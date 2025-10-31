در جریان نمایشگاه جهانی فیلومنا+ (Philomena+) که از ۵ تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ در شهر وین، اتریش برگزار شد، پیام پورفلاح، کاریکاتوریست، روزنامه‌نگار و هنرمند معاصر ایرانی، به‌عنوان یکی از هنرمندان منتخب در این رویداد بین‌المللی حضور یافت.

اصفهان امروز: در جریان نمایشگاه جهانی فیلومنا+ (Philomena+) که از ۵ تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ در شهر وین، اتریش برگزار شد، پیام پورفلاح، کاریکاتوریست، روزنامه‌نگار و هنرمند معاصر ایرانی، به‌عنوان یکی از هنرمندان منتخب در این رویداد بین‌المللی حضور یافت.

این نمایشگاه با تمرکز بر مفهوم «ولاستن» — به معنای ترک‌شدگی و گسست در جهان معاصر — برگزار شد و میزبان هنرمندانی از ایران، تونس، اتریش و سوریه بود. هدف فیلومنا+ ایجاد بستری برای گفت‌وگوی فرهنگی و هنری میان جوامع مختلف، با تمرکز بر موضوعاتی همچون هویت، تعلق و چالش‌های اجتماعی در جهان امروز است.

آثار پورفلاح که با نگاهی انتقادی و اجتماعی خلق شده‌اند، در این رویداد توجه کارشناسان و مخاطبان اروپایی را جلب کردند. او با بهره‌گیری از زبان کاریکاتور و طنز بصری، مسائلی چون بحران‌های زیست‌محیطی، تحولات فرهنگی و وضعیت انسان معاصر را به تصویر می‌کشد.

پیام پورفلاح (متولد ۱۳۶۷، اصفهان) از چهره‌های فعال طنز تصویری و گرافیک اجتماعی در ایران است. او مدیر استودیو خلاق «اص‌فان» و سردبیر ماهنامه طنز «نیمروز» است و سابقه تدریس و مدیریت خانه کاریکاتور اصفهان را نیز در کارنامه دارد. آثارش تاکنون در بیش از ۷۰ نشریه داخلی و خارجی منتشر شده و در جشنواره‌های بین‌المللی چون «اولنس کارتونال» بلژیک، «لینگ‌مو» چین و «سیریا کارتون» سوریه جوایزی کسب کرده است.

نمایشگاه فیلومنا+ به سرپرستی نگار حکیمی و آزاده حریری، کیوریتورهای ایرانی‌الاصل، و کریستین بروکباور، مدیر اجرایی پروژه، در مرکز فرهنگی فیلوما در وین برگزار شد. این رویداد از پلتفرم‌های فعال هنر معاصر در اروپا به شمار می‌رود که هدف آن گسترش ارتباط میان هنرمندان خاورمیانه و اروپا از رهگذر زبان مشترک هنر است.

حضور پورفلاح در این نمایشگاه را می‌توان گامی مؤثر در مسیر معرفی هنر معاصر ایران و گسترش نقش هنرمندان ایرانی در گفت‌وگوی فرهنگی بین‌المللی دانست.