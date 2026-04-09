رئیس شبکه دانشگاهی یونسکو در ایران:
ارزیابی دقیق تخریب بناهای تاریخی اصفهان امکان ناپذیر است
رئیس شبکه دانشگاهی یونسکو در ایران در بازدیدی از اماکن و آثار تاریخی اصفهان گفت: به وجود آمدن چنین خسارات گستردهای در پی تهاجم دشمن آمریکاییصهیونیستی قابل پذیرش نیست و امید است هر چه سریعتر بناهای آسیبدیده و تخریبشده را بازسازی و مرمت کنیم.
مهرداد حجازی در گفتوگو با ایسنا ضمن ابراز تأسف از خسارات بهوجود آمده در بناهای تاریخی اصفهان اظهار کرد: طبق بررسیهای انجامشده، خسارات وارده به دو بخش اصلی تقسیم میشود؛ سازه(ساختاری) و تزئینات. به نظر میرسد آسیب وارد شده به بخش سازه کمتر از بخش تزئینات است، البته این موضوع به بررسیهای دقیقتری نیاز دارد.
وی افزود: در حال حاضر، نگرانی عمده متوجه آسیبهای وارده به بخش تزئینات است که دلیل اصلی آن را میتوان مقاومت پایینتر این بخش نسبت به سازه اصلی بنا دانست. خود بخش تزئینات نیز شامل عناصر مختلفی از جمله کاشیکاری، آرایههای چوبی، تزئینات شیشهای و موارد مشابه میشود.
رئیس شبکه دانشگاهی یونسکو در ایران بیان کرد: اکنون ارزیابی دقیقی درباره میزان خسارات پدید آمده، چه از بعد مادی و مرمت سازه و چه از بعد معنوی، امکانپذیر نیست. احتمال میرود خسارات معنوی وارده بسیار زیاد باشد، اما برآورد دقیق آن نیازمند بررسیهای جامع و استاندارد پس از عادی شدن شرایط است.
حجازی ادامه داد: فاز مطالعاتی در مرحله اول و انجام بازسازی و مرمت در فاز دوم قابل اجرا خواهد بود. به هر حال به نظر میرسد انجام این پروسه میزان بودجه قابل توجهی را لازم داشته باشد. متخصصان حاضر در کشور و البته شهر اصفهان پاسخگوی این مسئله خواهند بود و در غیر این صورت میتوان از مجامع بینالمللی در این مورد کمک گرفت. احتمال میدهیم که با یک برنامهریزی میانمدت و بلندمدت بتوان خسارات وارده را بهگونهای مرمت و جبران کنیم، اما همچنان قابل قبول نبودن ایجاد چنین خساراتی به بناهایی که دارای ارزش ملی و بینالمللی هستند مسئلهای غیرقابل انکار است.
وی گفت: تعیین اینکه کدامیک از بناهای بازدیدشده بیشترین آسیب را دیدهاند، کمی پیچیده است. گاهی امکان دارد زمان موردنیاز برای مرمت و بازسازی تزئینات بسیار کوچک آسیبدیده بیش از بخشهایی با ابعاد بزرگتر باشد. تشخیص این موارد نیازمند کارشناسی بسیار دقیق است. اگر در وضعیت فعلی اعداد و ارقامی از روی حدس و گمان اعلام شوند و مبنای تصمیمگیریها قرار گیرند، نتیجه خوبی بهدنبال نخواهد داشت.
رئیس شبکه دانشگاهی یونسکو در ایران خاطرنشان کرد: بهطورکلی در بخشهای مختلفی از بناها که مینگریم میزان خسارت نسبت به بنا چشمگیر است. امیدواریم با به کارگرفتن متخصصان حاذق و توانمند ایرانی و حمایتهای داخلی کشور بتوانیم در زمان مناسب این بناهای آسیبدیده را به وضعیت سابق خودشان برگردانیم.