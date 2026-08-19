از سال چالش ها تا امید به آینده

در سال ‌۱۴۰۴ و زمانی که دو جنگ ناجوانمردانه سایه بر تولید و صنعت کشور انداخته بود، فولاد‌مبارکه علیرغم وجود چالش های بسیار در حوزه های انرژی، رکود بازارها و... در کنار تداوم تولید، مجموعه‌ای از اقدامات مسئولیت اجتماعی خود را در حوزه‌های سلامت، محرومیت زدایی و توسعه فرهنگی اجتماعی با محوریت انس با قرآن دنبال کرد.

از طرح غربالگری سرطان‌های روده بزرگ و سینه در اصفهان تا حمایت از خانواده‌های کم بضاعت، اقشار آسیب‌پذیر و توسعه زیرساخت‌های محلی؛اقدامی ماندگار بود که شاید در هیاهوی آن روزها و شرایط پایان سال گذشته که کشور در حال جنگ با دشمن بود به خوبی دیده نشد...