دندانپزشکی ایران در سوگ یک پیشکسوت
دکتر کریم نیلفروشان شهشهانی، استاد نامآشنای دندانپزشکی ترمیمی، درگذشت
دکتر کریم نیلفروشان شهشهانی، متخصص دندانپزشکی ترمیمی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس هیئتمدیرهٔ شرکت داروسازی ایران ناژو، درگذشت. او از خاندانهای اصیل اصفهان و از اثرگذاران آموزش دندانپزشکی کشور بود.
دکتر کریم نیلفروشان شهشهانی، متخصص دندانپزشکی ترمیمی و از استادان پیشکسوت این رشته در ایران، درگذشت. خبر درگذشت او را همکاران و انجمنهای دندانپزشکی ایرانی در داخل و خارج از کشور تأیید کردهاند.
نیلفروشان از چهرههای اثرگذار در آموزش و سیاستگذاری دندانپزشکی ایران در دهههای گذشته بود. او دورهٔ تخصصی دندانپزشکی ترمیمی را در انگلستان گذراند و سالها بهعنوان دانشیار در دانشکدهٔ دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تدریس و تربیت دانشجو پرداخت. شمارهٔ نظام پزشکی او ۹۷۹۸ بود.
جایگاه او تنها به کلاس درس محدود نماند. عضویت در هیئتمدیرهٔ سازمان نظام پزشکی ایران و هیئتمدیرهٔ جامعهٔ دندانپزشکی ایران، او را به یکی از دستاندرکاران تصمیمگیریهای صنفی و آموزشی این حوزه بدل کرد. در عرصهٔ صنعت نیز ریاست هیئتمدیرهٔ شرکت داروسازی ایران ناژو را برعهده داشت؛ شرکتی که از سال ۱۳۶۱ فعالیت خود را آغاز کرد و امروز از تولیدکنندگان شناختهشدهٔ محصولات دارویی و بهداشتیـآرایشی در کشور است.
خاندان نیلفروشان از خانوادههای اصیل و ریشهدار اصفهان است؛ خاندانی که چند چهرهٔ علمی و صنعتی به جامعهٔ ایران معرفی کرده است. همین پیوند، درگذشت او را برای اهل فرهنگ و دانش اصفهان نیز داغی دوچندان کرده است.
انجمن دندانپزشکان ایرانی انتاریو در پیامی، ضمن همدردی با خانوادهٔ نیلفروشان و همکاران دندانپزشک در ایران و کانادا، از او بهعنوان محقق، استاد دانشگاه و یکی از سیاستگذاران آموزش دندانپزشکی ایران یاد کرد و نوشت هزاران دندانپزشک ایرانی در سراسر جهان خاطرهٔ او را به یاد خواهند داشت.
اصفهان امروز درگذشت این استاد پیشکسوت را به خانواده، شاگردان و همکاران او و به جامعهٔ دندانپزشکی ایران تسلیت میگوید.