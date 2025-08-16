مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: جشنواره فیروزه‌کست بستری برای توسعه گردشگری الکترونیک و همچنین گردشگری ادبی است که به شنیدن روایت‌های ناگفته میراث ایران از طریق پادکست، می‌انجامد.

به گزارش کمیته ارتباطات و اطلاع‌رسانی جشنواره ملی دانشجویی فیروزه‌کست، مصطفی فاطمی در حاشیه اولین دوره این رویداد اظهار کرد: یکی از راهکارهای توسعه گردشگری الکترونیک و معرفی جاذبه‌های گردشگری از طریق ابزارهای نوین، استفاده از پادکست است که امروزه بسیار مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: قابلیت پادکست در حوزه گردشگری و به تناسب آن، تأثیرگذاری این ابزار روز به روز در حال افزایش است؛ از این رو برگزاری جشنوار‌ه‌ای برای تولید پادکست‌هایی با موضوع گردشگری، زمینه‌ساز در کنارهم قرار گرفتن افراد فعال در این حوزه و همچنین استفاده از ظرفیت آنها برای معرفی جاذبه‌ها و مقاصد نوظهور گردشگری است.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: از طرفی برگزاری جشنواره فیروزه‌کست، می‌تواند منجر به توسعه رویکرد گردشگری ادبی در کشور ما که سرشار از مفاخر ادبی، داستان‌ها و افسانه‌های مختلف است، بشود؛ قابلیت‌های سرزمین ایران در این حوزه به قدری زیاد است که تنها با توجهی کوچک می‌توان از دل آثار تاریخی و فرهنگ بومی مردم، داستان‌ها و روایت‌های منحصربه‌فردی را استخراج کرد.

وی با بیان اینکه برگزاری فیروزه‌کست به معنای توجه به نقش پادکست در حوزه گردشگری است، گفت: جمع شدن فعالان و افراد توانمند در حوزه پادکست که به موضوع گردشگری علاقمند هستند، اتفاقی ارزشمند است که در بستر فیروزه‌کست رقم می‌خورد.

فاطمی با اشاره به میزبانی اصفهان از این رویداد تصریح کرد: اصفهان سرزمین قصه‌های ناگفته است و پس از هزاران سال، داستان‌های سرشاری در دل آن وجود دارد که هنوز بازگو نشده است؛ روایت داستان‌های این سرزمین در توسعه گردشگری تاثیر به‌سزایی دارد.

وی افزود: داستان، تاریخ، فلسفه و ادبیات، عوامل ماورایی هستند که گردشگری می‌تواند آنها را ملموس کرده و به زمین بیاورد؛ وقتی از منظر پادکست به این موضوع نگاه می‌کنیم، در واقع روایت‌های ناگفته بناهای تاریخی را بازگو و زنده کرده‌ایم و اصفهان با داشتن آثار تاریخی به ویژه مقرهای حکومتی که محل وقایع تاریخی بوده‌اند، مزیت‌های قابل‌توجهی در این حوزه دارد.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به برگزاری دانشجویی جشنواره فیروزه‌کست، بیان کرد: آغاز این حرکت توسط دانشجویان علاقمند به حوزه گردشگری در اصفهان، خود مزیت دیگری است که در این رویداد دیده می‌شود‌؛ افرادی که در این راه گام برداشته‌اند، دغدغه‌مندان و علاقمندانی بوده‌اند که بدون اتکا به دولت و حتی بخش خصوصی، به این زاویه پنهان نگاه کرده و تقویت گردشگری ادبی و نیز دیجیتال را در بستر پادکست مدنظر قرار داده‌اند.

وی افزود: نقش دولت در چنین رویدادهایی باید تسهیل‌گری باشد و در همین راستا، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در کنار فیروزه‌کست خواهد بود.