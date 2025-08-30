از رنج تا رنگ؛ روایت صنایعدستی مددجویان بهزیستی در چهلستون اصفهان
اصفهان امروز_شهرزاد فلاح:به همت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان و با همکاری سازمان بهزیستی، نمایشگاه صنایعدستی مددجویان از ۲۹ مرداد لغایت ۷ شهریور در عمارت تاریخی چهل ستون برگزارشد؛ رویدادی فرهنگی و اجتماعی که نشان میدهد ناتوانی جسمی و محدودیتهای اجتماعی، هرگز نمیتواند مانع بروز خلاقیت و آفرینش هنری شود.
در این نمایشگاه دهها هنرمند مددجو در رشتههایی همچون میناکاری، معرق، سفالگری، گلیم و قلاب بافی، زیورآلات سنتی و صنایع دستی چوبی آثار خود را به نمایش گذاشتند. غرفهها بهسان آیینهای بودند که هر یک، داستانی از ایستادگی و امید را روایت میکرد.
مسئولان میراث فرهنگی و بهزیستی، هدف از برگزاری این رویداد را معرفی استعدادهای کمتر دیدهشده مددجویان، کمک به ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و ترویج فرهنگ خرید صنایع دستی داخلی عنوان کردند.
به گفته آنان، این نمایشگاه علاوه بر بعد هنری و فرهنگی، تلاشی برای توانمندسازی اقتصادی مددجویان و ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمند و مخاطب است.
یکی از مددجویان در رشته معرق گفت:
«روزگاری تصور میکردم شرایط جسمیام به معنای پایان زندگی حرفهای است، اما امروز میبینم هر قطعهای که خلق میکنم، نه تنها زندگی من را دگرگون کرده، بلکه برای دیگران هم الهامبخش شده است.»
بازدیدکنندگان داخلی و خارجی نیز استقبال چشمگیری از این نمایشگاه داشتند. بسیاری از آنان ضمن خرید آثار، با هنرمندان گفتوگو کردند و تجربیاتشان را شنیدند. یکی از بازدیدکنندگان اصفهانی گفت:
«وقتی اثری را از این نمایشگاه میخرم، احساس میکنم فقط یک صنایع دستی نمیخرم؛ بلکه در ادامه مسیر زندگی یک انسان سهیم میشوم.»
فضای تاریخی و فرهنگی چهلستون نیز جلوهای ویژه به این نمایشگاه بخشیده است. معماری باشکوه این عمارت، همراه با شور و شوق مددجویان و بازدیدکنندگان، فضایی متفاوت خلق کرده که در آن گذشته پرافتخار ایران با امیدهای امروز پیوند خورده است.
نمایشگاه صنایعدستی مددجویان بهزیستی در چهلستون اصفهان، تنها یک گردهمایی هنری نیست؛ این رویداد نمادی از اراده، خلاقیت و امید است. هر اثر ارائهشده یادآور این حقیقت است که بزرگترین شاهکارها گاه در دل سختترین شرایط زاده میشوند. این نمایشگاه نهتنها فرصتی برای معرفی و حمایت از توانمندیهای مددجویان، بلکه پیامی روشن برای جامعه است: «هیچ محدودیتی نمیتواند مانع توانستن شود.»