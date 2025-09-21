«طبقه همکف»؛ فیلم کوتاه کارگردان اصفهانی در قلب جشنواره کامبوج

فیلم کوتاه «طبقه همکف» با داستانی درباره جشن تولد یونس آغاز می‌شود؛ جشنی که در جریان آن یکی از دوستانش دچار حادثه‌ای می‌شود و همین اتفاق، نقطه شروعی تازه در زندگی یونس خواهد بود.

اصفهان امروز_شهرزاد فلاح: فیلم کوتاه «طبقه همکف» با داستانی درباره جشن تولد یونس آغاز می‌شود؛ جشنی که در جریان آن یکی از دوستانش دچار حادثه‌ای می‌شود و همین اتفاق، نقطه شروعی تازه در زندگی یونس خواهد بود.

این اثر به کارگردانی سجاد طاهری، فیلمساز جوان اصفهانی، به بخش رقابتی سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه چاکتوموک (Chaktomuk Short Film Festival) راه‌یافته است. جشنواره امسال از ۱۷ تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ در شهر پنوم‌پن، پایتخت کامبوج برگزار می‌شود.

جشنواره چاکتوموک که از سال ۲۰۱۲ توسط مجموعه Sunflower Film Alliance پایه‌گذاری شده، نخستین رویداد تخصصی فیلم کوتاه در کامبوج به شمار می‌رود و امروز به معتبرترین جشنواره سینمایی این کشور و یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های فیلم کوتاه در آسیا تبدیل شده است. این جشنواره باهدف معرفی خلاقیت‌های نو، حمایت از تولیدات سینمایی بومی و ارتقای زبان جهانی سینما برگزار می‌شود.

فیلم «طبقه همکف» با پخش بین‌المللی کمپانی سون اسکایز در این جشنواره حضور دارد. این تازه‌ترین تجربه کارگردانی سجاد طاهری است که پیش‌تر نیز با آثار کوتاه خود در جشنواره‌های داخلی و خارجی حضور یافته است.

عوامل اصلی فیلم «طبقه همکف»:

تهیه‌کننده، کارگردان و نویسنده: سجاد طاهری

بازیگران: مهدی فولادگر، مهران واشقانی، ساینا توکلی، صدف میرمحمدی، علیرضا عابدی

مدیر فیلم‌برداری: سیاوش مزروعی

صدابردار: حمیدرضا دایی جانی

تدوین: مهدیار شهریسوند

صداگذار و موسیقی: سیاوش حیدری

با حضور «طبقه همکف» در یکی از معتبرترین جشنواره‌های فیلم کوتاه آسیا، سجاد طاهری کارگردان اصفهانی و تیمش فرصتی ارزشمند برای معرفی خلاقیت‌های خود به مخاطبان جهانی پیدا کرده‌اند و این موفقیت می‌تواند مسیر جدیدی در سینمای کوتاه ایران باز کند.