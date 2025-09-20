چهارشنبه ۲۶ شهریورماه، ایوان تاریخی چهلستون اصفهان میزبان آیین رونمایی از پوستر رسمی سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان بود؛ مراسمی که با حضور فرماندار، شهردار، دبیر جشنواره، هنرمندان، اصحاب رسانه، داوران کودک و خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه برگزار شد و جلوه‌ای از پیوند خاطره و رویا را به نمایش گذاشت.

اصفهان امروز_شهرزاد فلاح: چهارشنبه ۲۶ شهریورماه، ایوان تاریخی چهلستون اصفهان میزبان آیین رونمایی از پوستر رسمی سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان بود؛ مراسمی که با حضور فرماندار، شهردار، دبیر جشنواره، هنرمندان، اصحاب رسانه، داوران کودک و خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه برگزار شد و جلوه‌ای از پیوند خاطره و رویا را به نمایش گذاشت.

پوستر جشنواره توسط بابک نکویی، چهره شناخته‌شده پویانمایی کشور، طراحی شده و نمادی از امید، مقاومت و آرزوهای کودکانه است.

شعار سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان «رؤیاهای کودکانه بر پرده نقش‌جهان» است.

اگر از کودک خاطره و رویا گرفته شود، هویتش نابود می‌شود

علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان گفت: هنر باید ذهن پاک کودک را با تعلق به گذشته و امید به آینده غنی‌تر کند.

شهردار اصفهان با اشاره به اهمیت نگاه هنری در حوزه کودک گفت: اگر از کودک دو چیز را بگیریم، او را نابود کرده‌ایم؛ نخست خاطره و تعلق به گذشته، خانواده و سرزمین، و دوم رویا و امید به آینده.

قاسم‌زاده حیات کودک را وابسته به «اتکا به گذشته» و «امید به فردا» دانست و اظهار کرد: هنر می‌تواند در تقویت این دو بُعد نقش‌آفرین باشد. باید آثاری تولید شود که کودکان را به گذشته پرافتخار خود پیوند بزند و درعین‌حال، شوق زندگی و امید به آینده را در آنها تقویت کند.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره تفاوت میان «فیلم برای کودک» و «فیلم درباره کودک»، ادامه داد:

فیلم‌هایی که درباره کودک ساخته می‌شوند، معمولاً انعکاس تلخی‌های جامعه‌اند؛ از جمله کودک‌آزاری یا مشکلات اجتماعی. اما مخاطب جشنواره، خود کودک است و تماشای چنین آثاری او را می‌آزارد. بهتر است تمرکز بر ساخت فیلم‌هایی باشد که با زبان کودک و در دنیای کودک روایت شوند.

شهردار اصفهان ذهن کودک را «پاک و عاری از هرگونه کدورت» توصیف کرد و افزود:

هنر باید این ذهن را با حس تعلق به گذشته، افتخار به هویت ملی و امید به آینده غنی‌تر کند.

قاسم‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان یکی از بهترین دوره‌های این رویداد هنری باشد.

دبیر جشنواره: این جشنواره پلی است میان خاطره و رویا

حامد جعفری، دبیر سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: این جشنواره فرصتی است برای شنیدن صدای کودکی، دیدن نگاه روشن نوجوانان و یادآوری اینکه آینده این سرزمین در دستان پاک و خیال‌انگیز آنان رقم می‌خورد.

جعفری با اشاره به هم‌زمانی این دوره از جشنواره با سالگرد جنگ ۱۲ روزه ایران، اظهار کرد:

این جشنواره پلی است میان خاطره و رویا؛ میان‌روزهای سختی که این سرزمین پشت سر گذاشته و فردایی که در انتظار آن است. یادآور روزهایی سرشار از مقاومت که فرزندان این سرزمین نیز در کنار بزرگ‌ترها برای دفاع از خانواده و وطن ایستادند.

وی ادامه داد: کودکان معصومی که جنگ را تجربه کردند، امروز روایت‌هایشان الهام‌بخش خلق آثار هنری و سینمایی است. جشنواره نه‌تنها محفل نمایش فیلم، بلکه فرصتی برای بازآفرینی خاطرات و بازگویی رشادت‌ها به زبان تصویر و هنر است.

دبیر جشنواره درباره رونمایی از پوستر سی و هفتمین دوره نیز گفت: پوستری که امروز رونمایی می‌شود، نمادی از پیوند میان مقاومت و فردا، میان قصه‌های تلخ و آرزوهای شیرین است.

جعفری در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد ملی و بین‌المللی با نام زیبای اصفهان شناخته می‌شود و امروز در پیشگاه مردم شریف و غیور این شهر، با شور هنرمندان و علاقه‌مندان سینما، فصل تازه‌ای در سینمای کودک‌ونوجوان ایران آغاز خواهد شد.

رونمایی از پوستر؛ نمادی از امید و مقاومت

در پایان این مراسم، با حضور مسئولان، هنرمندان، اصحاب رسانه، خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه با دشمن صهیونیستی و داوران افتخاری جشنواره، از پوستر سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان رونمایی شد.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در سه بخش ملی، بین‌الملل و ویژه میزبان آثار متنوع سینمای کودک‌ونوجوان خواهد بود.

این جشنواره از ۱۲ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود و فصلی تازه در سینمای کودک‌ونوجوان ایران را رقم خواهد زد.