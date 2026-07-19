قطعی برق شهرضا؛ جدول و ساعت خاموشی امروز مناطق شهر و مهیار
جدول قطعی برق شهرضا امروز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ به تفکیک فیدر و ساعت اعلام شد؛ خاموشی احتمالی مناطق شهر و مهیار در بازههای دوساعته از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۴ ادامه دارد. جدول کامل و آدرس فیدرها را ببینید.
جدول قطعی برق شهرضا برای امروز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد. بر پایه اطلاعیه روابط عمومی امور برق شهرستان شهرضا، به دلیل افزایش مصرف و برای حفظ پایداری شبکه، برق فیدرهای مناطق مختلف شهر شهرضا و شهر مهیار در بازههای دوساعته قطع میشود. جدول کامل ساعت خاموشی و آدرس هر فیدر را در ادامه ببینید؛ این صفحه هر روز پیش از ظهر بهروز میشود.
راهنمای مناطق: شهرستان شهرضا از نظر برقرسانی چند محدوده دارد. مناطق مرکزی و مسکونی شهر زیر پوشش دو پست «حکیم الهی» و «شهرضا» هستند؛ «حکیم الهی» شهر یا شهرستان جدا نیست، بلکه نام محدودهای در مرکز شهر شهرضا (برگرفته از خیابان حکیم الهی) است. شهر مهیار و روستاهای پیرامون هم فیدرهای جداگانه دارند. در جدول رسمی امور برق، خاموشیها بر همین اساس و با شمارهٔ فیدر اعلام میشود؛ برای همین اسم پستها را در جدول میبینید.
جدول ساعت خاموشی برق شهرضا امروز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵
|ساعت قطع (احتمالی)
|شماره فیدر و منطقه
|۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
|فیدرهای ۱ و ۳ مهیار
|۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰
|فیدر ۵ حکیم الهی — فیدر ۱۱ شهرضا
|۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
|فیدر ۱۲ حکیم الهی — فیدرهای ۳ و ۱۰ شهرضا — فیدر ۵ مهیار
|۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
|فیدر ۷ شهرضا
|۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰
|فیدرهای ۱۰ و ۱۱ حکیم الهی
|۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
|فیدرهای ۴ و ۷ حکیم الهی — فیدر ۹ شهرضا
|۲۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰
|فیدرهای ۳ و ۶ حکیم الهی
برنامه خاموشی فردا را زودتر از همه بدانید
برنامه خاموشی احتمالی هر روز پیش از ساعت اوج در کانالهای «اصفهان امروز» منتشر میشود. برای دریافت سریع، عضو شوید:
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آدرس خاموشیها به تفکیک فیدر در شهرضا و مهیار
برای اینکه بدانید در کدام فیدر هستید و برنامهٔ امروز شامل شما میشود یا نه، نام خیابان یا محلهٔ خود را در جدولهای زیر پیدا کنید و شمارهٔ فیدر آن را با جدول ساعت بالا تطبیق دهید.
مناطق مرکزی شهر شهرضا — پست حکیم الهی
|فیدر
|محدوده
|۳ (فرد)
|سمت راست حکیم صهبا تا چهارراه اداره برق و چهارراه صاحبالزمان، کوچه شهید آقایی و دبیرستان امام خمینی، خیابان انقلاب اسلامی، حکیم فرزانه، ابوذر، عسکریه، از فلکه مرکزی تا چهارراه شهرداری
|۴ (زوج)
|حکیم صهبا از اداره برق تا میدان رسالت سمت چپ، سمت چپ بلوار جانبازان، بهار، طالقانی، حافظ غربی و شرقی (فرعیهای زوج)، بلوار شهید قانع، آزادگان، فرعیهای آیتالله غفاری، کوی مصلی
|۵ (فرد)
|میدان رسالت، حکیم زاهد، از میدان شاهمند سمت راست خیابان استقلال
|۶ (زوج) (آدرس بهروزشده)
|خیابان استقلال از میدان شاهمند سمت چپ، پیروزی، ارشاد، فرعیهای حکیم نصراله (بهجز فرعی ۳)، حدفاصل نواب صفوی تا میدان کوزه، فاز ۱ و ۳ سروستان، میدان شهدا تا شهرک سمت راست
|۷ (فرد)
|چهارراه صاحبالزمان تا میدان مفتح سمت چپ، حافظ شرقی و غربی (فرعیهای فرد)، ۴۵ متری از میدان امام تا سروستان، فاز ۲ و ۴ سروستان
|۹ (فرد)
|جاده سمیرم تا گردنه خروسگلو، پادگان ۲۲ توپخانه، روستاهای قصرچم و کهرویه
|۱۰ (زوج) (آدرس بهروزشده)
|خیابان شهید یزدانی، فرعیهای زوج حکیم نصراله، بلوار مطهری حدفاصل مدرس تا شهدا، بلوار نواب صفوی، بلال، شهید بهشتی تا میدان حر، بلوار امام حدفاصل میدان کوزه تا چهارراه سمیه
|۱۱ (فرد)
|بلوار جانبازان سمت چپ تا میدان بسیج، شهرک شهید طباطبایی، ثارالله، بلوار پاسداران
|۱۲ (زوج)
|ارشاد از پل به سمت بلوار مطهری، بلوار چهلمتری حدفاصل صاحبالزمان تا مدرس، ولیعصر غربی و شرقی، خیابان حکیم الهی، اردیبهشت، امیرکبیر، فرعی ۳ حکیم نصراله
مناطق شهر و حومهٔ شهرضا — پست شهرضا
|فیدر
|محدوده
|۳ (فرد)
|گردنه پوده سمت راست به طرف جاده دهاقان، اسلامآباد، شهرک صنعتی اسلامآباد، سمت چپ تا دانشگاه
|۷ (فرد)
|کمربندی سمت چپ، از جاده پوده تا مدینهالعلم، انشعاب جفاد، جاودانه، پمپبنزین فلاردی
|۸ (زوج) (آدرس بهروزشده)
|۴۵ متری از بلوار همت تا میدان کوزه و راه فودان، پل زیرگذر خروجی شهر تا کافهرستوران داییولی (سمت چپ)، روستاهای جرمافشار و منوچهرآباد، راه واژنان، از پل ورودی تا میدان شهدا سمت راست، خیابان گاز قدس
|۹ (فرد)
|کمربندی، شهرک ایتالیاییها، شهر منظریه، جاده اسفرجان، روستاهای اسفرجان و هونجان، امینآباد، جاده رامشه، شهرک امیرکبیر
|۱۰ (زوج)
|گردنه پوده به سمت شیراز (سمت راست جاده)، شهر منظریه، زیارتگاه ماران، لندن، قوامآباد، سولار، روشاره، باغبر، میرآباد، انتهای بلوار آیتالله غفاری (سمت راست)
|۱۱ (فرد)
|خیابان چاووشی سمت راست، جانبازان، پاسداران پشت پادگان ثاراله، سمت چپ کمربندی تا شهرک امیرکبیر و سمت راست بلوار آیتالله غفاری تا میدان امام، ترکآباد
|۱۲ (زوج)
|جاده کمربندی شهرضا-اصفهان، شهرک صنعتی سپهرآباد، روستاهای امامزاده علیاکبر و اسفه، شهرک صنایعدستی و گردشگری
شهر مهیار و روستاها — پست مهیار
|فیدر
|محدوده
|۱ (فرد)
|منطقه کشاورزی پرزان
|۲ (زوج)
|شهرک صنعتی خرم، حدفاصل روستای مهیار تا کافهرستوران داییولی
|۳ (فرد)
|مناطق کشاورزی ۳۰ متری، ایمانکو، سمت راست جاده شهرضا-اصفهان
|۴ (زوج)
|مهیار، افتخاریه، دشت کشاورزی افتخاریه، انشعاب طباطبایی، شرکت نفت یوسفی
|۵ (فرد)
|سمت چپ جاده شهرضا-اصفهان از روستای مهیار تا قبل از پلیسراه، انشعاب آجر مهدی
|۶ (زوج)
|محدوده روستای پرزان، جاده شهرضا به اصفهان، کشتارگاه مرغ تا روستای مهیار (سمت راست جاده)، چغادسیاه
چطور برنامهٔ خاموشی برق خودم را در شهرضا ببینم؟
مسیر قطع هر منطقه بر اساس شمارهٔ فیدر و آدرس بالا مشخص میشود. برای دیدن برنامهٔ دقیق مشترک خود میتوانید از اپلیکیشن «برق من» یا بازوی آن در بله (ble.ir/BarghemanBot) با شناسهٔ قبض یا شمارهٔ موبایل استفاده کنید. برنامهٔ روزانهٔ معابر هم در کانال رسمی ایتای امور برق شهرضا اعلام میشود.
شمارههای تماس مفید: ۱۲۱ (حوادث و اتفاقات برق)، ۱۵۲۱ و ۱۰۰۰۱۵۲۱.
پرسشهای پرتکرار دربارهٔ قطعی برق شهرضا
ساعت قطعی برق شهرضا امروز چه زمانی است؟
برنامهٔ خاموشی امروز از ساعت ۱۰ صبح آغاز میشود و در بازههای دوساعته تا نیمهشب ادامه دارد. ساعت دقیق هر محله به شمارهٔ فیدر آن بستگی دارد؛ جدول کامل ساعتبندی در بالای همین صفحه آمده و هر روز بهروز میشود.
حکیم الهی کجاست و چه فرقی با شهرضا دارد؟
حکیم الهی یک شهر جدا نیست؛ نام محدودهای در مرکز شهر شهرضا (برگرفته از خیابان حکیم الهی) است که یکی از دو پست برق شهر را تشکیل میدهد. اگر آدرس شما در فهرست فیدرهای «حکیم الهی» است، یعنی در همین محدودهٔ مرکزی شهر شهرضا قرار دارید. تنها «مهیار» شهری جدا در شهرستان شهرضاست.
برنامهٔ خاموشی برق شهرضا از کجا اعلام میشود؟
منبع رسمی، روابط عمومی امور برق شهرستان شهرضا در کانال ایتا به نشانی eitaa.com/bargheshahreza است. ما همین برنامه را هر روز در این صفحه و کانالهای اصفهان امروز بازنشر میکنیم.
آیا این ساعتها قطعی است؟
خیر؛ ساعات اعلامشده «احتمالی» است و بسته به وضعیت مصرف و پایداری شبکه ممکن است جابهجا شود یا اجرا نشود. توصیه میشود کارهای وابسته به برق را با احتیاط برنامهریزی کنید.
منبع داده: روابط عمومی امور برق شهرستان شهرضا (کانال ایتا). آخرین بهروزرسانی این صفحه: یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵.