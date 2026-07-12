اگر ساکن شاهین‌شهر هستید و می‌خواهید بدانید برق منطقه شما چه ساعتی قطع می‌شود، کافی است ابتدا گروه محل سکونت خود (A تا V) را در جدول مناطق پیدا کنید و سپس با مراجعه به جدول زمان‌بندی خاموشی، ساعت قطعی برق را مشاهده کنید.

در ادامه، لیست کامل گروه‌های خاموشی و برنامه زمان‌بندی قطع برق شاهین‌شهر منتشر شده است.

برنامه خاموشی برق شاهین‌شهر از ۲۰ تا ۲۶ تیر ۱۴۰۵

بر اساس جدول منتشرشده از سوی شرکت توزیع برق، تنها برنامه خاموشی روز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ اعلام شده و سایر روزهای هفته در این جدول برنامه‌ای ثبت نشده است.

جدول خاموشی روز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵

ساعت خاموشی گروه‌ها ۱۰ تا ۱۲ N - R ۱۲ تا ۱۴ U - B ۱۴ تا ۱۶ C - E - D ۱۶ تا ۱۸ S - L - A

نکته: برای اطلاع از زمان خاموشی، ابتدا باید گروه محل سکونت خود را از جدول مناطق پیدا کنید.

جدول گروه‌بندی مناطق خاموشی برق شاهین‌شهر

گروه A

کوی مهدیه

سایت

دانشکده پدافند

شهرک نبایش

شهرک پردیس

مسکن مهر شاهین‌شهر

گروه B

غرب بلوار طالقانی و خیابان شهید شریفی

فرعی ۱ و ۲ بلوار عطار

خیابان دهخدا و استاد معین

بلوار شهید مطهری

ساختمان نگارستان

آتش‌نشانی

پارکینگ شهرداری

آموزش و پرورش

مرکز بهداشت

سالن اندیشه

کمیته امداد

کلینیک فرهنگیان

خیابان میرداماد و امام محمد غزالی

نیمه شرقی فرعی ۱، ۲ و ۴ شرقی نظامی

فرعی ۵ شرقی

گروه C

شرق بلوار طالقانی

خیابان ایثارگران

شهید شیروی

بهشت

ابن‌سینا

استاد شهریار

اقبال لاهوری

مجتمع مسکونی گلستان (بانک استان)

شهرک میلاد

بلوار جمهوری اسلامی

جانبازان

استقلال

آزادی

نیمه جنوبی خیابان معراج

بعثت

فروشگاه میلاد

شهربازی شهر

گروه D

شهرک گز (لاله سرخ)

بلوار شهدا

منطقه صنعتی گز

خیابان فردوسی

خیابان جمهوری و اطراف آن

بلوار امام

خیابان آزادی

ورزشگاه کوثر

گروه E

خیابان شهید باهنر

بانک استان

شهرک گرگاب

منطقه صنعتی گرگاب

باغات

گروه F

بلوار عطار

خیابان صائب

بلوار شریعتی

خیابان انوری

بخش میانی منازل چوپی

گروه G

قسمت شمالی بلوار امانت

خیابان شیخ فضل‌الله نوری

بلوار مدرس

مولوی

طباطبایی

گروه H

جنوب بلوار امانت

بلوار خیرین مدرسه‌ساز

شهرک امیرکبیر (به جز منازل چوپی)

خیابان‌های حقانی، بهار، رودکی، جامی، عارف، حکیم سنایی و فرخی

قسمت شمالی خیابان کارگر

قسمت جنوبی بلوار نظامی از فرعی ۶ شرقی

حاجی‌آباد

گروه I

خیابان نبوت

بلوار توحید

حدفاصل فلکه آتش‌نشانی ردانی‌پور تا فلکه کتاب

خیابان‌های رازی

اطلسی

بهارستان

بوستان

بلوار سهراب سپهری

خیابان ملک‌الشعرا

خیام شرقی

بلوار رازی

قسمت میانی خیابان کارگر

اداره گاز

گروه J

خیابان‌های خیام غربی و میانی

ملک‌الشعرا غربی و میانی

خیابان مهارت تا چهارراه کوثر

جنوب خیابان قیصر امین‌پور

قسمت جنوبی خیابان حافظ

قسمت جنوبی خیابان شیخ بهایی

مجتمع‌های ارگ نفت

مرکز تجاری ققنوس

شهر پردار

دانشگاه اصفهان

هنرستان قیصر

فنی و حرفه‌ای

گروه K

شهرک امید

محله امام حسین

بلوار ۹ دی

خیابان‌های عمان سامانی

کوثر غربی و شرقی

بلوار دانشجو

خیابان آبان و صدر

خیابان شهید بیدارم

قسمت جنوبی خیابان مهارت از چهارراه کوثر

جنوب دانشگاه پیام نور

گروه L

شهرک فدک

شهرک گاز

بلوار علیمردان‌خان

مجتمع تجاری پاراتک

مرکز معاینه فنی

بنیاد ازدواج

خیابان‌های شهید خرازی (بین مظاهر، حره و فرهنگسرا)

بلوار ستارخان

شیخ بهایی

ابتدای حافظ جنوبی

ابتدای بلوار نظامی تا نیمه فرعی‌های غربی

نیمه شرقی فرعی‌های ۱، ۲ و ۴ شرقی نظامی

فرعی ۵ شرقی

گروه M

روستای جهادآباد

دانشگاه آزاد شاهین‌شهر

گروه N

شهرک شهید مطهری

مالک اشتر

خیابان دانشگاه

شهرک امام علی

بازار شهید خرازی

خیابان‌های پاسداران

ابوریحان

دکتر حسابی

بلوار فردوسی

پاسار ملت

تالار شیخ بهایی

نیمه غربی فرعی‌های خیابان دکتر حسابی

گروه O

شهرک الهیه (کوی کارمندان)

بهشت معصومه

صحرای گرگاب

گروه P

خیابان شهید چمران

نیمه شرقی فرعی‌های خیابان سعدی شمالی

صبا

شهید یاسینی

حافظ شمالی

بیرون اعتصامی

شمال بلوار امام

حدفاصل خیابان خ پروین تا سعدی شمالی

پاساژهای تخت جمشید

رنگینه

مریم

معینی

بابونه

امیر

گز قدس

گروه Q

محله هشت‌بهشت

کمپ گردشگری

ترمینال

شیشه‌ای

بلوار شهید بهشتی (مخابرات)

به جز فرعی ۶ شرقی مخابرات

نیمه فرعی‌های ۴، ۷، ۸، ۱۱ و ۱۳ غربی مخابرات

شهرداری

مرکز شاهین‌مال

گروه R

محله گلدیس

گروه S

خوابگاه دانشگاه مالک اشتر

شهرک میلاد

بلوار شهید منتظری

خیابان‌های قائم

میثاق

کوثر

میعاد

نیمه شمالی خیابان معراج

گروه T

خیابان نبوت

بلوار توحید

حدفاصل فلکه آتش‌نشانی ردانی‌پور تا فلکه کتاب

خیابان‌های رازی

اطلسی

بهارستان

بوستان

بلوار سهراب سپهری

خیابان ملک‌الشعرا شرقی

خیام شرقی

بلوار رازی

گروه U

روستای مورچه‌خورت

گروه V

شهرک گز

بلوار معلم

خیابان‌های اشراقی

شهید خرازی

ولیعصر

بهشت

شهید باهنر

درمانگاه مرحوم عیاس‌گزنی

پمپ بنزین بلوار معلم

چگونه زمان خاموشی برق منطقه خود را پیدا کنیم؟

برای مشاهده زمان قطعی برق کافی است:

نام خیابان یا محله خود را در جدول گروه‌ها پیدا کنید. حرف گروه (A تا V) را یادداشت کنید. به جدول زمان‌بندی خاموشی مراجعه کنید. ساعت درج‌شده مقابل گروه خود، زمان احتمالی خاموشی برق شماست.

سوالات متداول

برنامه خاموشی برق شاهین‌شهر برای چه تاریخی منتشر شده است؟

این جدول مربوط به هفته ۲۰ تا ۲۶ تیر ۱۴۰۵ است.

خاموشی برق همه مناطق شاهین‌شهر در یک ساعت انجام می‌شود؟

خیر. هر منطقه در یکی از گروه‌های A تا V قرار دارد و زمان خاموشی هر گروه متفاوت است.

اگر نام محله خود را پیدا نکردم چه کنم؟

نزدیک‌ترین خیابان یا بلوار اصلی را در جدول گروه‌بندی جستجو کنید یا از طریق شناسه قبض و سامانه شرکت توزیع برق، گروه مصرف خود را استعلام بگیرید.