی و بزرگ، با حمایت پایدار از باشگاهها، هم ورزش حرفهای را رشد دادهاند و هم اثر اجتماعی ساختهاند. چند نمونه شاخص:
بایر لورکوزن (آلمان) و شرکت Bayer
باشگاه بایر لورکوزن از دل شرکت بایر شکل گرفت و سالهاست یکی از نمونههای شناختهشده پیوند صنعت و ورزش است. تجربه آلمان نشان میدهد که وقتی حمایت شرکتی به صورت ساختاری و طولانیمدت انجام شود، باشگاه تبدیل به یک نهاد پایدار برای پرورش بازیکن، ایجاد زیرساخت، و تقویت هویت شهری میشود؛ نه یک پروژه کوتاهمدت تبلیغاتی. این الگو بسیار نزدیک به منطق حمایت فولاد مبارکه از سپاهان است؛ یعنی حمایت مستمر و هویتمحور.
پیاسوی آیندهوون (هلند) و شرکت Philips
پیاسوی بهعنوان باشگاهی که ریشه در جامعه کارگری-صنعتی آیندهوون دارد، نشان میدهد باشگاهداری صنعتی چگونه میتواند کیفیت زندگی شهری را ارتقا دهد و یک شهر را به واسطه ورزش، در نقشه فرهنگی اروپا برجسته کند. تقویت هویت شهری و امید اجتماعی، از مهمترین آثار چنین الگوهایی است.
باشگاههای شرکتی در ژاپن (الگوهای مبتنی بر شرکتهای بزرگ)
در ژاپن، بسیاری از تیمها و باشگاهها یا ریشه شرکتی دارند یا در قالب حمایتهای ساختاری شرکتها اداره میشوند؛ و نتیجه آن، توسعه منظم ورزش پایه، نظم حرفهای، و تربیت پیوسته بازیکنان و قهرمانان است. نقطه قوت ژاپن، «سیستم» است؛ چیزی که سپاهان به دلیل چندرشتهای بودن و گستردگی تیمها ظرفیت نزدیک شدن به آن را دارد.
این نمونهها نشان میدهند که حمایت فولاد مبارکه از سپاهان، نه یک پدیده محلی، بلکه همراستا با یک سنت جهانی در حکمرانی اجتماعی بنگاههای بزرگ است: صنعت، وقتی بزرگ است، باید سهمی از رشد فرهنگی و سلامت جامعه را نیز به دوش بکشد.
چرایی شایسته تقدیر بودن ورود فولاد مبارکه به باشگاهداری
ورود به ورزش حرفهای و چندرشتهای، مسئولیت سنگینی است. این حوزه، انتظارات عمومی، نظارت رسانهای، حساسیت اجتماعی و نیاز به شفافیت مالی بالایی دارد. فولاد مبارکه با قبول این میدان، در واقع پذیرفته که نقش اجتماعیاش فراتر از مرزهای کارخانه است و باید برای «انسان» نیز سرمایهگذاری کند؛ انسانی که هم کارگر و کارمند صنعت است، هم شهروند جامعه میزبان، هم نوجوانی که آیندهاش در گرو فرصتهای سالم است.
این تصمیم، بهویژه در شرایطی که شرکت با چالشهای کلان مواجه است، ارزش مضاعف دارد؛ زیرا نشان میدهد نگاه فولاد مبارکه، نگاه «مسئولانه و بلندمدت» است: هم بازسازی خسارات و الزامات کشور را میبیند، هم نیاز جامعه به امید و نشاط و ورزش را. چنین توازنی، دقیقاً همان چیزی است که از یک بنگاه بزرگ ملی انتظار میرود.
باشگاهداری فولاد مبارکه و پشتیبانی از باشگاه فرهنگیورزشی فولاد مبارکه سپاهان را باید یکی از نمونههای برجسته مسئولیت اجتماعی توسعهمحور در ایران دانست؛ اقدامی که در آن «سرمایهگذاری» به جای آنکه صرفاً هزینه تلقی شود، به عنوان یک ابزار تولید ارزش اجتماعی، فرهنگی و انسانی عمل میکند. سپاهان با گستره چندرشتهای، شبکه بزرگ ورزشکاران، تیمهای متعدد و ظرفیت قهرمانسازی، به موتور محرک توسعه ورزش حرفهای در استان اصفهان تبدیل شده و با افتخارآفرینیهای ملی و بینالمللی، نقش مهمی در ارتقای غرور عمومی و هویت شهری ایفا کرده است.
در کنار این افتخارات، مهمترین دستاورد این مسیر شاید چیزی باشد که کمتر در آمارهای رسمی دیده میشود اما در زندگی روزمره مردم قابل لمس است: افزایش امید، افزایش نشاط، ایجاد مسیرهای سالم برای نوجوانان و جوانان، و کمک به کاهش برخی مشکلات اجتماعی از طریق گسترش فرهنگ ورزش. از این زاویه، باید از فولاد مبارکه برای ورود جدی، پایدار و ساختارمند به عرصه ورزش و باشگاهداری تمجید کرد؛ زیرا این ورود، نشاندهنده درک عمیق از نقش صنعت در ساختن جامعهای سالمتر، باانگیزهتر و آیندهدارتر است.