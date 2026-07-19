جدول خاموشی برق کاشان برای امروز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ منتشر شد. در این صفحه ساعت و محدوده احتمالی قطعی برق کاشان به تفکیک بازه‌های زمانی آمده و هر روز پیش از ساعات اوج به‌روز می‌شود.

برنامه خاموشی برق کاشان برای امروز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ (۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶) اعلام شد. اگر دنبال این هستید که بدانید برق محله‌تان امروز چه ساعتی می‌رود، ساعت و محدوده احتمالی قطعی برق کاشان را در جدول زیر به تفکیک بازه‌های دوساعته آورده‌ایم. این صفحه ثابت است و هر روز پیش از ساعات اوج مصرف، با تازه‌ترین اطلاعیه روابط عمومی امور برق شهرستان کاشان به‌روز می‌شود؛ پس می‌توانید همین نشانی را ذخیره کنید و هر روز به آن سر بزنید.

یک نکته مهم را همین ابتدا بگوییم: ساعت‌های زیر «احتمالی» است و ممکن است بسته به وضعیت شبکه و میزان مصرف تغییر کند. مبنای این جدول، اطلاعیه رسمی امور برق کاشان است، اما برنامه دقیق و شخصی هر مشترک را فقط از سامانه «برق من» می‌توان با شناسه قبض یا شماره موبایل دید؛ روش کارش را پایین‌تر توضیح داده‌ایم.

جدول خاموشی برق کاشان امروز، یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵

ساعت محدوده و معابر احتمالی خاموشی ۱۰ تا ۱۲ ابتدای خیابان بعثت، بلوار الغدیر، خیابان تابنده، میدان آب، خیابان وطنی؛ دست راست بلوار امام رضا از میدان کتاب تا میدان جهاد، خیابان ایمان، خیابان بهشتی از معلم تا چهارراه شاهد؛ از راوند به طرف کاشان سمت راست بلوار قطب، شهرک مطهری راوند، میدان راوند، بلوار فرازنده، بلوار سهراب سپهری، میدان سهراب سپهری، محله سادات، کوچه شهید طحانی، شهرک قطب، شهرک آزادگان؛ شهرک خاتم‌الانبیا (مسکن مهر)؛ قسمتی از مصلی فین؛ مسکن ملی کاشان، قسمتی از فین بزرگ به سمت حسن‌آباد، محله حیدری فین و کوچه‌های اطراف؛ خیابان نواب، بلوار خاندایی، کوچه درمانگاه نواب، خیابان صالحی، خیابان پیام‌نور، میدان گاز؛ دست چپ خیابان امیرکبیر از چهارراه سلمان تا هتل نگارستان، خیابان شاداب، حسن‌آباد و منطقه یزدآباد. ۱۲ تا ۱۴ بلوار ابوالرضا راوندی به طرف پلیس‌راه، طاهرآباد. ۱۴ تا ۱۶ روستاهای حسنارود، نشلج، علوی، مشهد اردهال و باریکرسف؛ جاده قمصر به سمت قمصر و شهر قمصر. ۱۶ تا ۱۸ بلوار مطهری، میدان معلم، بلوار باهنر، بلوار مادر؛ خیابان‌های میثاق، گازرگاه، کوچه‌های سجادیه و بلال، بلوار ساحلی؛ خیابان‌های راه‌آهن، نطنز، اباذر، غیاث‌الدین جمشید، بلوارهای چمران و فاطمیه؛ کمربندی از میدان زجاجی به سمت میدان بسیج سمت چپ، بلوار میوه و تره‌بار، انتهای بلوار کارگر، خیابان طالقانی؛ خیابان‌های امام، راه‌آهن، کمربندی از میدان زجاجی به سمت میدان بسیج سمت راست؛ از میدان کتاب دست چپ تا میدان جهاد، منطقه زیدی، دست چپ بلوار دانش از میدان جهاد تا بلوار زیتون؛ خیابان‌های پاسگاه، بهارستان، مخابرات، بهاران فاز ۲؛ دانشگاه کاشان و کوچه سنگ خارا؛ روستای مرق و سادیان؛ جاده قمصر، میدان زارع مجرد، بلوار ساحلی تا قبل از میدان ۹ دی، کوچه میلاد؛ کوچه باسکول جاده قمصر، شهرک ۲۲ بهمن، انتهای ۱۴ معصوم لتحر و اراضی دشت لتحر؛ خیابان‌های سلمان، بخارایی، بلوار سپیده کاشانی، خیابان اعتمادی، خیابان همت، لتحر، بلوار فضیلت، خیابان شمس‌آبادی، بلوار مناقب، مشفق کاشانی، ملا فتح‌الله، محله سرفره. ۱۸ تا ۲۰ خیابان کلیم کاشانی، دست چپ بلوار راوند از مدخل تا پل بهشتی، بلوار دانشجو؛ شهرک انقلاب، کوچه خندان، دست راست بلوار راوند از مدخل تا پل بهشتی؛ شهرک امیرالمومنین از بلوار امام رضا، بلوار عباس‌زاده و اطراف کاشان‌مال، بلوار ناجا؛ دست راست شهرک امیرالمومنین از بلوار امام رضا تا خیابان امیرکبیر، خیابان مجدالدین، قسمتی از بلوار الهیه؛ دست راست بلوار امام رضا از میدان کتاب تا اتوبان، کوچه مسجد صاحب‌الزمان، خط گاز ناجی‌آباد؛ اتوبان کاشان‌ـ‌قم بعد از مشکات، روستای سن‌سن، آب‌شیرین، منطقه شوراب؛ از راوند به طرف کاشان سمت چپ بلوار ابوالرضا، کوچه شهید کحال، خیابان حرم، سمت چپ بلوار قطب راوندی، کوچه نگارستان، مسیر بلوار قطب تا آرد روشن؛ روستای خنچه، بارونق، استرک، جوشقان؛ روستاهای برزآباد، کله، ارمک، ازناوه، رهق، سار، قه، وادقان، ون؛ خیابان آیت‌الله کاشانی، سه‌راه غزنوی، خیابان رجایی، بیمارستان نقوی، خیابان میرعماد، دروازه دولت تا خرداد، قسمتی از بازار؛ جمال‌آباد؛ خیابان ملامحسن، کوچه چکبر، کوچه مسجد آقابزرگ، درب اصفهان، چهارراه امام جواد، قسمتی از بلوار چمران. ۲۰ تا ۲۲ خیابان‌های زیارتی، شاهد، شریعتی، کوچه تقدیسی؛ بلوار معمار، میدان جهاد (شهید خامنه‌ای) سمت راست بلوار دانش تا بلوار صنعت، محدوده مدرسه هاشم‌زاده؛ خیابان پیروزی، خیابان بعثت، میدان سیلک و کوچه‌های اطراف؛ جاده قدیم قم، مشکات و شهرک مشکات؛ دست راست خیابان امیرکبیر از چهارراه سلمان تا هتل امیرکبیر؛ خیابان صادق اصفهانی؛ خیابان ملک‌الشعرای بهار؛ بلوار الهیه از میدان عامریه تا میدان الهیه؛ خیابان سلمان و مجتمع فرهنگیان؛ خیابان خراسانی، باغچه قاضی، ابتدای خیابان بخارایی. ۲۲ تا ۲۴ بلوار خادمی، کوچه شورای شهر، بلوار کارگر، بلوار خلیج فارس، خیابان سهیل؛ بلوارهای گلستان، نارنجستان، شهید رییسی، میدان پلیس، خیابان طبیعت؛ جاده برزک، روستای نابر، شهر برزک و روستاهای بخش برزک؛ ابتدای ملامحسن، قسمتی از فاضل، میدان کمال‌الملک، خیابان باباافضل، چهارراه آیت‌الله کاشانی، خیابان علوی؛ ملک‌آباد؛ میدان قاضی اسدالله، قسمتی از ملامحسن، قسمتی از فاضل نراقی، خیابان محتشم، میدان امام، ابتدای خیابان امام.

منبع جدول: کانال رسمی روابط عمومی امور برق شهرستان کاشان — eitaa.com/epedckashani. ساعت‌ها احتمالی است و امکان تغییر دارد.

برق محله من امروز کی می‌رود؟

جدول بالا نمای کلی شهر را نشان می‌دهد، اما دقیق‌ترین راه برای دیدن برنامه شخصی خودتان این است که به سامانه «برق من» سر بزنید. کافی است شناسه قبض یا شماره موبایل مشترک را وارد کنید تا زمان‌بندی همان انشعاب را ببینید. سه راه برای دسترسی وجود دارد: اپلیکیشن «برق من» روی گوشی، بازوی برق من در پیام‌رسان بله به نشانی ble.ir/BarghemanBot، و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به نشانی epedc.ir. اگر هم برق جایی بدون برنامه قطع شد یا اتفاقی در شبکه دیدید، شماره‌های ۱۲۱ (حوادث و اتفاقات برق)، ۱۵۲۱ و ۱۰۰۰۱۵۲۱ پاسخگو هستند.

چرا این روزها برق کاشان قطع می‌شود؟

ریشه خاموشی‌ها به ناترازی برق در کل کشور برمی‌گردد؛ یعنی در اوج گرمای تابستان، تقاضای مصرف از توان تولید جلو می‌زند و شبکه ناچار می‌شود بار را مدیریت کند. در اصفهان مدیریت بار خانگی از حدود ۲۰ تیر آغاز شده و الگوی رایج، خاموشی‌های دوساعته در فاصله صبح تا شب است که به‌طور میانگین هر مشترک را چند نوبت در هفته درگیر می‌کند. اولویت رسمی این است که نخست صنایع و ادارات پرمصرف مدیریت شوند و بخش خانگی کمترین فشار را ببیند، اما در عمل خانه‌ها هم مشمول برنامه می‌شوند. مسئولان امیدوارند وضعیت تا پایان مرداد بهتر مدیریت شود؛ این یک چشم‌انداز است و نباید آن را قطعی دانست.

در ساعت‌های خاموشی چطور کمتر آسیب ببینیم و کمتر مصرف کنیم؟

چند کار ساده تفاوت زیادی می‌سازد. پیش از وصل دوباره برق، بهتر است دوشاخه یخچال، تلویزیون، پکیج و کولر گازی را از پریز بکشید تا نوسان لحظه وصل به آن‌ها آسیب نزند و بعد از پایدارشدن برق دوباره وصلشان کنید. برای مصرف هم مؤثرترین توصیه این است که دمای کولر گازی را روی ۲۴ تا ۲۶ درجه بگذارید؛ پایین‌تر بردن دما فقط قبض را بالا می‌برد بدون خنکی محسوس بیشتر. کارهای پرمصرف مثل اتو، ماشین لباسشویی و ظرفشویی را به ساعت‌های خنک شب و بیرون از اوج مصرف منتقل کنید، فیلتر کولر را هر یکی‌دو ماه تمیز کنید، و لامپ‌های رشته‌ای را با ال‌ای‌دی عوض کنید که تا یک‌چهارم برق مصرف می‌کند. همین کاهش مصرف، هم از خاموشی‌ها کم می‌کند و هم مشترکان کم‌مصرف را مشمول پاداش طرح‌هایی مثل «برق امید» می‌کند.

پرسش‌های پرتکرار درباره قطعی برق کاشان

جدول خاموشی برق کاشان امروز چه ساعتی به‌روز می‌شود؟

جدول این صفحه هر روز پس از انتشار اطلاعیه روابط عمومی امور برق شهرستان کاشان و پیش از شروع ساعات اوج مصرف به‌روز می‌شود. تاریخ بالای جدول نشان می‌دهد مربوط به کدام روز است.

برنامه دقیق قطعی برق خانه‌ام را از کجا ببینم؟

دقیق‌ترین برنامه شخصی هر مشترک را می‌توان با شناسه قبض یا شماره موبایل از سامانه «برق من» دید؛ از طریق اپلیکیشن برق من، بازوی آن در بله به نشانی ble.ir/BarghemanBot، یا سایت epedc.ir.

ساعت‌های اعلام‌شده قطعی قطعی هستند؟

خیر. ساعت‌ها احتمالی است و بسته به وضعیت شبکه و میزان مصرف ممکن است جلو یا عقب شود یا اجرا نشود. مبنای جدول، اطلاعیه رسمی امور برق کاشان است.

در زمان قطعی برق با چه شماره‌ای تماس بگیرم؟

برای حوادث و اتفاقات برق با ۱۲۱ و برای امور مشترکان با ۱۵۲۱ و ۱۰۰۰۱۵۲۱ تماس بگیرید.