رئیس ایکوم ایران گفت: تهیه فهرست قرمز آثار موزه‌ای ایران درخواست شده و نسبت به هرگونه عملیات نظامی در مجاورت آثار تاریخی و موزه‌ها هشدار جدی داده شد. ما با اتکا به کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، از نهادهای بین‌المللی خواستیم تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک خود، مانع از تداوم تهدیدات علیه میراث‌فرهنگی شوند.

منیر خلقی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در نخستین ساعات وقوع بحران، ما به‌صورت فشرده، سازوکارهای حقوقی، فنی و دیپلماتیک را در سطوح ملی و بین‌المللی به جریان انداختیم. این اقدامات شامل مکاتبات فوری برای هشدار جدی نسبت به هرگونه عملیات نظامی در مجاورت آثار تاریخی و موزه‌ها بود.

وی افزود: گزارش فنی خسارات شامل ۱۰ مورد آسیب ساختاری و تزئینی، از جمله شکاف‌های عمیق در شمس‌العماره و عمارت بادگیر، تخریب ۹۰ درصدی گره‌چینی‌ها و آسیب به تجهیزات موزه‌ای ارسال شد. یکی از مطالبات کلیدی ما، فعال‌سازی فوری صندوق‌های اضطراری بین‌المللی برای پاک‌سازی آلاینده‌های شیمیایی است.

رئیس ایکوم ایران بیان کرد: مطالبه اصلی ما، اعزام هیئت‌های کارشناسی برای ارزیابی میدانی است. بسته پنج‌گانه مطالبات ما شامل تأمین حمایت‌های مالی و فنی، اعزام تیم‌های ارزیابی سریع و ایجاد هم‌افزایی راهبردی می‌باشد.

وی تصریح کرد: گزارش اثرات آلودگی‌های شیمیایی ناشی از حملات به زیرساخت‌های نفتی، شامل تأثیر باران‌های اسیدی و رسوبات هیدروکربنی بر نمای موزه‌های تهران، همچنین خسارات ناشی از موج انفجار در دولت‌خانه صفوی اصفهان، فلک‌الافلاک و مجموعه‌های تاریخی اصفهان، به‌طور مستند و تصویری ارائه شد.

رئیس ایکوم ایران توضیح داد: دستورالعمل اجرایی نصب نشان بین‌المللی سپر آبی به‌ تمامی مراکز فرهنگی و موزه‌های کشور ابلاغ شد. نصب نکردن علائم حفاظتی می‌تواند زمینه‌ساز تضعیف پیگیری‌های حقوقی شود، زیرا نصب این نشان، به منزله شناسایی رسمی این اماکن به‌عنوان اهداف غیرنظامی است.

خلقی در پایان تأکید کرد: جامعه موزه‌داری کشور لازم است تا در این مقطع خطیر، در کنار تمامی حافظان میراث‌فرهنگی بایستد. مدیران موزه‌ها و کارشناسان می توانند هرگونه گزارش از آسیب‌ها و نیازهای حفاظتی را جهت مستندسازی حرفه‌ای در اسرع وقت به دبیرخانه ایکوم ایران ارسال کنند.