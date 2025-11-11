همایون ارشادی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، در ۷۸ سالگی پس از دوره بیماری سرطان، صبح امروز ۲۰ آبان ماه درگذشت. ارشادی که با فیلم «طعم گیلاس» کیارستمی به شهرت جهانی رسید، فردا در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده می‌شود. خواهرش دلیل فوت را متاستاز سرطان اعلام کرد.

صبح امروز (سه‌شنبه، ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴)، همایون ارشادی، بازیگر متولد ۵ فروردین ۱۳۲۶، پس از یک دوره طولانی مبارزه با بیماری، در سن ۷۸ سالگی چشم از جهان فروبست. این هنرمند فقید که سابقه‌ای درخشان در همکاری با کارگردانان بزرگ ایرانی و بین‌المللی داشت، در ماه‌های اخیر با وخامت اوضاع جسمانی خود دست و پنجه نرم می‌کرد.

جزئیات تلخ فوت از زبان خانواده؛ عامل «متاستاز» سرطان

دلیل اصلی درگذشت این بازیگر، که مدتی با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد، توسط خانواده او تأیید شد. طوفان گرکانی، خواهر زنده‌یاد ارشادی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها فاش کرد که وضعیت سلامتی برادرش تا چندی پیش وخیم نبود، اما:

"برادرم سرطان داشت، اما وضعیت سلامتش آنقدر وخیم نبود. اما از چند ماه پیش متاستاز سرطان در بدنش منجر به از دست دادن او شد."

از معماری در ایتالیا تا نخل طلای کن

همایون ارشادی یکی از خاص‌ترین مسیرهای ورود به سینما را داشت. او تحصیلات خود را تا دیپلم در آبادان به پایان رساند و سپس به ایتالیا رفت تا در رشته معماری تحصیل کند. پس از ۱۱ سال دوری از وطن، به ایران بازگشت. سرنوشت او را در سال ۱۳۷۵ رقم زد؛ جایی که تهمینه میلانی او را به عباس کیارستمی معرفی کرد. بازی او در نقش اصلی «طعم گیلاس» در سال ۱۹۹۷، نه تنها برای کیارستمی جایزه نخل طلا را به ارمغان آورد، بلکه نام ارشادی را نیز به عنوان یک بازیگر بین‌المللی مطرح کرد. او پس از آن در فیلم‌های شاخصی چون «درخت گلابی» (داریوش مهرجویی)، «پارتی»، «واکنش پنجم»، «نارنجی‌پوش» و «آل» نیز خوش درخشید.

آخرین منزلگاه؛ بهشت سکینه کرج

خواهر زنده‌یاد ارشادی اعلام کرد که مراسم تشییع پیکر این هنرمند فردا صبح (۲۱ آبان) در بهشت سکینه کرج برگزار خواهد شد. دلیل انتخاب این مکان نیز، آرام گرفتن پیکر والدین او در این محل عنوان شد.