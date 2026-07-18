جدول خاموشی برق اردستان برای امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد؛ قطعی برق اردستان، زواره، مهاباد، موغار و روستاهای تابعه در نوبت‌های دوساعته از ساعت ۱۴ تا ۲۴ انجام می‌شود.

روابط عمومی امور برق شهرستان اردستان فهرست خاموشی‌های احتمالی ناشی از ناترازی انرژی در بخش خانگی و تجاری این شهرستان را برای امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ منتشر کرد. بر پایه این اطلاعیه، قطعی برق اردستان امروز از ساعت ۱۴ آغاز می‌شود و آخرین نوبت آن تا ساعت ۲۴ ادامه دارد. هر محدوده به‌طور میانگین یک نوبت دوساعته در جدول امروز قرار گرفته است.

نخستین نوبت از ساعت ۱۴ محدوده ایران‌خودرو و کارخانه فولاد کویر اردستان و همچنین شهرک شهید کریمی و مسکن مهر مهاباد را در بر می‌گیرد. شهر زواره و روستاهای جهان‌آباد و امیرآباد ریگستان از ساعت ۱۶ تا ۱۸ بدون برق خواهند بود و پرتعدادترین نوبت امروز، بازه ۱۸ تا ۲۰ است که خیابان‌های اصلی مهاباد، شهرک امام حسن و خیابان‌های قیام و شریعتی اردستان، شهر موغار و خوش‌آباد و شماری از روستاهای شهرستان را شامل می‌شود. آخرین نوبت‌ها نیز از ساعت ۲۰ تا ۲۴ به شهرک‌های مدرس، مطهری، کاوه و حافظ اردستان و روستاهای فسخود، کمشچه و منطقه سفلی اختصاص دارد.

جدول کامل خاموشی برق اردستان امروز به این شرح است:

ساعت خاموشی محدوده و معابر ۱۴ الی ۱۶ اردستان: ایران‌خودرو و کارخانه فولاد کویر ۱۴ الی ۱۶ مهاباد: شهرک شهید کریمی، مسکن مهر، پارک جنگلی تا چاه‌های کشاورزی کرمانی ۱۶ الی ۱۸ کل شهر زواره تا روستاهای جهان‌آباد و امیرآباد ریگستان ۱۸ الی ۲۰ مهاباد: خیابان اصلی شهر و جاده قدیم تا روستای حسین‌آباد ۱۸ الی ۲۰ روستاهای رحمت‌آباد، دولت‌آباد و قلعه‌گوشه ۱۸ الی ۲۰ کل شهر موغار، خوش‌آباد و جاده نطنز ۱۸ الی ۲۰ اردستان: شهرک امام حسن، خیابان قیام، شریعتی، شهید فائق تا بانک ملی ۱۸ الی ۲۰ روستاهای کچورستاق، امیران و تلک‌آباد ۲۰ الی ۲۲ اردستان: شهرک مدرس، شهرک شهید مطهری، کچومثقال، هندوآباد، کل روستاهای جاده اصفهان و منطقه برزاوند ۲۰ الی ۲۲ اردستان: شهرک کاوه، حافظ، روستاهای حسین‌آباد و سهامیه تا اسلام‌آباد، کریم‌آباد و نیرآباد ۲۲ الی ۲۴ روستاهای فسخود و کمشچه ۲۲ الی ۲۴ ابتدای جاده درباغ، مسیر چاه‌های کشاورزی محبان و کل منطقه سفلی

امور برق شهرستان اردستان تأکید کرده است که این برنامه احتمالی است و بسته به وضعیت شبکه سراسری ممکن است ساعت‌ها جابه‌جا شود یا خاموشی در برخی محدوده‌ها اجرا نشود. مشترکانی که می‌خواهند برنامه دقیق و شخصی خود را ببینند، می‌توانند با وارد کردن شناسه قبض یا شماره موبایل در اپلیکیشن «برق من» یا بازوی آن در پیام‌رسان بله به نشانی ble.ir/BarghemanBot برنامه محل خود را دریافت کنند. در صورت بروز حادثه یا قطعی خارج از برنامه نیز شماره ۱۲۱ به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی مشترکان است.

توصیه کارشناسان این است که پیش از وصل مجدد برق، دوشاخه لوازم حساس مانند یخچال، تلویزیون، پکیج و کولر گازی از پریز جدا شود تا نوسان لحظه بازگشت برق به آن‌ها آسیب نزند. جابه‌جایی مصرف دستگاه‌های پرمصرف مانند ماشین لباسشویی، ظرفشویی و اتو به ساعات پایانی شب و تنظیم دمای کولر گازی روی ۲۴ تا ۲۶ درجه هم بیشترین کمک را به کاهش بار شبکه و کوتاه‌تر شدن خاموشی‌ها می‌کند.