تکریم صدای ماندگار در اصفهان

مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان در دیداری صمیمانه با استاد اصغر شاهزیدی، استاد نامدار و پیشکسوت آواز ایران، ضمن گرامی‌داشت جایگاه هنری این چهره برجسته، از سال‌ها تلاش و نقش‌آفرینی او در عرصه موسیقی اصیل ایرانی تجلیل کرد.

‌در این دیدار استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت پاسداشت مفاخر و سرمایه‌های فرهنگی کشور گفت: حضور هنرمندان بزرگی همچون استاد شاهزیدی، برای اصفهان افتخارآفرین است و نقش مهمی در تداوم جریان اصیل هنر ایرانی دارد.

او افزود: حفظ و حمایت از این گنجینه‌های فرهنگی، از اولویت‌های مدیریت استان است.

‌استاد اصغر شاهزیدی نیز در این گفت‌وگوی صمیمی، با قدردانی از توجه استاندار اصفهان، بر ضرورت حمایت از نسل جوان هنرمندان و ایجاد فضا‌های مناسب برای گسترش هنر اصیل ایرانی تأکید کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با همراهی مسئولان، فرصت‌های بیشتری برای معرفی هنر فاخر ایرانی در سطح ملی و بین‌المللی فراهم شود.