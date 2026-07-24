امور برق شهرستان شاهین شهر و میمه جدول زمان‌بندی خاموشی‌های ناشی از کمبود نیرو را برای امروز جمعه ۲ مرداد اعلام کرد. بر پایه این جدول، قطعی برق شاهین شهر از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و در هفت بازه دوساعته تا ساعت ۲۴ ادامه پیدا می‌کند؛ به این ترتیب که در هر بازه، گروه‌های مشخصی از مشترکان با حروف لاتین علامت‌گذاری شده‌اند و خاموشی شامل حال آن‌ها می‌شود.

«جزئیات کامل را در خبر آغاز خاموشی‌های خانگی اصفهان بخوانید»

برنامه امروز نسبت به روزهای گذشته یک تفاوت محسوس دارد: بازه خاموشی تا نیمه‌شب امتداد یافته و دو نوبت پایانی، یعنی ساعت ۲۰ تا ۲۲ و ۲۲ تا ۲۴، هم در جدول درج شده است. بیشترین تراکم گروه‌ها هم مربوط به بازه ۱۴ تا ۱۶ با چهار گروه و بازه ۱۸ تا ۲۰ با چهار گروه است، در حالی که بازه ۱۲ تا ۱۴ تنها یک گروه را در بر می‌گیرد.

جدول زمان‌بندی خاموشی برق شاهین شهر و میمه تا جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

جدول زمان‌بندی قطعی برق شهرستان شاهین‌شهر و میمه

روز و تاریخ ساعت ۱۰ تا ۱۲ ساعت ۱۲ تا ۱۴ ساعت ۱۴ تا ۱۶ ساعت ۱۶ تا ۱۸ ساعت ۱۸ تا ۲۰ ساعت ۲۰ تا ۲۲ ساعت ۲۲ تا ۲۴ شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ V-I-N A C-E-D-L U-S-H G-B-J-K Q-R-F P-O یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ P-Q-G E-B-O V-F R-N-A-J-K C-U-H-L I S-D دوشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ O L-H Q-S-E-G-A-J-K C-V-U-P-F-I D R-N-B * سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ C G V-I S-N-A P-E-F-B U-H-D Q-R-L چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ D C K-U-P-R-H-N-B Q-G-L V-S-I-O J-E-A F پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ U-S-H P-F O-A-D V-E-B Q-R-N K-G-L C-I-J جمعه ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ R-F K-Q S-G-I-L-B O-D J-A V-P-N-C U-E-H

امور برق شهرستان شاهین شهر و میمه تأکید کرده است که ساعات ثبت‌شده در این جدول بر اساس برنامه اعلامی از سوی برق منطقه‌ای است و در صورت رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکین، خاموشی اعمال نمی‌گردد. بنابراین ساعت‌های یادشده احتمالی است و ممکن است بسته به وضعیت شبکه در همان روز تغییر کند یا اجرا نشود.

برای آنکه بدانید مشترک کدام گروه حرفی هستید و برنامه دقیق نشانی خودتان چیست، ساده‌ترین راه مراجعه به سامانه «برق من» است. کافی است شناسه قبض یا شماره موبایل ثبت‌شده روی قبض را در اپلیکیشن «برق من»، در بازوی این سامانه در پیام‌رسان بله به نشانی ble.ir/BarghemanBot، یا در سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به نشانی epedc.ir وارد کنید تا برنامه اختصاصی مشترک نمایش داده شود. جدول معابر و اطلاعیه‌های تکمیلی شاهین شهر نیز در کانال رسمی ایتای امور برق شهرستان به نشانی eitaa.com/bargheshahinshahr منتشر می‌شود.

در ساعت‌های خاموشی توصیه می‌شود دوشاخه لوازم حساس خانه مانند یخچال، تلویزیون، پکیج و کولر گازی از پریز جدا شود و پس از وصل مجدد برق، با فاصله چند دقیقه‌ای دوباره به برق متصل شود؛ نوسان لحظه وصل، شایع‌ترین علت آسیب به این دستگاه‌هاست. تنظیم دمای کولر گازی روی ۲۴ تا ۲۶ درجه، انتقال کار با اتو و ماشین لباسشویی و ظرفشویی به ساعات خارج از اوج مصرف، و خاموش نگه داشتن روشنایی‌های غیرضروری در بازه ظهر تا عصر، مؤثرترین کارهایی است که می‌تواند از تکرار و طولانی‌شدن خاموشی‌ها بکاهد.

در صورت بروز حادثه یا قطعی خارج از برنامه، شماره ۱۲۱ به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی حوادث و اتفاقات برق است. شماره‌های ۱۵۲۱ و ۱۰۰۰۱۵۲۱ نیز برای ارتباط با شرکت توزیع برق فعال است.